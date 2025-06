Netgear brengt meshsysteem en Nighthawk-router met Wi-Fi 7-ondersteuning uit

Netgear brengt een meshsysteem en router uit met Wi-Fi 7. Het Orbi 770-meshsysteem en de Nighthawk RS300-router beschikken beide over een 2,5Gbit/s-ethernetaansluiting en drie wifiradiobanden.

Het Orbi 770- meshsysteem heeft een BE11000-snelheidsclassificatie en is voorzien van drie radiobanden met een 2x2-radioconfiguratie. Daarmee bedraagt de maximumsnelheid 5,8Gbit/s op 6GHz, 4,3Gbit/s op 5GHz en 688Mbit/s op 2,4GHz. De RS300 is op zijn beurt een wifirouter met een BE9300-classificatie. De router beschikt ook over drie radiobanden met een 2x2-radioconfiguratie. Hiermee biedt het wifinetwerk ongeveer dezelfde snelheden als de Orbi 770. Enkel de 5GHz-snelheden liggen lager, op maximaal 2,9Gbit/s.

Beide apparaten hebben een 2,5Gbit/s-wanpoort. De Orbi 770 heeft op de router daarnaast drie 2,5Gbit/s aansluitingen voor het interne netwerk. De satellieten van de 770-serie zijn elk voorzien van twee 2,5Gbit/s-ethernetaansluitingen. De RS300 krijgt voor het interne netwerk twee 2,5Gbit/s-poorten en twee poorten met maximaal 1Gbit/s doorvoer. Daarnaast is de router voorzien van een USB 3.0-aansluiting van het type A.

De producten staan al in Netgears webwinkel, maar het bedrijf zegt niet wanneer de modellen worden geleverd. De adviesprijs voor het Orbi 770 meshsysteem, dat bestaat uit een router en twee satellieten, is duizend dollar. De Nighthawk RS300-router heeft een adviesprijs van 349 euro.