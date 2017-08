LG Q6-smartphone komt zaterdag uit in Nederland en kost 349 euro

LG Nederland heeft bekendgemaakt dat de Q6-smarpthone vanaf zaterdag 12 augustus in de winkels ligt. Het toestel krijgt een adviesprijs van 349 euro. Het is een goedkopere variant van topmodel G6, zonder vingerafdrukscanner.

LG presenteerde het mid-range toestel vorige maand. De Zuid-Koreaanse fabrikant maakt vier verschillende modellen, maar LG spreekt in zijn aankondiging enkel van de Q6, dus het lijkt erop alsof de andere varianten niet naar de Benelux komen.

De LG GQ heeft net als topmodel G6 een scherm met een 18:9-verhouding. Het 5,5"-lcd is echter iets kleiner en de resolutie is met 2160x1080 pixels ook lager. Het goedkopere toestel heeft een Snapdragon 435-soc, 3GB ram en 32GB emmc-opslaggeheugen. Aan de achterkant zit een 13-megapixelcamera en de frontcamera schiet 5-megapixelfoto's. De accu heeft een capaciteit van 3000mAh, iets minder dan die van de G6.

Het toestel met aluminium behuizing heeft iets kleinere bezels dan die van de G6. Aan de boven- en onderkant is in totaal 1,7cm over, aan elke zijkant is dat 3,4mm. Bij de G6 is dat 1,8cm en 3,7mm. LG heeft de vingerafdrukscanner aan de achterkant weggelaten en hoopt dat mensen de gezichtsherkenning middels de frontcamera gaan gebruiken. Het toestel is in Nederland verkrijgbaar in het zwart en zilver.