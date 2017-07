Microsoft krijgt domeinnamen staatshackers via rechtszaak in handen

Microsoft heeft via rechtszaken domeinnamen in handen gekregen die staatshackers gebruikt zouden hebben bij operaties. Microsoft koppelt de domeinnamen vervolgens aan zijn eigen servers, waardoor de staatshackers een c&c -punt kwijtraken.

Microsoft startte vorig jaar een rechtszaak tegen een 'geavanceerde organisatie die over goede resources beschikt', zonder hier ruchtbaarheid aan te geven. De term verwijst naar staatshackers en The Daily Beast, die bericht over de zaak, gaat ervan uit dat het gaat om de Fancy Bear-groepering, die in opdracht van Rusland handelt. De aanklachten luiden dat de groep zich schuldig maakt aan computervredebreuk, cybersquatting en inbreuk op handelsnamen van Microsoft.

De groep maakte voor de command & control-servers bij hackoperaties namelijk gebruik van domeinnamen als 'livemicrosoft.net' of 'rsshotmail.com'. Omdat de groep zich veelvuldig op Windows richt en vaak namen gebruikt die verband houden met Microsoft-producten, heeft de softwaremaker een gerechtvaardigd belang. Door de domeinnamen in bezit te krijgen, kan Microsoft verbindingen naar zijn eigen servers leiden. "Elke keer als een geïnfecteerde computer probeert contact op te nemen met een command & control-server via een van de domeinen, zal deze in plaats daarvan met een door Microsoft beheerde, veilige server verbinding maken", aldus een advocaat van Microsoft in de juridische documenten.

De eerste verzoeken diende Microsoft in juli vorig jaar in en het ging daarbij om 22 domeinnamen. Daaronder was ook de domeinnaam actbleus.com, die Russische staatshackers volgens beveiligingsbedrijven gebruikt zouden hebben bij de hack van systemen van de Democratische partij. De toewijzing van Microsofts eisen leidde tot een kat-en-muisspel met de groepering, die steeds nieuwe domeinnamen registreerde.

In maart van dit jaar stond de teller van domeinnamen die inmiddels in handen van Microsoft zijn gekomen op zeventig, verkregen via vijf aanvullende verzoeken. Ondanks onderzoek van Microsoft onder registrars, webmailaanbieders, hostingbedrijven en aanbieders van betaaldiensten, is het niet gelukt de identiteit van aanvragers te achterhalen. De dagvaardingen zijn via e-mail verstuurd, maar hier kwam nooit antwoord op. Microsoft probeert nu proactief domeinnamen toegewezen te krijgen als de groepering domeinnamen registreert met verwijzingen naar Microsoft. Het bedrijf heeft een lijst van negenduizend namen opgesteld die kans maken geregistreerd te worden door de staatshackers.