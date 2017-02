Door Julian Huijbregts, dinsdag 14 februari 2017 20:22, 60 reacties • Feedback

Facebook gaat filmpjes op het sociale netwerk automatisch met geluid laten afspelen op smartphones, mits die niet op stil staat. Het geluid zal langzaam in volume verhogen vanaf het moment dat het filmpje vanzelf start. Gebruikers kunnen de optie uitzetten.

Facebook zegt de functie getest te hebben en stelt dat gebruikers het automatisch afspelen met geluid waarderen. Daarom krijgen vanaf nu steeds meer gebruikers filmpjes te zien die vanzelf beginnen met afspelen met daarbij geluid. Verder laat Facebook verticale video's voortaan op het volledige scherm afspelen en worden er thumbnails getoond bij het scrollen door video's.

Volgens Facebook verwachten mensen als zij hun smartphone gebruiken dat er geluid te horen is als het geluid van hun toestel aan staat. Als een telefoon op stil staat, zullen de filmpjes niet automatisch het geluid afspelen. In de aankondiging zegt Facebook niet specifiek dat het enkel gaat om filmpjes die met smartphones bekeken worden, maar op de hulppagina die uitlegt hoe de functie uitgezet kan worden, staat dat het niet geldt voor de desktopversie.

Ook maakt Facebook bekend dat er een video-app komt voor tv's, waarmee video's van vrienden en pagina's en populaire livebeelden bekeken kunnen worden. De app moet binnenkort beschikbaar zijn via de appwinkels van de Apple TV, Amazon Fire TV en Samsung Smart TV. Meer platformen volgen later, maar welke en wanneer is nog niet bekend.