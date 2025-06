Netgear RS100-router heeft snelheid van 41 procent van voorganger

Netgear heeft een nieuwe router uitgebracht in zijn Nighthawk-serie. Het gaat om de RS100. Net als alle duurdere modellen uit de serie biedt de RS100 ondersteuning voor Wi-Fi 7. De router van Netgear kost 150 euro.

De RS100 is een minder geavanceerde versie van de RS200 in dezelfde Nighthawk-serie. Net als de duurdere RS200 heeft de RS100 een enkele 2,5Gbit/s-poort. De snelheid van de router is wél anders: waar de RS200 een maximale doorvoersnelheid heeft van 6,5Gbit/s, haalt de RS100 maximaal 3,6 Gbit/s. Die snelheid is het totaal van de 2,4GHz-radio die 700Mbit/s biedt en de 5GHz-radio die maximaal 2900Mbit/s doorvoert. Een 6GHz-radio ontbreekt.

Verder kunnen er maximaal vijftig apparaten verbinding maken met de RS100, dertig minder dan bij de RS200. Naast de enkele 2,5Gbit/s-poort heeft de RS100 nog vier 1Gbit/s-poorten. Hij beschikt over een quadcoreprocessor en heeft 1GB werkgeheugen. Tot slot heeft de RS100 ondersteuning voor 4k-qam-modulatie voor hogere doorvoersnelheden.