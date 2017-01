Door Sander van Voorst, woensdag 4 januari 2017 12:06, 29 reacties • Feedback

Samsung heeft in het kader van de CES-beurs in Las Vegas drie qled-tv's aangekondigd die het dit jaar wil uitbrengen. Het gaat daarbij om de Q7-, Q8- en Q9-modellen. Deze zijn voorzien van quantum dots met een metaallegering, waardoor zij meer kleuren moeten kunnen weergeven.

Volgens Samsung zorgen de nieuwe quantum dots ervoor dat het scherm een groter kleurbereik met meer detail kan bieden. Daardoor moet een goede zwartweergave behaald worden en zijn de toestellen een staat om een maximale helderheid tussen de 1500 en 2000 nits weer te geven. Naast een accurate weergave van de dci-p3-kleurruimte claimt Samsung dat de tv's alle kleuren op elk helderheidsniveau kunnen tonen. De techniek kan zowel in gekromde als platte toestellen geïmplementeerd worden. Het Zuid-Koreaanse bedrijf noemt nog geen schermdiagonalen, resoluties of prijzen.

Anders dan de naam doet vermoeden, gaat het bij de qleds niet om de variant waar pixels zelf licht genereren. De methode die Samsung hier toepast onder de naam 'qled' is in feite de toepassing van quantum dots in combinatie met een lcd, zoals Hardware.Info achterhaalde. Quantum dots zijn kleine kristallen van twee tot tien nanometer die kleuren kunnen weergeven op basis van hun grootte. Tv-fabrikanten kunnen een dunne film met de kristallen voor de backlight plaatsen waardoor de schermen een hogere kleurverzadiging krijgen.

Daarnaast wil Samsung het probleem van kabels oplossen en voorziet het de tv's van een onopvallende transparante kabel, waarmee alle randapparaten aangesloten kunnen worden. Het bedrijf komt verder met een muurbeugel waarmee de toestellen zonder tussenruimte op de muur te bevestigen zijn. Andere vernieuwingen zijn een 'slimme' afstandsbediening die gebruikers kunnen inzetten om de meeste randapparaten te besturen, aldus Samsung.