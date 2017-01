Door Emile Witteman, woensdag 4 januari 2017 12:10, 11 reacties • Feedback

Asus heeft onder zijn zakelijke merk Asuspro een compacte laptop met 14"-scherm ge´ntroduceerd. De behuizing is van magnesium gemaakt en de laptop weegt in totaal iets meer dan een kilo, waarmee deze aan de lichte kant is.

Het 14"-scherm heeft een resolutie van 1920x1080 pixels. Door de dunne schermranden heeft de laptop een omvang die in lijn is met veel 13"-modellen. Hoe dik de behuizing is, is niet bekend, maar Asus claimt dat het gewicht van de laptop met 1,04kg het lichtste is in zijn klasse. De toetsen hebben anderhalve millimeter travel en de touchpad is met glas bedekt, schrijft HotHardware.

De laptop wordt geleverd met een zevende generatie Intel Core i5- of i7-processor in de U-lijn. Verder is hij met maximaal 16GB ram en een 512GB ssd verkrijgbaar. Asus belooft dat de laptop tot tien uur kan werken op één acculading.

Het bedrijf meldt niets over de aansluitingen op de laptop zelf, maar op de afbeeldingen zijn twee usb-type-c-poorten te zien en een 3,5mm-audioaansluiting. Om de connectiviteit van de laptop uit te breiden, verkoopt Asus apart de zogenaamde 'SimPro Dock', die met usb-c aan de laptop verbonden kan worden. Het dockingstation beschikt over twee displayportaansluitingen, usb a- en -c-poorten met usb 3.1 gen 1-ondersteuning, vga, hdmi, lan en een sd-kaartlezer.

De Asuspro B9440 heeft in de Verenigde Staten een adviesprijs vanaf 999 dollar, wat omgerekend en inclusief btw ongeveer 1160 euro is. Hij is vanaf mei verkrijgbaar.