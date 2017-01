Door Olaf van Miltenburg, donderdag 26 januari 2017 17:36, 9 reacties • Feedback

De regisseur Francis Ford Coppola is van plan om een game te ontwikkelen op basis van zijn film over de Vietnam-oorlog Apocalypse Now. Zijn studio American Zoetrope wil samenwerken met bekende namen uit de gamewereld en probeert de financiering via Kickstarter rond te krijgen.

American Zoetrope omschrijft de game als een psychedelische horror-rpg. Bij de ontwikkeling zijn ontwerpers, schrijvers, ontwikkelaars en producers van onder andere Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity, The Witcher, Neverwinter Nights 2, Wasteland 2, Torment: Tides of Numenera en Star Wars Galaxies betrokken. Met goedkeuring van Francis Ford Coppola willen ze de game ontwikkelen maar de financiering zou via Kickstarter moeten verlopen omdat 'de traditionele gameuitgevers dit niet mogelijk maken'.

Het doel is om 900.000 dollar op te halen. Mensen die het project met 35 dollar of meer steunen kunnen de game tegen oktober 2020 verwachten, dan moet de software uitkomen. Wie hogere bedragen toezegt kan extra's krijgen zoals merchandise, items van de originele set van de film en toegang tot vroege versies van de game. Die vroege versies moeten in 2019 verschijnen, het jaar van de 40ste verjaardag van Apocalypse Now. Ook zijn er stretchgoals, waaronder om direct een PS4- en Xbox One-port te maken en om een vr-versie te ontwikkelen.

Francis Ford Coppola zegt te zien dat games zijn gegroeid als platform om verhalen te vertellen. Het verhaal van Apocalypse Now draait om Captain Willard, die in Vietnam ten tijde van de oorlog op een geheime missie is om de doorgedraaide Colonel Kurtz te vermoorden.