LG levert meer smartphones in Europa

LG heeft afgelopen maanden meer smartphones geleverd in Europa dan in dezelfde periode vorig jaar. De stijging was rond de 10 procent. Volgens de fabrikant komt dat door een betere line-up. Wereldwijd daalde het aantal geleverde smartphones juist.

In totaal leverde LG in het voorjaar 13,3 miljoen smartphones, blijkt uit het kwartaalrapport. Dat is wereldwijd 4 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het is onbekend waardoor de daling komt, al gaan er al langer geruchten dat de G6-smartphone niet aanslaat zoals de fabrikant zou willen. Een aanwijzing daarvoor is dat de prijs van het toestel afgelopen maanden snel is gedaald.

LG brengt de V30-smartphone ruim voor eind september uit, zo bevestigt de fabrikant in het kwartaalrapport. Dat is af te leiden uit de verwachting voor het zomerkwartaal, waarin het verbetering verwacht door leveringen van het nieuwe toestel. Dat kan alleen als het toestel eind september al een tijdje op de markt is. De fabrikant gaat de telefoon presenteren op 31 augustus.

In de tv-markt heeft LG meer oled-tv's geleverd en daardoor blijven de verkopen op peil. Exacte cijfers daarover maakt de fabrikant niet bekend. De omzet van heel LG steeg met vier procent naar ruim 14,5 biljoen Koreaanse won, omgerekend momenteel in totaal 11,1 miljard euro. Het operationeel inkomen komt uit op omgerekend ongeveer een half miljard euro.