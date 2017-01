Door Olaf van Miltenburg, donderdag 5 januari 2017 18:05, 52 reacties • Feedback

LG heeft geen televisie met gebogen scherm meer in zijn nieuwe assortiment. De fabrikant blijft nog wel een gekromd model van vorig jaar een tijd aanbieden. Daarnaast is 3d geschrapt bij de komende televisies van het bedrijf.

Waar Samsung dit jaar nog flink inzet op gebogen tv's, met bijvoorbeeld de woensdag aangekondigde Q7-, Q8- en Q9-modellen, stopt LG hiermee en brengt het alleen nog vlakke modellen uit dit jaar. Dat heeft het bedrijf tegen Tweakers bevestigd. Het bedrijf noemde geen reden, maar mogelijk wil LG juist het platte van bijvoorbeeld zijn oled-tv's benadrukken. Zo bracht het bedrijf de W7 uit die zeer dicht tegen een muur bevestigd kan worden.

Van de vorige tv-generatie was bijvoorbeeld de C6 nog een gebogen model. Bij de C7 van dit jaar kiest LG voor een ontwerp met afgeronde randen, maar niet meer voor gekromd. Er blijft nog wel een bestaand gebogen model een periode te koop in de Benelux, de LG 55EG910V, maar niet bekend is hoe lang. Begin 2016 becijferde GfK dat de verkoop van gebogen tv's van 20.000 in 2014 tot 63.000 in 2015 was gestegen in de Benelux. Recentere cijfers zijn er niet.

LG stopt eveneens met 3d-ondersteuning voor zijn tv's. Daarmee volgt het bedrijf andere fabrikanten zoals Samsung, die daar vorig jaar al mee stopte. De 3d-tv's zijn ondanks grote marketingacties van fabrikanten nooit het succes geworden waar de tv-industrie op hoopte. Dat is wellicht ook de reden voor LG om ermee te stoppen, maar het achterwege laten van de polarisatiefilm voor 3d draagt ook bij aan een verhoging van de helderheid bij oled-tv's.