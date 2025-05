Speelgoedfabrikant biedt excuses aan voor pornolink op doos van Wicked-poppen

Speelgoedfabrikant Mattel heeft zijn excuses aangeboden voor het vermelden van een pornolink op de verpakking van Wicked-poppen. Hier stond de URL www.wicked.com op, terwijl dit een pornosite is. De link had eigenlijk www.wickedmovie.com moeten zijn.

De speelgoedfabrikant zegt 'onmiddellijk' actie te hebben ondernomen, schrijft onder meer The Guardian. Ouders krijgen het advies de verpakking weg te gooien of de link onleesbaar te maken. De link was te lezen op de verpakking van de poppen voor de twee hoofdrolspelers van de musicalfilm. Deze dozen werden 'voornamelijk' in de Verenigde Staten verkocht. Inmiddels zijn deze bij de meeste winkels ook uit de schappen gehaald, schrijft de krant.