Apple zet promotie voor ChatGPT Plus in instellingenscherm iOS 18.2

Apple gaat een scherm in het Instellingen-menu van iOS 18.2 zetten, waarmee iPhone-gebruikers kunnen upgraden naar ChatGPT Plus, het abonnement voor consumenten van OpenAI. ChatGPT is geïntegreerd in iOS 18.2.

De promotie zit onder Instellingen-Apple Intelligence & Siri-ChatGPT in de tweede bèta van iOS 18.2, meldt 9to5Mac. Apple heeft eerder eigen betaalde diensten aangeprezen in de instellingen van zijn iPhones, waaronder extra opslag voor iCloud, maar deed dat tot nu toe niet met diensten van andere bedrijven.

Apple Intelligence leunt voor sommige vragen op ChatGPT voor antwoord. Dat is in iOS 18.2 bruikbaar zonder account, met gratis account of met betaald abonnement. Het scherm in het instellingenmenu noemt diverse zaken die klanten krijgen als zij upgraden via iOS.

Het ligt voor de hand dat Apple en OpenAI de verdiensten delen als iPhone-gebruikers via het instellingen-menu een abonnement afsluiten. Eerder werd duidelijk dat Apple en OpenAI een deal hebben, waarbij geen van beide partijen betaalt voor de integratie.