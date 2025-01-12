Automattic deactiveert accounts van WordPress-ontwikkelaars na kritiek

WordPress-ontwikkelaar Automattic heeft meerdere WordPress.org-accounts van ontwikkelaars verwijderd die kritiek leverden op het leiderschap binnen het bedrijf achter het cms. Een van die accounts is van de Nederlandse Joost de Valk, die de populaire WordPress-plug-in Yoast maakt.

Automattic-ceo Matt Mullenweg schrijft in een blogpost dat hij de WordPress-org-accounts van Joost de Valk en Karim Marucchi heeft verwijderd, naast die van ontwikkelaars Sé Reed, Heather Burns en Morten Rand-Hendriksen. Met een sarcastische ondertoon geeft hij aan met die actie 'een nieuw project van de ontwikkelaars een zetje te geven en het van de grond te krijgen'.

Dat nieuwe project verwijst naar uitspraken die de ontwikkelaars in de afgelopen weken hebben gedaan over de manier waarop Automattic WordPress beheert. Mullenweg schreef in december dat Automattic een tijdelijke vakantie nam en dat het bedrijf in de tussentijd tijdelijk geen nieuwe accountregistraties of plug-inaanmeldingen accepteerde.

Onder andere Joost de Valk reageerde daar in een eigen blogpost op. De Valk, maar ook Karim Marucchi, bepleiten dat WordPress als software op een andere manier moet worden beheerd dan via Automattic. Ze stellen onder andere dat WordPress niet via een enkel bedrijf moet worden beheerd, bijvoorbeeld omdat repositoryupdates afhankelijk zijn van de servers van Automattic. De kerstvakantie was daar aanleiding voor die blogposts; de vijf ontwikkelaars zeiden toen mee te willen werken aan de doorontwikkeling van WordPress op een andere manier. Dat stelde WP Engine ook. WP Engine ligt zelf al langer overhoop met WordPress vanwege vermeend machtsmisbruik.

Het feit dat de vijf ontwikkelaars en WP Engine nu zo publiek kritiek leveren op de manier waarop Automattic WordPress beheert, is voor Mullenweg reden hun accounts te verwijderen. Daardoor kunnen de ontwikkelaars niet meer bijdragen aan WordPress via de website, al is het nog wel mogelijk pullrequests te doen via de GitHub-repo waar WordPress onder een GPL-licentie verkrijgbaar is.

Mullenweg stelt dat de vijf ontwikkelaars dan maar zelf een alternatief voor WordPress moeten opzetten, in de vorm van WP Engine dat al een eigen fork heeft. "Misschien wordt het zo succesvol dat ze het kunnen hernoemen naar JK Engine", zegt Mullenweg. Marucchi heeft inmiddels op X verduidelijkt dat hij geen fork wil maken, maar dat hij pleit voor veranderingen binnen WordPress en Automattic.