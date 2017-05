Door Sander van Voorst, donderdag 18 mei 2017 10:52, 6 reacties • Feedback

De Amerikaanse militaire inlichtingendienst NSA was de partij die Microsoft heeft gewaarschuwd voor de lekken waarvoor de Shadowbrokers onlangs verschillende exploits publiceerden. Op basis van die informatie was Microsoft in staat om in maart een patch uit te brengen.

Het is onduidelijk wanneer de dienst Microsoft heeft gewaarschuwd. The Washington Post schrijft op basis van bronnen binnen de NSA dat 'de organisatie uiteindelijk Microsoft op de hoogte bracht over de lekken, waardoor het in staat was om patches te ontwikkelen'. De NSA gebruikte een van de tools, Eternalblue, gedurende een periode van vijf jaar. In die tijd ging er al een discussie binnen de organisatie of de ernst van het onderliggende SMB-lek ernstig genoeg was om Microsoft op de hoogte te stellen, zo vertellen voormalige NSA-medewerkers aan de krant.

Een van de medewerkers, die allemaal anoniem willen blijven, zegt dat de hoeveelheid inlichtingen die met de tool kon worden verkregen 'onwerkelijk' was; een andere medewerker zegt dat het 'net als vissen met dynamiet' was. Voormalig NSA-directeur Keith Alexander stelde dat de overheid zijn hacktools beter moet beschermen. "Iemand heeft alles leeggeroofd. De overheid moet dat beter aanpakken." Plaatsvervangend NSA-directeur Richard Ledgett zei over het melden van alle kwetsbaarheden dat dit zou neerkomen op 'unilaterale ontwapening' en dat dit idee 'onzin' is.

Uit het bericht van de krant komt verder naar voren dat de NSA in de loop van de tijd verbeteringen heeft aangebracht aan de Eternalblue-tool. De software leidde aanvankelijk vaak tot crashes van de systemen van doelwitten, waardoor de naam Eternalbluescreen ontstond. Daarom moest in het begin toestemming van hogerhand worden verkregen voor het inzetten van de tool. Bovendien zouden de Amerikaanse Defensie en andere overheidsinstellingen hun kwetsbaarste systemen geüpdatet hebben nadat Eternalblue in gebruik werd genomen.

Sommige beveiligingsexperts zouden van mening zijn dat het interne proces binnen de NSA, waarmee wordt afgewogen of een kwetsbaarheid gemeld moet worden, in dit geval gewerkt heeft. Anderen stellen daartegenover dat de Shadowbrokers de tools ook eerder hadden kunnen publiceren, voordat de overheid zijn systemen kon updaten of zonder dat Microsoft een patch had ontwikkeld.

De Shadowbrokers publiceerden de Eternalblue-tool in april. De tool is een exploit voor een kwetsbaarheid in de implementatie van het SMB-protocol. Na de publicatie bleek dat Microsoft in maart al een patch had uitgebracht, maar tot nu toe was onduidelijk wie de kwetsbaarheden aan het bedrijf had gemeld. Iets minder dan een week geleden verspreidden onbekenden een ransomwarevariant onder de naam WannaCry, die gebruikmaakte van de Eternalblue-tool. Hierdoor werd wereldwijd een groot aantal systemen getroffen. De Shadowbrokers kondigden onlangs een abonnementsdienst op verdere exploits aan.