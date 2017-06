Door Julian Huijbregts, dinsdag 13 juni 2017 20:18, 47 reacties • Feedback

Microsoft heeft op zijn patch tuesday een beveiligingsupdate uitgebracht voor Windows; ook voor niet langer ondersteunde versies als XP en Vista. Microsoft waarschuwt voor een ernstige kwetsbaarheid die door staatshackers kan worden misbruikt.

Volgens een statement van Microsoft, dat onder andere door ZDNet is gepubliceerd, heeft de softwaremaker kwetsbaarheden ontdekt die een verhoogd risico vormen op 'aanvallen door overheidsinstanties'. Microsoft stelt dat de nieuwste beveiligingsupdates moeten beschermen tegen potentiële aanvallen die vergelijkbare karakteristieken hebben als WannaCry.

Hoewel de WannaCry-ransomeware niet door een overheid werd verspreid, maakte deze gebruik van een exploit van de NSA. Concrete informatie over de nieuwe dreiging geeft Microsoft niet, maar het bedrijf zegt dat er een serieuze dreiging is 'waarvan we geloven dat deze afkomstig is van overheidsorganisaties'.

Gebruikers van Windows-versies die ondersteund worden krijgen de beveiligingsupdate automatisch binnen. Bezitters van computers met besturingssystemen die niet meer worden ondersteund, zoals Windows XP en Windows Server 2003, moeten de updates handmatig downloaden in het Microsoft Download Center of via de Update Catalog.

Na de uitbraak van de WannaCry-ransomware kwam Microsoft ook met een noodpatch voor Windows XP. Die patch kwam echter pas na de beveiligingsupdate voor de besturingssystemen die officieel worden ondersteund. Dit keer brengt Microsoft de update direct uit, zowel voor ondersteunde als niet ondersteunde Windows-versies.