Door Julian Huijbregts, dinsdag 14 februari 2017 21:11, 2 reacties • Feedback

De Kickstarter-campagne voor het maken van de Apocalypse Now-game wordt stopgezet. Met nog negen dagen te gaan is er zo'n 173.000 dollar opgehaald, terwijl het doel op 900.000 dollar staat. De makers willen desondanks doorgaan met de ontwikkeling middels crowdfunding.

In plaats van de Kickstarter-campagne wil het team het geld nu inzamelen via een eigen website. Het doel is nu om 5,9 miljoen dollar op te halen in een tijdsbestek van 459 dagen. In een update op Kickstarter stellen de makers dat hun eigen website een beter platform is voor liefhebbers van het spel. Het moet een community worden waar geïnteresseerden geregeld updates krijgen over de ontwikkeling van de game en in dialoog kunnen komen met de ontwikkelaars.

Mensen die het spel op Kickstarter gesteund hebben, kunnen hun ingelegde bedrag 'inruilen' op de ApocalypseNow-website. Wie 25 dollar investeert, heeft recht op een exemplaar van de game als die in 2020 volgens planning uitkomt. Het spel, dat wordt omschreven als een rpg met horror-elementen, moet zo'n 15 tot 25 uur gameplay bieden. Dat zegt gamedirecteur Montgomery Markland tegen Venturebeat.

Eind januari ging de Kickstarter-campagne voor de Apocalypse Now-game van start. Het spel is gebaseerd op de gelijknamige film over de Vietnamoorlog van regisseur Francis Ford Coppola. De game wordt gemaakt door zijn studio American Zoetrope met hulp van ontwerpers, schrijvers en ontwikkelaars van populaire games zoals Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity, The Witcher, Neverwinter Nights 2, Wasteland 2, Torment: Tides of Numenera en Star Wars Galaxies.