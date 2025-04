ASUS toont GeForce RTX 4090-videokaart die kabelloos van stroom wordt voorzien

ASUS komt met een BTF-versie van zijn ROG Strix GeForce RTX 4090. Deze beschikt over een extra PCIe-connector aan de onderkant waarmee de videokaart direct vanaf een bijbehorend BTF-moederbord van stroom kan worden voorzien. ASUS komt ook met een RTX 4070 Ti Super BTF.

De ASUS GeForce RTX 4090 BTF- en RTX 4070 Ti Super BTF-videokaarten zijn nieuwe gpu's in het BTF-concept dat de fabrikant vorig jaar al heeft geïntroduceerd. In die BTF-serie, ook wel 'Back to the Future', biedt ASUS moederborden en videokaarten met stroomaansluitingen aan de onderkant van beide producten. Dat moet het kabelmanagement versimpelen en pc-builds beter doen ogen.

De videokaarten in kwestie beschikken over een kleine PCIe High-Power-connector, die tot 600W vermogen kan leveren. Ze kunnen gebruikt worden in combinatie met bepaalde ASUS BTF-moederborden, waarop een bijbehorende aansluiting zit. De videokaarten hebben daarmee geen 12Vhpwr-kabel of andere aansluiting nodig om stroom te krijgen. ASUS levert daarvoor een BTF-versie van zijn bestaande GeForce RTX 4090 ROG Strix, naast een witte RTX 4070 Ti TUF Gaming, beide met drie ventilators.

ASUS komt met twee verschillende soorten BTF-moederborden. De BTF Advanced-modellen beschikken over een PCIe-stroomaansluiting voor de hierboven genoemde videokaarten. ASUS toont tijdens de CES twee van dergelijke modellen: een ROG Maximus Z790 Hero BTF en een TUF Gaming Z790-BTF Wi-Fi. Die moederborden beschikken ook over stroomaansluitingen aan de achterkant, zoals de ATX-stroomaansluiting met 24 pinnen en de 8-pinsaansluiting voor de cpu.

ASUS komt daarvoor ook met twee BTF-behuizingen die beschikken over de juiste inkepingen, zodat de kabels aan de achterkant van het moederbord ingeplugd kunnen worden. Dat zijn de Hyperion GR701 BTF en GT302, respectievelijk in de ROG- en TUF Gaming-series. ASUS meldt niet wanneer de verschillende BTF-producten uitkomen of wat ze gaan kosten.