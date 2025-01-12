Automattic deactiveert accounts van WordPress-ontwikkelaars na kritiek

WordPress-ontwikkelaar Automattic heeft meerdere WordPress.org-accounts van ontwikkelaars verwijderd die kritiek leverden op het leiderschap binnen het bedrijf achter het cms. Een van die accounts is van de Nederlandse Joost de Valk, die de populaire WordPress-plug-in Yoast maakt.

Automattic-ceo Matt Mullenweg schrijft in een blogpost dat hij de WordPress-org-accounts van Joost de Valk en Karim Marucchi heeft verwijderd, naast die van ontwikkelaars Sé Reed, Heather Burns en Morten Rand-Hendriksen. Met een sarcastische ondertoon geeft hij aan met die actie 'een nieuw project van de ontwikkelaars een zetje te geven en het van de grond te krijgen'.

Dat nieuwe project verwijst naar uitspraken die de ontwikkelaars in de afgelopen weken hebben gedaan over de manier waarop Automattic WordPress beheert. Mullenweg schreef in december dat Automattic een tijdelijke vakantie nam en dat het bedrijf in de tussentijd tijdelijk geen nieuwe accountregistraties of plug-inaanmeldingen accepteerde.

Onder andere Joost de Valk reageerde daar in een eigen blogpost op. De Valk, maar ook Karim Marucchi, bepleiten dat WordPress als software op een andere manier moet worden beheerd dan via Automattic. Ze stellen onder andere dat WordPress niet via een enkel bedrijf moet worden beheerd, bijvoorbeeld omdat repositoryupdates afhankelijk zijn van de servers van Automattic. De kerstvakantie was daar aanleiding voor die blogposts; de vijf ontwikkelaars zeiden toen mee te willen werken aan de doorontwikkeling van WordPress op een andere manier. Dat stelde WP Engine ook. WP Engine ligt zelf al langer overhoop met WordPress vanwege vermeend machtsmisbruik.

Het feit dat de vijf ontwikkelaars en WP Engine nu zo publiek kritiek leveren op de manier waarop Automattic WordPress beheert, is voor Mullenweg reden hun accounts te verwijderen. Daardoor kunnen de ontwikkelaars niet meer bijdragen aan WordPress via de website, al is het nog wel mogelijk pullrequests te doen via de GitHub-repo waar WordPress onder een GPL-licentie verkrijgbaar is.

Mullenweg stelt dat de vijf ontwikkelaars dan maar zelf een alternatief voor WordPress moeten opzetten, in de vorm van WP Engine dat al een eigen fork heeft. "Misschien wordt het zo succesvol dat ze het kunnen hernoemen naar JK Engine", zegt Mullenweg. Marucchi heeft inmiddels op X verduidelijkt dat hij geen fork wil maken, maar dat hij pleit voor veranderingen binnen WordPress en Automattic.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 12-01-2025 10:07
98 • submitter: Fox

12-01-2025 • 10:07

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Reacties (98)

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StackMySwitchUp 12 januari 2025 10:16
Huh? Dus als de mensen die letterlijk de meerwaarde van je bedrijf zijn, (terechte) kritiek leveren, dan is de logische stap om ze maar van je platform te verwijderen? Hoe arrogant kun je zijn. Dit is een duidelijk signaal om een alternatief te gaan gebruiken, en Wordpress lekker links te laten liggen.
geert1 @StackMySwitchUp12 januari 2025 11:29
Mee eens dat dit hele slechte beslissingen zijn. Er gaat wel meer aan vooraf, maar ook daarmee wordt Matt Mullenberg's gedrag niet beter.

Het hoofdprobleem is dat het Wordpress.org-platform serieuze kosten heeft, als de verzamelplek van alle plugins, thema's, enz. Dus moderatie, bandbreedte, webruimte en dergelijke. En er is nooit iets afgesproken over wie daaraan zou gaan bijdragen.

Mullenberg's bedrijf Automattic heeft zich uit eigen initiatief verregaand ontfermd over Wordpress, inclusief een commercieel gedeelte (wordpress.com) om geld te hebben voor het gratis aanbieden van het open-source-gedeelte (.org). Nu is hij pissig dat andere bedrijven (vooral het grote WP Engine) niet meebetalen aan het platform terwijl dat dus nooit was afgedwongen/afgesproken. En Automattic vond het vele jaren lang prima dat zij de kar trokken, totdat andere bedrijven ook in de honderden miljoenen aan omzet trokken; nu is het ineens niet leuk meer.

De open-source-denkwijze gaat gewoon veel beter als het gaat om simpelweg code schrijven, dan wanneer er ook een steeds populairder eigen platform gedraaid moet worden. Dat gaat niet met vrijwilligers alleen, maar heeft echte kosten, en daar is nooit een gedegen structuur voor gekomen.

Ik verwacht één of meer afsplitsingen van Wordpress in de nabije toekomst. Ik ben voor mijn werk behoorlijk afhankelijk van het platform dus ik hoop dat de situatie niet al te ver kapot gaat. Tientallen websites overzetten naar een ander CMS zou niet fijn zijn, en pure kapitaal- en arbeidsverspilling.
bzuidgeest @geert113 januari 2025 14:05
De juiste reactie is dan je werkzaamheden terugschalen ofwel minder resources naar de open source kant, tenzij er bijdragen bij komen. Niet kinderachtig account blokkeren e.d.

Hij krijgt zo geen steun van de mensen om hem heen en uiteindelijk is hij nog slechter af.
geert1 @bzuidgeest13 januari 2025 15:59
Zeker weten; niks in mijn reactie praat dit gedrag goed (integendeel). De man is zeer onverstandig bezig en heeft geen poot om op te staan.

Maar ook simpelweg de open-source-kant terugschalen zou een slecht idee zijn voor Matt, zijn bedrijf Automattic en het Wordpress-platform.

De beste weg voorwaarts is een fork / afsplitsing, waar de meeste Wordpress-contributors aan mee doen. Daarbij kan dan vanaf dag 1 een goede prijsstructuur worden ingezet, zodat alle grote commerciële Wordpress-bouwers mee gaan betalen aan de kosten voor het platform. Het huidige Wordpress zou dan niet meer worden bijgewerkt, waardoor dat platform uiteindelijk wegvalt en wordt vervangen door een soortgelijke. Maar dan dit keer met de juiste contracten en licenties zodat de kosten en baten goed kunnen worden verdeeld. En hopelijk kunnen bestaande plugins en thema's eenvoudig worden aangepast, of blijven deze compatibel, zodat dat behouden blijft en site-eigenaren goed kunnen overstappen.

Ik hoop dat Matt dan niks te maken heeft met deze nieuwe opvolger van Wordpress, want hij heeft met deze hele heisa duidelijk laten zien dat hij geen goede leider is.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 13 januari 2025 16:00]

HijDieAllesWeet @geert112 januari 2025 13:25
Als de problemen in de bedrijfsvoering liggen met gedateerde afspraken. Is het dan niet logisch dat er gewoon 1 fork komt die dat rechttrekt? Zoals Open Office voor de meeste mensen gewoon over is in Libre Office.
MoonRaven @geert112 januari 2025 19:36
Hoewel ik het snap over de hosting plukt .com natuurlijk ook de vruchten hiervan. Zij kunnen het hele ecosysteem ook gebruiken zonder de plugin/theme makers te betalen.
gooos @geert113 januari 2025 08:39
Ik snap het kostenaspect maar Matt / Automattic doet WordPress als stabiel ecosysteem momenteel geen goed. Kritiek moet kunnen, ga met de mensen in contact (zeker met dergelijke namen in de WP wereld), maar sluit geen accounts af.

Wellicht is het gewoon een idee dat wordpress.org affiliate links op de repository zetten aanmoedigd / verplicht stelt voor pro versies van plugins om zodoende ook wat inkomsten uit die stroom te genereren. Dat zal vast niet genoeg zijn om de kosten van de .org kant te denken dus ik zie persoonlijk ook wel de noodzaak voor partijen als WP Engine om een steentje bij te dragen. Maar ja, waar leg je dan de grens welke hoster wel en welke niet moet bijdragen?

[Reactie gewijzigd door gooos op 13 januari 2025 08:41]

Remzi1993 @geert113 januari 2025 10:09
Ik verwacht één of meer afsplitsingen van Wordpress in de nabije toekomst.
Die zijn er al, een bekende is ClassicPress
86ul @geert112 januari 2025 13:28
Ik verwacht één of meer afsplitsingen van Wordpress in de nabije toekomst. Ik ben voor mijn werk behoorlijk afhankelijk van het platform dus ik hoop dat de situatie niet al te ver kapot gaat. Tientallen websites overzetten naar een ander CMS zou niet fijn zijn, en pure kapitaal- en arbeidsverspilling.
Forks? :Y)
RobbyTown @StackMySwitchUp12 januari 2025 11:23
Helaas gebeurt dit ook gewoon in dagelijkse bedrijfsleven. Kritiek kunnen sommige niet tegen.

offtopic:
Om voor is een voorbeeld te geven:
Aantal managers auto van de zaak heel de dag op electrisch laden plek (6 palen op 400 medewerkers, 2 van de 6 staan zelfs op de kaart omdat die niet achter een hek staan). Opmerking gemaakt het is laden en niet parkeren voor electrisch. Stel de normale man ook electrisch die kan straks zo nooit laden...
Je zag hem kwaad worden. Uurtje later ineens gesprek met HR (snel actie ondernemen kan dus wel maar ik hou mijn mond maar ipv account verwijderen, baan verwijderd ;) ). Dit is kritiek maar toveren het om naar 'aub niet bezig zijn met randzaken en opladen zijn we niet verantwoordelijk voor kunt hier toch ook niet tanken'.

Zo mijn mond is ook weer gesnoerd. Ik zeg niets meer.
Dit is een duidelijk signaal om een alternatief te gaan gebruiken, en Wordpress lekker links te laten liggen.
Ooit is gekeken. Kwam toch weer op WordPress uit...

Joomla misschien? Alleen is niet vergelijkbaar. Joomla is CMS geen blog.

Dan heb je nog vele andere zoals Ghost alleen met simpele PHP en MySQL word het lastig...

Zelf iets schrijven helaas ontbreekt daar de tijd voor.

[Reactie gewijzigd door RobbyTown op 12 januari 2025 11:38]

Edwin @RobbyTown12 januari 2025 11:50
Kijk eens naar PayloadCMS, dit lijkt potentie te hebben.
litebyte @Edwin12 januari 2025 13:21
De kracht van Wordpress, ligt voor een groot deel niet in Wordpress (er zijn namelijk al talloze gratis initiatieven.) De kracht ligt voor een groot deel in de enorme hoeveelheid plugins en andere toevoegingen/ondersteuning, dat het de meest toegankelijke CMS oplossing maakt die er bestaat.
moonlander @Edwin13 januari 2025 12:11
Probleem van deze moderne talen is wel dat je geen enkel hosting bedrijf vind die dat ondersteund. Je zal al aan de slag moeten met een VPS. Wordpress is PHP en dat kun je bij elke hoster wel kwijt, dat maakt Wordpress dus ook zo populair!
Edwin @moonlander14 januari 2025 18:01
Hier juist bewust die stap genomen naar vps (Hetzner) op aanraden van een mede-tweaker.
Zet er Coolify op, niet zo spannend en veel meer opties.
Qua kosten maakt het niet veel met de gemiddelde webhosting.
beerendlauwers @RobbyTown12 januari 2025 17:11
Drupal is een prima alternatief voor WordPress, zeker qua plugin ecosysteem
rob12424 @StackMySwitchUp12 januari 2025 15:01
In zo'n geval is het opensource: :Y) die handel!
Triblade_8472 12 januari 2025 10:18
Misschien moeten ze maar een fork maken. Wie niet luisteren wil, moet maar voelen.

Voor OpenOffice/LibreOffice is dit ook ongeveer zo gegaan, waar LibreOffice the offshoot is èn ondertussen het beste van de twee volgens vele internet bronnen.

Ik moet zeggen dat tenzij Mullenweg vertrekt er echt niks gaat veranderen. Die zit zo vastgeroest in z'n ideeën dat het feitelijk een dictator is geworden.

[Reactie gewijzigd door Triblade_8472 op 12 januari 2025 10:19]

Basszje @Triblade_847212 januari 2025 10:58
Er zijn verschillende vorken, maar tenzij je echt een snelle exodus weet te bewerktstellingen zal het altijd klein groepje blijven - je raakt achter met ontwikkeling - weinig motivatie - etc. Niet makkelijk om die macht te doorbreken.
Niema @Basszje12 januari 2025 11:32
Als wp engine en de genoemde ontwikkelaars meewerken krijg je huis wel mensen Mee. Alleen started is zinloos, maar WP engine is vrij groot
TheDudez @Niema12 januari 2025 13:29
Er zijn talloze plugins die je niet mee gaat krijgen. En als iemand 1 zo plugin heeft op zijn wordpress site dan gaat die echt niet zomaar over. Uiteindelijk zijn de wordrpess gebruikers de sjaak. En als zouden alle plugins over zijn dan heb je nog steeds een hoop zombie wordpress gebruikers. Of gewoon weg de kennis niet hebben om te migreren. Het werkt toch waarom zou ik over gaan?
thomas1907 @TheDudez12 januari 2025 15:24
Maar forken ze niet letterlijk gewoon de codebase van Wordpress waarna ze zelf dingen gaan aanpassen? Dat zou betekenen dat plugins gewoon compatible blijven lijkt mij?
TheDudez @thomas190712 januari 2025 15:35
Tot er grote veranderingen zijn gemaakt.
Remzi1993 @thomas190713 januari 2025 10:37
In het begin wel maar na een aantal jaren waarschijnlijk niet meer. Tenzij ze voor altijd compatibel willen blijven met WordPress maar dat brengt ook extra manuren met zich mee.
bzuidgeest @Niema13 januari 2025 14:07
Een fork van wp engine lijkt me nutteloos. Denk je dat ze dan wel gaan bijdragen? Ik niet. (gebaseerd op de verhalen die ik hier over lees).
i-chat @Basszje12 januari 2025 11:51
Dat is veel minder moeilijk te bewerkstelligen dan je denit

Probeer maar eens een eerlijkere en betere forkte beginnen en betrek daarbij ook zsm zaken als instalatron want dan heb je in no time een megadeel van de kleinere users met je mee

Er zijn echt al zoveel voorbeeld en van forks de het van de masterbranche wonnen


Libreoffice van OpenOffice
Ledge van openwrt waarbij de mastertre later is heeft gecapituleerd en zich heeft aangesloten bij de fork
En ook bij die bsd firewall distro rommelt het pfcsense opnsence en welke nog al niet meer
Vaevictis_ @Triblade_847212 januari 2025 10:52
En daarnaast dus tunnelvisie ontwikkeld, beter om zulke belangrijke projecten te laten beheren door een onafhankelijke stichting zoals Proton en Home Assistant hebben gedaan. Je wilt geen machtsmisbruik of commerciele inmenging. Dat is de nagel aan de doodskist, jammer dat ze dat zelf niet inzien. Voor mij een reden om het te mijden, Joomla best goed alternatief.
CH4OS @Triblade_847212 januari 2025 10:56
Je ziet wel vaker dat aan de hand van kritiek opeens forks ontstaan. Men onderbouwd het dan vaak als ‘oneens met de richting die het op wilde gaan’. Zo is het hier niet anders.

Echter is de WordPress community zo groot en log, dat krijg je niet zomaar mee en een deel zal altijd achterblijven. Plug-Ins compatible houden met twee platforms is ook lastig of irritant en voor dergelijke teams (die toch een stuk kleiner zijn, soms zelfs gewoon iemand alleen) onbegonnen werk. Ik snap dus wel dat men niet (zomaar) wilt gaan forken. Daarom dat Matt het zegt en enorm arrogant overkomt hiermee.
i-chat @CH4OS12 januari 2025 11:55
Maakt dat dan uit plugins met maar één ontwikkelaar zijn hoe dan ook onbetrouwbaar

Krijgt je favoriete hobybob een nieuwe baan een kind of een infarct en jouw site is om zeep

Dat is altijd al het issue geweest met wp
Tassadar32 @i-chat13 januari 2025 07:47
Dat is altijd al het issue geweest met het halve internet en alles opensource. Verdomd veel bedrijven gebruiken opensource componenten in hun software die uit passie onderhouden worden door een klein aantal devs. Zie XKCD: https://xkcd.com/2347/
Guldan @Triblade_847212 januari 2025 11:10
Ik moet inderdaad wel zeggen dat het publiekelijk aan de schandpaal nagelen van 2 ontwikkelaars icm met een sneer niet erg professioneel is.
zx9r_mario @Triblade_847212 januari 2025 13:31
Joomla was een fork van Mambo CMS. WordPress lijkt ook die kant op te gaan.
Triblade_8472 @zx9r_mario12 januari 2025 14:47
Mambo, term ergens vaag bekend. Wist niet dat het de voorganger van Joomla was.

Nooit te oud om te leren :*)
sdk1985 @Triblade_847213 januari 2025 14:18
Probleem daarbij is meer; wie gaat dat betalen. Wordpress is zo groot dat het verschrikkelijk veel geld kost om de boel online te houden. Het forum vereist veel serverkracht en moderatie en de mirrors veel data verkeer (bij grote hoeveelheden betaal je als aanbieder x per GB).
Triblade_8472 @sdk198513 januari 2025 15:06
Wie doet dat voor LibreOffice? En Mastodon? En Joomla. Gewoon om wat voorbeelden te noemen.

Komt wel goed voor zulke giga wijdverspreide software.
sdk1985 @Triblade_847213 januari 2025 15:52
De schaal is niet te vergelijken. Volgens trends.builtwith.com zijn er een kleine 4 miljoen Joomla websites tegenover 500+ miljoen Wordpress Websites.
Verwijderd 12 januari 2025 10:21
Wat betekent dit voor de toekomst van Wordpress? Gebruik het al jaren voor meerdere websites.
Niet per se zin om naar wat anders te zoeken / complete migratie op poten te zetten.
Daarbij, wat is uberhaupt een goed en vergelijkbaar alternatief?
- peter - @Verwijderd12 januari 2025 11:00
Ik ben alles om aan t zetten naar Jekyll en dus static sites. Voordelen van een dynamische site (codegen) maar output is statisch. Voor blogs e.d. zonder comments ideaal. En geen vulnerabilities meer. En supergoede performance.

[Reactie gewijzigd door - peter - op 12 januari 2025 11:00]

sfranken @- peter -12 januari 2025 14:31
Ik heb zelf ook naar Jekyll gekeken, maar toch besloten uiteindelijk voor hugo gegaan. Blij toe, ook.
- peter - @sfranken12 januari 2025 16:10
Ik ben Ruby gewend van vroeger, dus daarom idd Jekyll. Kan ik t makkelijk aanpassen. Maar elke static site generator is natuurlijk al een hele vooruitgang.
Britske @- peter -12 januari 2025 13:04
Astro gecombineerd met DecapCMS werkt zeer goed. Snel, statisch, maar toch dynamisch en online in een backend makkelijk posts toevoegen.
slaay @- peter -12 januari 2025 11:40
Nooit kan je volgens mij niet zeggen als je kijkt naar het verleden: https://www.rapid7.com/db...es/debian-cve-2018-17567/
- peter - @slaay12 januari 2025 12:06
Dat is niet in je output in de zin dat ze met wat sql injectie in je server komen. Uiteraard is er tijdens de codegen wel mogelijkheid tot issues. Maar die vector is wel een heel stuk kleiner. Maar idd nooit is natuurlijk te optimistisch. Maar met wat html files valt voor een remote gebruiker niet heel veel te doen.

[Reactie gewijzigd door - peter - op 12 januari 2025 12:07]

Triblade_8472 @Verwijderd12 januari 2025 10:31
Joomla toch? Prima en groot.

Al zal het alternatief op WordPress eerder "JK Wordpress" worden ;)

Die kans is best aanwezig.
CH4OS @Triblade_847212 januari 2025 10:51
Joomla is meer een comms dan een blog. Pakketten zijn wel degelijk verschillend genoeg. Joomla is voor mijn gevoel wat logger dan WordPress, veel minder gebruiksvriendelijk. Al is het voor mij wel heel lang geleden dat ik voor het laatst iets gedaan heb met Joomla.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 12 januari 2025 16:10]

Triblade_8472 @CH4OS12 januari 2025 11:54
Dat kan maar Joomla is gemaakt als website framework waar WordPress een blog is die gigantisch veel mensen "misbruiken" voor een website.

Ik vindt Joomla echt veel prettiger in elkaar zitten, maar ik doe niet veel met websites en kom (helaas) eigenlijk alleen maar Wordpress tegen als ik er wel wat mee moet.

Persoonlijke smaakt voor mij.
Klauwhamer @Triblade_847212 januari 2025 19:22
Ik ben ook wel fan van Joomla, en ben het met je eens. Het is meer een site framework dan een blog-met-kapsones. Ook is het een minder interessante aanvalsvector omdat het domweg flink minder populair is, maar dat is bijvangst ;)
wooha @CH4OS12 januari 2025 15:30
Ik heb even gezocht naar Boomlange, Jonks en coma, maar kan daar niets over vinden in de context van een CMS.
CH4OS @wooha12 januari 2025 16:10
Fijn, zo’n “corrigerend” toetsenbord op iOS… Ik heb het aangepast, nu is er wel kaas van te maken. ;)

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 12 januari 2025 16:11]

Basszje @Verwijderd12 januari 2025 10:59
WP zal gewoon blijven bestaan, het is open source etc. Volgens mij is elke migratie tussen willekeurg ieder pakket een hoofdpijnklus over het algemeen.

Als er ooit een levensvatbare vork komt dan zal overstappen geen moeite kosten,
Kerfuffle @Verwijderd12 januari 2025 11:58
Afgelopen jaar lijkt iedereen en z'n moeder naar Ghost over te stappen. Alhoewel dat meer content-focused is, heeft het inmiddels ook ecommerce plugins op z'n marktplaats. En eerlijk gezegd: Veel content websites zijn dusdanig statisch dat je ook prima uit de voeten kunt met een generator als Jekyll of Hugo o.i.d. Of gewoon notepad openen en wat HTML & CSS erin plempen; in de afgelopen 20 jaar dat ik CMS projecten heb moeten implementeren bleek in 95% van de gevallen dat de business case "niet-technische mensen moeten content kunnen publiceren" eenvoudiger vervuld zou zijn door die niet-technische mensen wat HTML basics te leren, dan om ze een CMS te laten leren gebruiken.
Martinspire @Verwijderd12 januari 2025 10:58
Volgens mij moet je dan meer de kant op van enerzijds headless, of anderzijds iets van nextjs.

Maar echt vervangen doet het dat nog niet. Ik heb ook altijd het idee gehad dat de rest van de markt maar om Wordpress heen aan het bouwen is geweest, om niet teveel in elkaars vaarwater te zitten, omdat concurreren toch vaak niet mogelijk is.
CH4OS 12 januari 2025 10:13
Hoe maak je een open source community kapot, vraag het Matt Mullenweg. :N Zo jammer dit…
Dubbeldrank @CH4OS12 januari 2025 10:36
Die blogpost van hem is helemaal triest waarin hij Joost Valk de grond in probeert te trappen. Dat staat echt compleet los van de problemen, maar blijkbaar heeft hij dat nodig om zijn post te 'versterken'.
Basszje @Dubbeldrank12 januari 2025 10:56
Is idd bizar. Joost ( en ook andere genoemde accounts trouwens ) zijn echt pilaren van WP-community voor deccennia . Zonder hun was het wellicht nooit zo groot geweest. Niet alleen qua ontwikkeling, maar ook meetings, discussies etc.

Mullenweg is hard bezig het hele project op te blazen. Wat maar weer toont hoe groot een gevaar is van een techbro-afgod-dictator is in een open source organisatie. Macht zou nooit bij een enkel persoon / bedrijf moeten liggen zoals bij WP het geval is.
kitkat007 @CH4OS12 januari 2025 11:33
Ik had keer gelezen over de ruzie met WPEngine. Hij kwam toen al kinderachtig en onprofessioneel over. Zo te zien is hij het echt.

WP is open source die zal het wel overleven.

[Reactie gewijzigd door kitkat007 op 12 januari 2025 12:51]

gedonie @kitkat00712 januari 2025 12:42
De bron van de WordPress wel, maar het hele ecosysteem eromheen dus niet. Dat wordt volledig betaald door Automatic en daar wringt de schoen. Iedereen en zijn moeder wil het gratis gebruiken en uitbuiten voor winst.

Ze hadden de kern van de software moeten lostrekken van alles eromheen, en vervolgens het met 2 verschillende licentie vormen aanbieden. De blogsoftware is gratis en voor de plugins, themes moet dan betaald worden. Dan kunnen de ontwikkelaars daarvan weer een deel van de omzet krijgen. Bevalt je dat niet dan kun je die hele meuk eromheen zelf regelen en zelf betalen qua infra.

Dat is effectief ook wat Nabu Casa doet bijvoorbeeld. Regel je alles zelf dan gebruik je het gratis.

[Reactie gewijzigd door gedonie op 12 januari 2025 12:43]

jahruhn 12 januari 2025 11:00
Joost heeft ook een tijdje gewerkt bij Automattic, maar voelde zich na een tijd niet thuis in de cultuur daar.
Jan121 @jahruhn12 januari 2025 15:12
Nee, hij was tijdelijk `hoofd marketing reclame` van wordpress, maar niet in dienst van Automattic:
why I now work for Automattic, which of course I don’t but that is the perception for a lot of people.
https://joost.blog/why-im...wordpress-marketing-role/
vinx77 @Jan12112 januari 2025 21:34
Als je leest onder "WordPress mission and vision" is er inderdaad al jaren een probleem. Ik geef Joost helemaal gelijk met wat hij daar zegt, want marketing is inderdaad het vertalen van de bedrijfsmissie naar de buitenwereld toe.
I am used to having a strong vision and mission for a company and a product, and to be translating that into product & marketing decisions. Matt has certainly shown some of his product vision in State of the Words over the year but I’ve found it very hard to get more of the vision behind all the recent changes and the roadmap “out there”.

I’ve not encountered (or been brought into) any discussions about our product vision, something I would need to translate into day-to-day actions. I was expecting there to be some backchannels where these discussions were had and these decisions were made, turns out these simply don’t exist. Matt takes his input from core devchats and lots of other chats and then decides what the roadmap should look like. I honestly think that process needs opening up, even though I do appreciate that Matt has so far been pretty good at bringing the product forward.
Zou Matt deze blogpost nog steeds hebben onthouden, omdat hij er als amateur wordt afgeschilderd?
Matthijz98 12 januari 2025 10:16
Elke keer dat ik weer iets lees over dit drama denk ik "dit is de top erger kunnen ze het niet maken" maar toch elke keer gaat Matt weer een stapje verder.

Tweakers heeft niet elk dingetje in deze ruzie behandeld, maar deze vind ik ook best belangrijk voor het verhaal: https://www.techzine.eu/n...utions-to-wordpress-core/
CH4OS @Matthijz9812 januari 2025 11:11
Ik denk dat het nieuws dat je linkt hier op de FP ook wel aandacht had gekregen. Zeker als het onder de aandacht was gebracht middels de submit: https://tweakers.net/submit is daarvoor de link.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 12 januari 2025 16:49]

Justice 12 januari 2025 11:25
Het is Mullenweg die wordpress.org beheerd niet Automattic zoals in het artikel gemeld wordt, die namelijk de commerciële wordpress.com beheerd.
willemb2 @Justice12 januari 2025 12:43
Klopt. Maar hij is tevens oprichter en CEO van Automattic. Daarmee is de papieren onafhankelijkheid van wordpress.org een papieren tijger.
Kazu 12 januari 2025 10:55
Wat een ontzettend kinderachtige manier vanuit Automattic om hier mee om te gaan. Het is nu alweer het zoveelste drama in deze hele saga, en ervaring leert dat dit meestal het begin is van een harde breuk in de vorm van een fork. Nu is Wordpress echt gigantisch, dus ik weet niet of dit makkelijk zal gaan, maar ze graven op deze manier wel echt hun eigen graf.
SinergyX 12 januari 2025 11:17
Heather Burn:
Woke up to a phone full of pings that @photomatt has…publicly announced he’s deactivated an account I haven’t logged into since February 2020, for an OSS project I haven’t been involved with since then, and am not involved with now.
Yet another drama on the internet, heb niet het idee dat de community die daadwerkelijk WP of consorten gebruikt voor hun website hier uberhaubt naar kijkt.
kodak 12 januari 2025 12:05
Op geen enkele manier legt de blogpost uit waarom men het recht meent te hebben ontwikkelaars selectief uit te sluiten op basis van geleverde kritiek.

Terwijl men net een rechtzaak heeft verloren niet zomaar anderen selectief uit te mogen sluiten omdat men er last van meent te hebben. Uit de voorwaarden maak ik het ook niet op.

Natuurlijk kan het zijn dat men van mening is dat ontwikkelaars die een concurerend belang hebben wel uitgesloten kunnen worden. Maar zolang die net zo goed een pluging voor wordpress in het voordeel van wordpress en hun gebruikere leveren en onderhouden lijkt het me vrij onredelijk om je gebruikers gevolgschade te laten ondervinden omdat je het zelf oneens bent dat er kritiek is en er een poging tot alternatief is ontstaan.

Als je als verantwoordelijke niet eens naar je gebruikers wenst uit te leggen hoe hun belang maar ondergeschikt is aan het aanpakken van ontwikkelaars waar de verantwoordelijke een persoonlijke band over kenbaar maakt en liever sarcastische opmerkingen over plaatst, dan lijkt dit meer op een persoonlijke vete. Of op zijn minst een zwaar gebrek aan belangen van gebruikers kunnen of willen betrekken.

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