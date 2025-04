Hewlett Packard Enterprise wil Juniper Networks overnemen voor 13 miljard dollar

Hewlett Packard Enterprise is van plan Juniper Networks over te nemen. HPE zou zo'n 13 miljard dollar overhebben voor de netwerkapparatuurmaker, schrijft The Wall Street Journal op basis van eigen bronnen. Juniper zou HP meer kunnen helpen bij zijn plannen voor een AI-platform.

Volgens The Wall Street Journal willen de twee bedrijven nog deze week een deal aankondigen. HPE, de zakelijke tak van de computerfabrikant, zou in 'vergevorderde gesprekken' zijn met Juniper. Het bedrijf heeft 13 miljard dollar, omgerekend zo'n 11,9 miljard euro over voor Juniper. Geen van beide bedrijven wil reageren tegen de krant.

HPE zou de netwerkapparatuur van Juniper willen inzetten om meer te kunnen investeren in kunstmatige intelligentie. HPE is al langer bezig met het opzetten van eigen netwerken van supercomputers. HPE wil daarmee AI-systemen trainen en beheren. HPE heeft al het Aruba Edge Services Platform, een netwerkinfrastructuur met AI-elementen. Juniper heeft Juniper Mist, een eigen AI-platform. Het is niet bekend of de bedrijven die twee platforms willen samenvoegen en op welke manier dat moet gebeuren.