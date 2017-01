Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 3 januari 2017 22:06, 14 reacties • Feedback

Asus brengt een nieuwe pc in zijn VivoPC-lijn van compacte desktops uit. De fabrikant rust de VivoPC X uit met een Nvidia GeForce GTX 1060, waarmee het model geschikt moet zijn voor combineren met een vr-bril.

Details over de afmetingen van de VivoPC X geeft The Verge nog niet, maar de pc zou niet veel groter zijn dan een console en makkelijk te verplaatsen zijn, mede door het gewicht van nog geen 2,3 kilo. Dit laatste zou helpen voor vr-toepassingen, al is de GTX 1060 maar net aan 'VR Ready'.

De VivoPC X bevat een Core i5 van de Kaby Lake-generatie, 8GB ram en een ssd van 512GB. Verder zijn er vier usb 3.1-poorten, twee usb 2.0-poorten, twee hdmi-interfaces en displayport. In maart komt de compacte game-pc in de VS beschikbaar voor 899 dollar. Dat is omgerekend met btw 1045 euro. Of de pc ook naar de Benelux komt is niet bekend. Later deze week is er een persconferentie van Asus waar wellicht meer bekend wordt gemaakt.