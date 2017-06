Door Sander van Voorst, maandag 19 juni 2017 13:09, 9 reacties • Feedback

De Zuid-Koreaanse fabrikant LG heeft een nieuwe variant van zijn G6-smartphone aangekondigd onder de naam G6+. Het toestel heeft meer opslag en beschikt over de quad-dac, die LG alleen in Zuid-Korea uitbracht. Daarnaast komt de fabrikant met updates voor de G6.

Tot nu toe was de Zuid-Koreaanse versie van de G6 het enige toestel dat voorzien was van een 32bit-quad-dac. Het is onduidelijk of de fabrikant nu van plan is om de G6+ in alle gevallen van deze eigenschap te voorzien. In de aankondiging zegt LG dat de telefoon in sommige landen voorzien zal zijn van ondersteuning voor draadloos laden. De nieuwe versie van de G6 is bovendien voorzien van 128GB aan opslag, het oorspronkelijke model heeft 32GB opslag. De overige specificaties van de G6+ blijven gelijk aan de G6.

Verder kondigt LG een aantal software-updates voor de G6 aan. Daardoor wordt het mogelijk om het toestel door middel van gezichtsherkenning te ontgrendelen. Dat moet volgens LG gemiddeld minder dan een seconde in beslag nemen. De update zorgt er naast optimalisaties van het energieverbruik voor dat gebruikers een waarschuwing te zien krijgen als er een vinger in beeld is bij het nemen van een foto.

De G6+ komt beschikbaar in de kleuren blauw, zwart en goud. Wanneer en voor welke prijs de smartphone in Europa uitkomt, is nog niet bekend. Tegelijkertijd kondigt LG nieuwe kleuren aan voor zijn G6-toestel. Dat moet beschikbaar komen in glanzend blauw en goud, met zwarte bezels aan de voorkant. De telefoon kwam in april in Nederland uit voor een prijs van 749 euro.

LG G6+