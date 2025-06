Apple kondigt iOS 18 aan

Apple heeft iOS 18 aangekondigd. De nieuwe versie van het besturingssysteem voor iPhones heeft onder meer de mogelijkheid om het homescreen meer naar eigen hand te zetten.

Apple maakt het mogelijk om het homescreen naar eigen wens in te delen. Tot en met iOS 17 zitten gebruikers vast aan het grid van iconen, maar vanaf iOS 18 zijn iconen en widgets op willekeurige plekken te plaatsen. Ook is het mogelijk om de kleur van appiconen aan te passen om ze zo mooier uit te laten komen in mappen en op homescreens. Ook grotere iconen zijn mogelijk. Daarnaast komt er een functie om apps te verbergen.

Het wordt bovendien mogelijk om de knoppen van Control Center-elementen in de interface zelf aan te passen. Nu moet dat in Instellingen. Apps van derden kunnen ook knoppen toevoegen. Die zijn ook op het lockscreen te zetten.

Gebruikers kunnen bij het tonen van contacten bovendien ervoor kiezen om toegang te geven tot enkele contacten. IOS krijgt ook een mogelijkheid om apps af te sluiten en pas vindbaar te maken als de gebruiker zich opnieuw authenticeert.

De Mail-app krijgt categorieën, zoals Gmail al jaren heeft. Photos krijgt de mogelijkheid om collecties van foto's zelf in te delen. Er komt ook een carrousel met willekeurige foto's uit de bibliotheek die de gebruiker als favoriet heeft aangemerkt. De functie Clean Up haalt objecten uit de achtergrond weg. Daarnaast wordt zoeken in video's mogelijk.

Ook komt er Memory Movie-mogelijkheid om een video te maken op basis van een set van foto's. Dat lijkt op functies die BlackBerry 10 en HTC Sense meer dan tien jaar geleden hadden en die Google Foto's ook al jaren heeft. Apple heeft wel de mogelijkheid om eigen muziek te kiezen. In de Telefoon-app wordt het mogelijk om gesprekken op te nemen en te transcriberen.

Voor iPadOS komt er een Calculator-app, die tot nu toe ontbrak. De functie Smart Script zet handgeschreven aantekeningen om in een leesbaardere variant en Math Notes zetten geschreven sommen om in sommen die het kan uitrekenen.

Op gebied van kunstmatige intelligentie heeft de fabrikant de merknaam Apple Intelligence bedacht. Veel daarvan gebeurt op het apparaat zelf. Een algoritme bepaalt of een request naar de cloud nodig is en als dat zo is, stuurt de telefoon alleen de noodzakelijke data naar een server die draait op Apples eigen chips met broncode die onderzoekers kunnen checken.

Siri krijgt een upgrade om gebruikers beter te bedienen door dieper begrip van apps en de features, waardoor de assistent onder meer features kan vinden als de gebruiker de naam vergeten is. Na de upgrade kunnen iPhones en iPads vooral veel zaken samenvatten: webpagina's, gemiste notificaties en notulen van vergaderingen.

De generatieve AI kan ook antwoorden op mails suggereren of herschrijven, waarna gebruikers die met een druk op de knop kunnen overnemen. Berichten krijgt een functie om eigen emoji's te maken op basis van tekstprompts, wat Meta doet met stickers in WhatsApp. Ook komt er een Focus-modus waarbij AI de notificaties kiest die doorkomen.

In Berichten wordt het mogelijk om GenMojis te gebruiken, emoji's op basis van een tekstprompt. Ook komt er een Image Playground om te stoeien met gegenereerde plaatjes. Dat kan onder meer ook in Notities.

ChatGPT zit in Siri. Daarbij komt een knop om een vraag door te sturen naar ChatGPT, dat op de achtergrond werkt met GPT-4o. ChatGPT kan onder meer tekst en foto's genereren binnen apps op iOS en iPadOS. Dat werkt ook met betaalde klanten van ChatGPT, die betaalde functies kunnen gebruiken.

Veel functies zijn beperkt tot Engels, met andere talen die later komen. De nieuwe besturingssystemen komen maandag uit in een bèta voor ontwikkelaars, met een publieke bèta volgende maand en een release in het najaar. De nieuwe versie komt uit voor iPhone XR en nieuwer, maar Apple Intelligence vereist een iPhone 15 Pro of Pro Max.