Door Sander van Voorst, maandag 19 juni 2017 13:14, 4 reacties • Feedback

De Amerikaanse NSA heeft een verzameling tools online gezet, die naar eigen zeggen door de organisatie zelf zijn ontwikkeld. Dit doet de NSA in het kader van het zogenaamde Technology Transfer Program, waarmee onder meer commerciŽle ontwikkeling mogelijk moet zijn.

Door het publiceren van de broncode hoopt de NSA dat de software wordt gebruikt en aangepast, waardoor weer voordelen moeten ontstaan voor de Amerikaanse overheid. De tools zijn onderverdeeld in software van de NSA en van de Information Assurance-afdeling. De GitHub-pagina van de NSA noemt momenteel ongeveer dertig tools voor verschillende toepassingen.

Zo is er bijvoorbeeld de zogenaamde GoSecure-software te vinden, waarmee het mogelijk is een vpn-server op te zetten op een Raspberry Pi 3. Die vervult de rol van de client, terwijl de server zelf kan draaien op een ander systeem. Daarnaast zijn er tools voor het in de gaten houden van digitale Windows-certificaten, een framework voor software defined radio en voor het analyseren van code.

De NSA heeft al eerder bijgedragen aan open software, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van SELinux en Accumulo en NiFi voor Apache. SELinux maakt bijvoorbeeld onderdeel uit van verschillende Linux-distributies en laat gebruikers toegangsmachtigingen instellen aan de hand van mandatory access controls.