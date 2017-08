Evleaks toont renders van LG V30

Evan Blass heeft op zijn Twitter-account @evleaks renders gepubliceerd van de LG V30-smartphone. De afbeeldingen laten zien dat het 6"-scherm vrijwel de hele voorkant van de telefoon beslaat. De vingerafdrukscanner zit aan de achterkant, samen met een dubbele camera.

De renders tonen het toestel vanuit alle hoeken. Daarmee is nu volledig zeker hoe de LG V30 er uit zal zien. Evleaks heeft een uitstekende reputatie als het gaat om tonen van renders van nog niet uitgebrachte smartphones en het ontwerp komt overeen met dat van teasers die LG heeft getoond en de beelden die al uitlekten via een promotievideo.

LG maakte al bekend dat de V30 een 6"-oledscherm met een resolutie van 2880x1440 pixels krijgt. Ook gaf de fabrikant details over de camera's, een daarvan krijgt een lens met een diafragma van f/1.6. Het is echter niet bekend hoe groot de sensor is. De officiële introductie van LG's nieuwe topmodel vindt plaats op 31 augustus.