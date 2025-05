Internationale politiediensten halen cybercrimefora Cracked en Nulled offline

Internationale politiediensten hebben de twee grootste cybercrimefora, Cracked en Nulled, offline gehaald. Dat bevestigde Europol op donderdag. De platforms hadden gezamenlijk meer dan tien miljoen gebruikers.

De actie, genaamd Operation Talent, werd uitgevoerd onder leiding van de Duitse autoriteiten, schrijft Europol. Ook politiediensten uit Australië, Frankrijk, Griekenland, Italië, Roemenië, Spanje en de Verenigde Staten werkten mee aan de operatie, die liep tussen 28 en 30 januari. Volgens Europol zijn daarbij twee verdachten gearresteerd, zeven panden doorzocht en zeventien servers en ruim vijftig elektronische apparaten in beslag genomen. Er is daarnaast ongeveer 300.000 euro aan contant geld en cryptovaluta in beslag genomen.

Gedurende de actie zijn ook twaalf domeinnamen in beslag genomen en zijn ook enkele gelieerde diensten offline gehaald. Dat gaat om betalingsverwerker Sellix en hostingdienst StarkRDP. Eerstgenoemde werd gebruikt door Cracked; StarkRDP werd op beide platforms gepromoot en werd gerund door dezelfde verdachten.

Volgens Europol waren Cracked en Nulled de twee grootste cybercrimefora ter wereld met gezamenlijk ruim tien miljoen gebruikers. De twee platforms werden onder andere gebruikt om te discussiëren over cybercrime, hoewel er volgens Europol ook illegale goederen, gestolen gegevens, malware en hackingtools werden aangeboden. Naar schatting hebben de twee gearresteerde verdachten een miljoen euro verdiend.