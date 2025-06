Europol, FBI en Nederlandse politie halen 27 ddos-platforms offline

Europol haalt in samenwerking met tientallen politiediensten '27 van de populairste ddos-platforms' offline. Het gaat om uiteenlopende internationale 'booter'-platforms die gebruikt worden om deze distributed-denial-of-serviceaanvallen te faciliteren.

Onder de operatienaam PowerOFF hebben ruim twintig politie- en overheidsdiensten uit vijftien landen onder coördinatie van Europol de betreffende ddos-platforms offline gehaald. Onder meer de populaire websites zdstresser.net, orbitalstress.net en starkstresser.net zouden daardoor niet meer beschikbaar zijn.

Franse en Duitse politiediensten hebben enkele uitbaters van ddos-platforms gearresteerd en volgens Europol werden nog eens driehonderd gebruikers geïdentificeerd. Deze personen worden mogelijk op een later moment nog vervolgd. De overkoepelende Europese politiedienst zegt daarnaast potentiële ddos-gebruikers te willen afschrikken met gerichte preventieve advertenties via Google Zoeken en YouTube.

Bij Operation PowerOFF waren nationale politiediensten betrokken van onder meer Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland en Nederland. Ook het Amerikaanse Department of Justice, de FBI, de Britse National Crime Agency en enkele lokale Europese autoriteiten waren bij de actie betrokken. Volgens Europol werd de politieactie nu uitgevoerd omdat cybercriminelen 'traditioneel' rond de feestdagen ddos-aanvallen uitvoeren. In deze periode zijn er namelijk minder mensen die werken, waardoor gerichte aanvallen in theorie minder makkelijk bestreden kunnen worden.