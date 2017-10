'Hack trof vier jaar geleden interne Microsoft-database voor bijhouden bugs'

Een interne database van Microsoft voor het in de gaten houden van bugs in onder andere zijn eigen software, is in 2013 gehackt door een groep die zich via een kwetsbaarheid toegang verschafte tot computers van medewerkers.

Ruim een week nadat de verhalen over de inbreuk in 2013 naar buiten kwamen, publiceerde Microsoft een korte verklaring waarin de hack werd omschreven als beperkt, waarbij er geen melding werd gemaakt van de bugdatabase. Vijf voormalige Microsoft-medewerkers hebben nu aan Reuters onthuld dat ook informatie uit deze database in handen kwam van de hackers. Overigens waren in 2013 ook de computers van Apple, Facebook en Twitter gehackt door dezelfde groep, die door beveiligingsonderzoekers ook wel Morpho, Butterfly en Wild Neutron wordt genoemd.

In de database stonden beschrijvingen van kritieke en onopgeloste bugs in veelgebruikte software, zoals het besturingssysteem Windows. Bepaalde bugs zijn later gebruikt om andere organisaties en bedrijven te hacken. Volgens Microsoft is er geen bewijs dat de gestolen informatie is gebruikt voor deze hacks. Drie van de vijf ex-medewekers hebben echter gezegd dat niet kan worden uitgesloten dat de bugs zijn gebruikt bij nieuwe aanvallen. Microsoft heeft de kwetsbaarheden waarschijnlijk enkele maanden na de hack verholpen; dat betekent dat de hackers via de bugs in ieder geval tijdelijk de mogelijkheid hadden in te breken op andere computers.

Volgens de vijf voormalige medewerkers van Microsoft was de bewuste bugdatabase slecht beveiligd; er zou alleen een wachtwoord nodig zijn geweest om toegang te krijgen. Ze stellen dat Microsoft in een intern onderzoek meldde dat de buitgemaakte bugs werden gebruikt voor andere hacks. Maar omdat deze cruciale buginformatie volgens Microsoft ook elders had kunnen worden bemachtigd, besloot het bedrijf erover te zwijgen en de hack van de bugdatabase niet te onthullen. Microsoft hield het ook onder de pet omdat er later in veel gevallen al patches waren uitgebracht voor de bugs.

De aanvalsmethode waarmee de kwaadwillenden het bedrijfsnetwerk van Microsoft wisten binnen te dringen, trof onder andere de Mac-bedrijfstak van het bedrijf. In 2013 werd al eerder bekend dat de aanval via het iPhoneDevSDK-forum verliep en zich vooral op OS X-systemen richtte. Op het populaire forum was via een gehackte beheerdersaccount kwaadaardige JavaScript gezet, die bezoekers naar min.liveanalytics doorsluisde. Op die site stond al sinds 15 januari 2013 een Java-zeroday-exploit.