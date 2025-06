Apple is weer 's werelds waardevolste bedrijf na AI-aankondigingen op WWDC

Apple heeft Microsoft weer ingehaald als 's werelds waardevolste bedrijf. De marktwaarde van de techgigant steeg op woensdag met vier procent, nadat het bedrijf eerder deze week zijn AI-plannen voor iOS, iPadOS en macOS deelde.

Apple bereikte op woensdag een marktwaarde van in totaal 3,29 biljoen dollar, meldt persbureau Reuters. Het heeft daarmee Microsoft voor het eerst in vijf maanden gepasseerd als het waardevolste bedrijf ter wereld; dat bedrijf was op woensdag 3,24 biljoen dollar waard.

Dit volgt nadat de techgigant op maandagavond zijn plannen voor generatieve AI op zijn platforms deelde tijdens de ontwikkelaarsconferentie WWDC. Het bedrijf komt later dit jaar met 'Apple Intelligence' en voorziet daarmee onder andere zijn stemassistent Siri van verbeteringen. De functies worden echter alleen ondersteund op de iPhone 15 Pro en Pro Max, naast Macs en iPads met een M1-soc of nieuwer.

Begin dit jaar haalde Microsoft Apple juist in, nadat dat bedrijf de technieken van OpenAI verwerkte in zijn diensten. De waarde van Microsoft is daardoor met 16 procent gestegen in 2024, terwijl dat bij Apple momenteel op 12 procent ligt. Nvidia, dat de AI-chips ontwerpt waarmee AI-modellen veelal worden ontwikkeld, is inmiddels 154 procent meer waard dan begin dit jaar, schrijft Reuters.