Door Julian Huijbregts, dinsdag 14 februari 2017 20:00

Microsoft stelt dat er een digitale Conventie van Genève nodig is om burgers en bedrijven op internet te beschermen tegen aanvallen van staten. Het bedrijf denkt dat technologiebedrijven daarvoor nauw met overheden moeten samenwerken.

Techbedrijven zouden bij de digitale Conventie van Genève de rol van first responder op zich moeten nemen, onder andere om burgers te beschermen tegen gevaren op internet. Microsoft ziet voor techbedrijven een rol die vergelijkbaar is met die van het Rode Kruis: hulpverleners die extra bescherming genieten.

Waar de Conventie van Genève burgers moet beschermen in oorlogstijd, stelt Microsoft dat een digitale variant juist in tijden van vrede ervoor moet zorgen dat burgers veilig op internet kunnen verkeren. Overheden zouden samen moeten komen om daarvoor internationale regels op te stellen.

Volgens Microsoft is er een organisatie nodig die aanvallen in het digitale domein kan benaderen op een manier zoals het Internationaal Atoomagentschap omgaat met nucleaire dreigingen. De organisatie zou moeten bestaan uit technische experts van overheden en uit de privésector, academici en burgers. Die organisatie zou specifieke aanvallen moeten kunnen onderzoeken en daarbij ook het bewijsmateriaal moeten mogen tonen, om het kenbaar te maken als er een staat achter een aanval zit.

De conventie zou overheden ertoe moeten zetten om er alles aan te doen om aanvallen te voorkomen die gericht zijn op de privésector, belangrijke infrastructuur en op het stelen van intellectuele eigendommen. Daarnaast zouden overheden ook beveiligingsbedrijven moeten assisteren bij het opsporen van dergelijke aanvallen en dreigingen en bij het nemen van maatregelen. Microsoft pleit bovendien voor een mandaat dat overheden verplicht tot het rapporteren van kritieke kwetsbaarheden aan makers van software, in plaats van dat zij die zelf bewaren, misbruiken of verkopen.

Microsoft vind dat er een noodzaak is voor samenwerking tussen overheden en techbedrijven vanwege de toenemende mate van digitale aanvallen. Daarbij gaat het niet meer alleen om financieel gewin, maar steeds vaker om aanvallen die door staten worden uitgevoerd. Als keerpunt noemt Microsoft de grote hack op Sony, die volgens de FBI Door Noord-Korea is uitgevoerd. De oproep voor het invoeren van een digitale variant van de Conventie van Genève is door Microsoft gedaan op de RSA-conferentie in San Francisco, een bijeenkomst voor beveiligingsexperts.