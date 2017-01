Door Olaf van Miltenburg, donderdag 26 januari 2017 17:57, 52 reacties • Feedback

De Autoriteit Persoonsgegevens benadrukt aan TP Vision dat het bedrijf klanten goed moet informeren bij het aanbieden van gepersonaliseerde reclame in het smart-tv-menu. De fabrikant laat weten dat het deze functie alleen nog intern test op Philips-tv's.

TP Vision mag in principe gegevens over het kijkgedrag van mensen gebruiken om klanten persoonlijke advertenties in het menu voor te schotelen, maar alleen als consumenten daar helder en volledig over zijn geïnformeerd en er toestemming voor hebben gegeven. Die waarschuwing heeft de AP de maker van Philips-tv's gegeven. De fabrikant reageert met de melding dat het voorlopig alleen om interne testen gaat.

Woensdag werd bekend dat TP Vision reclame op Philips-tv's wil tonen in de hoeken van bijvoorbeeld de menu's. In de toekomst moet het ook om 'relevante' advertenties gaan, op basis van het kijkgedrag van klanten en het gebruik van apps.

De AP tikte TP Vision in 2013 al eens op de vingers vanwege het verzamelen van gebruikersdata over onder andere de programma's en zenders die werden bekeken en de apps die werden gebruikt. TP Vision gebruikte die gegevens om persoonlijke aanbiedingen te doen, maar het bedrijf verzuimde klanten hierover voldoende te informeren.