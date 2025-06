WordPress mag WP Engine voorlopig niet belemmeren

Hostingprovider WP Engine heeft de voorlopige voorziening tegen WordPress-eigenaar Automattic en de ceo Matt Mullenweg gewonnen. Het blogplatform mag WP Engine volgens de rechtbank niet verhinderen. Het is niet bekend wanneer de definitieve rechtszaak plaatsvindt.

Op basis van de voorlopige uitspraak moet Automattic enkele recente maatregelen tegen het hostingplatform opheffen, zo merkt The Verge op. Een rechtbank in Californië concludeert dat het bedrijf de 'voormalige status quo' moet herstellen en dus moet stoppen met het belemmeren van WP Engine.

Hierdoor krijgt het hostingplatform bijvoorbeeld weer toegang tot de door Automattic overgenomen Advanced Custom Fields-plugin en de algemene plugindirectory van WordPress. Daarnaast mag Automattic gebruikers niet belemmeren om diensten van WP Engine te gebruiken. Tot dusver moeten bezoekers handmatig bevestigen dat zij niet betrokken zijn bij WP Engine, wat hen mogelijk stimuleert om concurrerende diensten af te nemen.

Een van de argumenten van Automattic was dat WP Engine zichzelf belemmerde door zijn hele verdienmodel te ontwikkelen rond een dienst van een derde partij. Dit terwijl WP Engine geen contractuele overeenkomst heeft met die dienst, ofwel WordPress.com. Volgens de rechtbank werkt de eigenaar van dat domein specifiek WP Engine tegen, maar geen concurrenten met vergelijkbare diensten. Dit feit mag volgens de rechter 'niet genegeerd worden'.

De conclusie van de voorlopige voorziening is de eerste officiële uitspraak in het proces tussen WP Engine en Automattic. Dit is een losse procedure die opgelost wordt terwijl er een overkoepelende rechtszaak loopt. WP Engine klaagde Automattic in oktober aan voor machtsmisbruik. Dat proces loopt nog. Volgens Automattic en zijn ceo Matt Mullenweg maakt WP Engine misbruik van de naam en populariteit van het commerciële platform WordPress.com, terwijl de dienst niet zou bijdragen aan het onderliggende opensourceproject. Mullenweg noemde de hostingprovider een 'gezwel voor WordPress'. Volgens WP Engine mag eenieder onder de huidige opensourcelicentie gebruikmaken van het opensourceproject voor commerciële doeleinden en maakt Automattic zich schuldig aan machtsmisbruik door WP Engine te belemmeren.