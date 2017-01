Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 3 januari 2017 22:31, 4 reacties • Feedback

Synaptics meldt technologie voor gezichtsherkenning in zijn Natural ID-vingerafdruksensor ge´ntegreerd te hebben voor gebruik bij laptops, tablets en smartphones. Het bedrijf claimt in de toekomst meer biometrische authenticatiemethoden in de sensor te kunnen integreren.

Synaptics heeft bij het combineren van de technieken samengewerkt met KeyLemon, dat gespecialiseerd is in gezichtsherkenning. Synaptics noemt zijn technologie multi-factor biometric fusion engine. De vingerafdrukherkenning zou echte van nepvingers kunnen onderscheiden en ook gezichtsherkenning van anti-spoofingtools voorzien zijn, onder andere door de combinatie van oogknipperingen en hoofdbewegingen in de gaten te houden.

De combinatie van de technieken maakt bijvoorbeeld dat gebruikers een authenticatie-alternatief hebben als ze bijvoorbeeld handschoenen dragen en in willen loggen met hun smartphone. Details over de techniek geeft Synaptics niet, maar bij zijn Natural ID-vingerafdruksensor gebeurt de opslag van afdrukpatronen en het vergelijken van het patroon met de vinger in de sensor zelf, los van de rest van het systeem. Dit komt de beveiliging ten goede. Waarschijnlijk heeft Synaptics nu ook onder andere de opslag van gezichtspatronen naar dit separate systeem verplaatst.

Synaptics nam in 2013 een fabrikant van vingerafdruksensors over. Onder andere Lenovo en Sharp maken gebruik van de Natural ID-sensoren van Synaptics. De sensorenwerken ook onder glas.