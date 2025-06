'Automattic overweegt WordPress 7-release te vertragen tot 2027'

Matt Mullenweg, ceo van WordPress.com-eigenaar Automattic, overweegt om het releaseschema van WordPress te vertragen tot en met 2027. Dat zou blijken uit gelekte Slack-berichten van Mullenweg. In juli dat jaar start een rechtszaak die WP Engine heeft aangespannen.

Hostingprovider WP Engine klaagde Automattic in oktober vorig jaar aan na een al langer lopend conflict. Mullenweg noemt die rechtszaak als een van de redenen dat hij overweegt om tot het einde van 2027 nog maar één WordPress-release per jaar uit te brengen, blijkt uit gelekte Slack-berichten die Search Engine Journal heeft ingezien. "We moeten overwegen het releaseschema aan te passen: Andere zakelijke sponsors protesteren tegen de acties van WPE door hun bijdragen terug te trekken, wat volgens mij invloed zal hebben op enkele van de andere grootste contribuanten na Automattic", zegt Mullenweg daarin. "WPE lijkt niet te reageren op de publieke druk om zaken eerder op te lossen."

De bedoeling was om WordPress 7.0 in twee releases uit te brengen, maar Mullenweg overweegt nu om de release verder op te breken en uit te spreiden over drie jaar tijd. In 2025 zou dan versie 6.8 verschijnen, in 2026 versie 6.9 en eind 2027 versie 7.0, 'ervan uitgaande dat de rechtszaak een positief einde heeft'.

Mullenweg benadrukt verder dat versie 6.8 veel bijdragen bevat van Automattic-werknemers. Daarom wil hij ervoor zorgen dat er extra tests door webhosts worden uitgevoerd, 'om er zeker van te zijn dat upgrades goed werken in alle omgevingen en met de meest populaire plug-ins'. "Ik ben bereid mensen in te zetten voor een vroege uitrol naar WP.com om uitgebreide tests met honderdduizenden gebruikers mogelijk te maken", aldus Mullenweg. "Dit is zeer resource-intensief, maar heeft in het verleden veel bijgedragen aan het zorgen dat releases stabiel zijn."

Langlopend conflict

Het conflict tussen WP Engine, Automattic en Mullenweg loopt al enige tijd. Automattic en Mullenweg zeggen dat WP Engine meelift op de naam en populariteit van WordPress, zonder bij te dragen aan de ontwikkeling van het onderliggende opensourceproject. In september 2024 werd WP Engine van de servers van WordPress.org verbannen.

WP Engine beroept zich op het feit dat WordPress opensource is, waardoor het de software mag gebruiken om een eigen platform aan te bieden. Ook vindt WP Engine dat Automattic en Mullenweg zich schuldig maken aan 'machtsmisbruik, afpersing en hebzucht', wat voor het bedrijf reden was om naar de rechter te stappen.

In de tussentijd hebben diverse ontwikkelaars kritiek geleverd op het leiderschap bij Automattic. Automattic heeft daarop WordPress-accounts van deze ontwikkelaars verwijderd. Het gaat onder meer om het account van de Nederlandse Joost de Valk, die de populaire plug-in Yoast maakt. Verder gaat het om Sé Reed, Heather Burns, Karim Marucchi en Morten Rand-Hendriksen. Zij kunnen niet meer bijdragen aan WordPress via de website, maar kunnen nog wel pull requests doen via de GitHub-repo waar WordPress onder een GPL-licentie verkrijgbaar is. Mullenweg zegt dat de ontwikkelaars zelf maar een alternatief voor WordPress moeten opzetten, zoals ook WP Engine al een eigen fork heeft.