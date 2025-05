Justitie VS wil overname Juniper Networks door HPE blokkeren

Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil HPE's beoogde overname van Juniper Networks tegenhouden. Volgens het ministerie is de overname slecht voor de concurrentie. De twee bedrijven zullen de overname verdedigen.

Justitie heeft op donderdag een klacht ingediend bij de rechtbank om de overname tegen te houden, schrijft het ministerie. De aanklacht stelt dat de overname, waarmee een bedrag van 14 miljard dollar gemoeid is, 'de hevige concurrentie tussen de twee bedrijven zal elimineren'. HPE en Juniper Networks zijn allebei grote aanbieders van netwerkapparatuur. Volgens justitie zijn het respectievelijk de nummers twee en drie op de Amerikaanse markt voor zakelijke wlan-apparatuur.

Als de overname wordt voltrokken, dan zouden twee bedrijven - HPE en marktleider Cisco - ruim 70 procent van de Amerikaanse markt voor zakelijke netwerkapparatuur in handen krijgen, stelt de aanklacht. Volgens justitie zou dat de prijzen doen stijgen, de innovatie op de markt verminderen en de keuzemogelijkheden voor klanten beperken. Dat is in strijd met sectie 7 van de Clayton Act, claimt het Amerikaanse ministerie van Justitie. Die wet verbiedt overnames die de concurrentie 'aanzienlijk kunnen beperken of monopolies kunnen vormen'.

HPE en Juniper Networks zeggen in een gezamenlijke statement dat ze zich 'krachtig zullen verdedigen' tegen de aanklacht. "Wij zijn van mening dat de analyse van het ministerie van Justitie fundamenteel onjuist is en we zijn teleurgesteld in zijn beslissing om een rechtszaak aan te spannen om de afronding van de overname te verbieden." De twee bedrijven stellen dat de overname 'een complementair aanbod van netwerkproducten samenbrengt' en zeggen de deal hen beter in staat stelt om te concurreren met wereldwijd gevestigde netwerkbedrijven.

De beoogde overname van Juniper Networks werd vorig jaar aangekondigd door HPE. De overname is eerder goedgekeurd door verschillende concurrentietoezichthouders, onder andere in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.