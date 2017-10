Mattel schrapt persoonlijke assistent voor kinderen

Mattel brengt de Aristotle toch niet uit. Begin dit jaar onthulde de speelgoedfabrikant de persoonlijke assistent voor kinderen en ouders, maar de nieuwe technische topman van het bedrijf acht de release ' niet in lijn met de nieuwe strategie'.

De cto van Mattel, Sven Gerjets, die sinds juli bij het bedrijf werkt, heeft het product uitvoerig laten testen maar Aristotle zou geen onderdeel zijn van het streven van het bedrijf om 'het best mogelijke met internet verbonden product' naar consumenten te brengen. Dat meldt Mattel in een verklaring aan AFP.

Het schrappen van de persoonlijke assistent volgt na privacybezwaren, onder andere van Amerikaanse politici. Critici wijzen op de gevaren van het versturen van gevoelige gegevens van kinderen voor commerciële doeleinden. In het verleden kwam speelgoedfabrikant Vtech in opspraak nadat persoonsgegevens van kinderen op straat kwamen te liggen na een hack.

Aristotle moest volgens Mattel in kinderkamers terechtkomen zodat kleuters vragen konden stellen aan de assistent. De speaker moest verder voor muziek en geluidseffecten bij speelgoed zorgen. Via een camera zouden ouders hun kinderen in de gaten kunnen houden en ouders zouden via Alexa van Amazon luiers en andere producten moeten kunnen bestellen.