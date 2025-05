Vicepresident onderzoek en beveiliging OpenAI neemt ontslag

Lilian Weng, de vicepresident van de afdeling onderzoek en beveiliging bij OpenAI, heeft ontslag genomen. Weng was sinds 2018 aan de slag bij het Amerikaanse AI-onderzoeksbedrijf en wil naar eigen zeggen een nieuwe weg inslaan. Haar laatste dag is op 15 november van dit jaar.

Weng heeft het nieuws op X bekendgemaakt. Ze vertelt dat haar carrière bij OpenAI op de robotica-afdeling is begonnen, waar ze samen met collega’s een robothand heeft aangeleerd om een Rubiks kubus op te lossen. Dat project nam twee jaar tijd in beslag. Weng heeft daarna een team opgericht dat zich met toegepast onderzoek bezighield.

Na de introductie van GPT-4 werd ze naar verluidt gevraagd om de beveiligingsafdeling van OpenAI te helpen vormgeven en leiden. Dat team zou nu 80 werknemers bevatten en is verantwoordelijk voor de volledige safety stack van de producten van OpenAI. Ze vermeldt GPT-4, de Turbo-varianten, AI-beeldgeneratoren, de GPT Store, de spraakfunctionaliteit van de AI-tools en het o1-taalmodel dat in september van dit jaar werd aangekondigd.

Weng is niet de eerste hooggeplaatste medewerker die OpenAI dit jaar verlaat. Ilya Sutskever, medeoprichter en voormalig chief scientist bij OpenAI, besloot in mei van dit jaar om te vertrekken. John Schulman, een van de medeoprichters van het bedrijf, heeft OpenAI in augustus verlaten om bij concurrent Anthropic te gaan werken. Mira Murati, de voormalige cto en tijdelijke ceo van OpenAI, stapte in september op. Chief research officer Bob McGrew en vicepresident posttraining Barret Zoph kondigden op hetzelfde moment ook hun ontslag aan. Tweakers schreef een achtergrondartikel over OpenAI waarin de opkomst van het Amerikaanse AI-onderzoeksbedrijf wordt besproken.

After working at OpenAI for almost 7 years, I decide to leave. I learned so much and now I'm ready for a reset and something new.



