Speelgoedfabrikant Mattel ontwikkelt de Aristotle, een slimme speaker met een persoonlijke assistent die op kinderen gericht is. De speaker moet vragen van peuters en kleuters beantwoorden en ook als monitoring-apparaat voor ouders dienen.

Aristotle moet in kinderkamers terechtkomen waar het de stem van het kind leert op basis van een paragraaf die het dan moet voorlezen. Vragen beantwoorden doet het apparaat met de stem van een 25-jarige vrouw, maar op termijn zouden ook andere, cartoonachtige stemmen toegevoegd kunnen worden. Mattel ziet veel meer mogelijkheden voor de speaker, onder andere door speelgoed als autootjes met nfc-tags te combineren. Zo zou de speaker bijvoorbeeld geluidseffecten voor speelgoed kunnen verzorgen.

De speaker is van een camera voorzien die via een versleutelde verbinding beelden naar de smartphone van een ouder kan doorsturen, beschrijft Fast Company. Via de app kunnen ouders ervoor zorgen dat Aristotle gaat gloeien of een muzieknummer afspeelt, bijvoorbeeld om een huilend kind te troosten.

Naast een door Mattel ontwikkelde assistent is er een 'ouder-modus', waarbij de Alexa-assistent van Amazon opgeroepen kan worden. Zo kunnen ouders ook vragen stellen en producten zoals luiers bestellen. De speaker moet in juni uitkomen voor 300 dollar.