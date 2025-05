Politie haalt 127 'bulletproof' hostingservers offline bij inval in Amsterdam

Het Cybercrime Team Amsterdam heeft 127 servers van het bedrijf ZServers/XHost offline gehaald bij een inval in de stad. Het gaat om servers die werden geadverteerd als bulletproof hosting. Bij de inval werden ransomware, botnets en malware aangetroffen.

Bij bulletproof hosting wordt potentiële klanten beloofd dat het hostingbedrijf bij eventuele verzoeken van opsporingsdiensten of bij andere juridische problemen niet meewerkt. Ook kunnen klanten anoniem zaken doen en met cryptovaluta betalen. Bij de inval in de Nederlandse hoofdstad werden de servers hiervoor in beslag genomen en werden onder meer hacktools van de ransomwarebendes Conti en Lockbit aangetroffen. Het is volgens de politie voor het eerst dat er in Nederland een dergelijke hostingservice fysiek offline gehaald wordt. Er zijn vooralsnog geen arrestaties verricht. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de aangetroffen data op de in beslag genomen servers.

De politie noemt het fenomeen bulletproof hosting 'de ruggengraat van wereldwijde cybercriminaliteit'. Dergelijke hostingbedrijven, zoals ook het beruchte CyberBunker, worden volgens de politie door cybercriminelen ingeschakeld om hacktools, gestolen gegevens, nepwebsites en malware te hosten. Deze servers kunnen als cybercrimetools dienen, maar ook voor het hosten van illegale online marktplaatsen voor bijvoorbeeld wapens of drugs, of het aanbieden van illegaal pornografisch materiaal.

Bron: Politie