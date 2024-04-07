Man wint rechtszaak tegen ASUS wegens uitblijven van bootloaderontgrendelaar

Een Britse man heeft een rechtszaak tegen ASUS gewonnen omdat de smartphonefabrikant nog geen tools heeft uitgebracht waarmee de bootloaders van Zenfone-smartphones kunnen worden ontgrendeld. ASUS heeft de kostprijs van de smartphone en de gerechtskosten terugbetaald.

De Britse man, die tevens lid is van het XDA-forum, claimt op het forum dat ASUS valse beloftes heeft gedaan wat betreft het uitbrengen van dergelijke tools. De man was in maart daarom naar een lokale rechtbank gestapt en verwees in zijn aanklacht naar een Britse wet die bedrijven verbiedt om valse claims over producten te maken waardoor klanten beslissingen nemen die ze anders niet zouden nemen.

De rechtbank gaf de man gelijk en ASUS werd verplicht om de aankoopprijs van het telefoontoestel terug te betalen, alsook de gerechtskosten te vergoeden. De smartphonefabrikant zou de terugbetalingen ondertussen hebben doorgevoerd. Het is niet duidelijk of er ook in andere landen rechtszaken tegen ASUS lopen.

In de zomer van 2023 raakte via techwebsite Android Authority bekend dat de bootloaders van sommige recente ASUS-smartphones niet meer ontgrendeld konden worden, ondanks het feit dat ASUS deze functie wel zou hebben vermeld in promotiemateriaal. De fabrikant stelde tegenover Android-leaker Mishaal Rahman dat de tool tijdelijk onbeschikbaar was en gaf geen verdere informatie. Begin dit jaar doken er berichten van gebruikers op waarin ASUS-klanten claimden dat vragen en discussies op het ZenTalk-forum over de bootloader tools actief werden verwijderd.

ASUS Zenfone 9, 8GB intern, 128GB opslag Rood
ASUS Zenfone 9, 8GB intern, 128GB opslag Rood

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 07-04-2024 10:56
137 • submitter: sspiff

07-04-2024 • 10:56

137

Submitter: sspiff

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Reacties (128)

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vinkjb 7 april 2024 11:46
Niks gewonnen dus alleen zijn geld terug voor zijn telefoon..top.
dgtazzman81 @vinkjb7 april 2024 15:22
Dit is waarschijnlijk via een 'small claims' proces gebeurd in het VK. Dit kan volledig online verlopen voor claims onder GBP 10k en is eigenlijk de manier voor consumenten om het gelijk te halen bij geschillen bij aankoop van goederen. Heb er zelf ook gebruik van gemaakt een aantal jaren terug over enkele meubels die na maanden nog niet geleverd waren en de verkoper niet thuis was. Allemaal vrij vlot verlopen en hetzelfde resultaat, kosten van de meubels en zaak retour. Kosten van dit proces liggen ook vrij laag (deze zou GBP 50 gekost hebben) en er hoeven geen advocaten gebruikt worden, het is meer een vorm van moderatie via de rechtbank. Vaak is het voor de verkoper ook goedkoper om gewoon te betalen dan het aan te vechten over deze bedragen.

[Reactie gewijzigd door dgtazzman81 op 23 juli 2024 19:26]

locke960 @dgtazzman818 april 2024 11:02
Vaak is het voor de verkoper ook goedkoper om gewoon te betalen dan het aan te vechten over deze bedragen.
Voor 1 geval wel. Maar dit schept een precedent. Alle Zenfone klanten van de laatste paar jaar kunnen nu hun geld terug gaan eisen. Dat aanmoedigen is ook het eerste wat die forumpost doet.
dgtazzman81 @locke9608 april 2024 12:34
Er wordt in principe geen uitspraak gedaan, tenzij, in dit geval ASUS, de afgesproken resolutie niet naleeft, dus geen precedent (dit is nog een reden waarom veel bedrijven gewoon kiezen om de consument terug te betalen). Er wordt pas een 'judgement' uitgesproken als ASUS niet betaald binnen een bepaalde periode en zelfs dan weet ik niet of dit een revelant precedent zou maken, gezien de uitspraak dan tegen het uitblijven van de betaling is, niet zozeer tegen de originele klachten.

Het zal anderen waarschijnlijk wel inspireren om hetzelfde te proberen, natuurlijk en wellicht zal ASUS op een gegeven moment ervoor kiezen zichzelf wel te verdedigen en er een vol proces van te maken.

[Reactie gewijzigd door dgtazzman81 op 23 juli 2024 19:26]

Remzi1993 @dgtazzman819 april 2024 04:48
Jij snapt niet hoe jurisprudentie werkt. Elke rechtszaak creërt jurisprudentie. Schikkingen en deals buiten de rechtbank niet.
dgtazzman81 @Remzi19939 april 2024 11:57
Nogmaals, dit zijn 'in beginsel' geen rechtzaken, dit is niets meer dan moderatie. Heb de procedure zelf ook doorlopen. Als beide partijen zelf tot een schikking komen, doet de rechtbank niets meer dan deze schikking officieel maken zodat beide partijen zich er aan moeten houden (het zogeheten rubber stamping). Pas als de gemaakte afspraken niet worden nageleefd of als er een impasse is zal de rechter/rechtbank actie ondernemen. Deze procedure is er op gemaakt snel, met minimale tussenkomst van het recht systeem, conflicten op te lossen, zodat mensen geen maanden/jaren op een resolutie moeten wachten en het systeem niet onnodig wordt belast met triviale zaken. Dit mag dan ook alleen gebruikt worden in conflicten waar bedragen onder GBP 10k mee zijn gemoeid, daarboven gaat het wel rechtstreeks naar een formele rechtzaak.

Een uitspraak is er pas als er een CCJ (County Court Judgement) wordt geregistreerd, dit is een stapje hoger in de keten en in de meeste van dit soort zaken zal het nooit zo ver komen.

[Reactie gewijzigd door dgtazzman81 op 23 juli 2024 19:26]

Remzi1993 @dgtazzman8111 april 2024 16:34
Als beide partijen zelf tot een schikking komen
Dit is dus buiten de rechtbank om, zelfs als ze deze schikking voor je vastleggen, dus creërt dit geen jurisprudentie.

Nogmaals, jij praat maar wat zonder er verstand van te hebben. Je haalt allerlei dingen door elkaar.

Elke schikking of die nou buiten de rechtbank of met hulp van de rechtbank tot stand is gekomen maakt geen onderdeel uit van jurisprudentie. Maar een vonnis wel.
dgtazzman81 @Remzi199314 april 2024 19:16
Je leest het zelf niet goed, je herhaalt precies wat ik zelf zeg. In beginsel is er in een 'small claims' geen uitspraak, maar als de partijen er zelf niet uitkomen zal de rechtbank in eerste instantie sturen op een compromis, als dat niet werkt, zal er wel een uitspraak komen (en inderdaad, dan wel jurispudentie gezien het dispuut inhoudelijk zal worden bekeken). Als de partijen de afspraken niet nakomen (geloof dat hier normaal 30 dagen voor staat), kan dit door de benadeelde partij aan worden gegeven aan de rechtbank en komt er wel een uitspraak, al zal deze zijn over het niet nakomen van de afspraken en niet zozeer over de inhoud van het dispuut. Deze uitspraak geeft de benadeelde partij de optie om deurwaarders, etc. in te schakelen indien nodig (de bekende figuren van de engelse TV shows).

[Reactie gewijzigd door dgtazzman81 op 23 juli 2024 19:26]

Remzi1993 @dgtazzman8116 april 2024 01:01
small claims is hetzelfde in NL als kantonrechter. Als je ruzie hebt met je buren of je werkgever ga je naar de kantonrechter. Verder ga ik hier gewoon niet op in want het heeft geen zin om deze discussie te voeren.

En je zegt precies wat ik dus ook zeg. Een uitspraak bij een rechter creëert punt uit.
In beginsel is er in een 'small claims' geen uitspraak, maar als de partijen er zelf niet uitkomen zal de rechtbank in eerste instantie sturen op een compromis,
Dit is wat elke rechter eerst probeer omdat het tijdrovend is en omdat iedereen snapt dat je: Gelijk kan hebben maar niet gelijk kan krijgen.

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 23 juli 2024 19:26]

dgtazzman81 @Remzi199323 april 2024 20:54
Alleen is small claims niet automatisch een juridische uitspraak, maar kan er toe leiden, naarmate hoe de partijen er mee omgaan. Gezien ASUS heeft gekozen om zonder verdere inmenging geld terug te geven, zal het daarbij blijven, geen uitspraak, geen jurispudentie, wel mogelijke inspiratie voor anderen om hetzelfde te doen gezien het in het nieuws is gekomen.

Vergelijk het met een schikking voordat een rechtzaak over is of zelfs voorkomt. Schikking wordt gemeld aan de rechtbank, zaak wordt gesloten zonder uitspraak, geen jurispudentie (er is immers officieel nooit schuld bepaald).

[Reactie gewijzigd door dgtazzman81 op 23 juli 2024 19:26]

Frame164 @vinkjb7 april 2024 12:03
Anders had hij een product gehad waar hij niets aan heeft. Nu kan hij iets anders kopen. Meer schade heeft hij niet geleden dus dit is een realistische afhandeling. Gelukkig hebben we hier (nog) geen Amerikaanse toestanden.
Zoop @Frame1648 april 2024 09:15
Inderdaad ja, wat wordt er dan verwacht? Dat hij miljoenen schadenvergoeding gaat krijgen of iets dergelijks? Dit is zo goed verlopen als je voor kan hopen, imo.
Wellicht een extra tik/boete voor Asus zou fijn zijn te horen, maar daar schiet deze consument op het moment niks mee op. Die heeft nu netjes z'n geld teruggehad zonder dat het hem verder heeft hoeven te kosten, ideaal, zou ik zeggen.
indigo79 @Zoop8 april 2024 09:28
Wat ik verwacht? Dat bedrijven verplicht worden te doen wat ze beloven.
Dit soort afhandeling zet de deur open voor valse beloftes, zeker voor goedkopere producten: de paar consumenten die effectief aanvechten betaal je gewoon terug aan daarmee is de kous af.
TheVivaldi @vinkjb7 april 2024 11:59
En dat is al heel wat. ASUS heeft immers een leger advocaten in dienst, dus dat je daarvan wint is al bijzonder. :Y)
FreezeXJ @TheVivaldi7 april 2024 18:06
Mwa, ook die advocaten kunnen niet rechtlullen wat toch echt krom is. Uiteindelijk is dit gewoon zwart op wit niet geleverd, en heeft Asus het wel beloofd. Ik denk dat het advies van de advocaat ook gewoon was 'betalen maar, gaan we geen tijd aan verspillen'. Uiteindelijk kunnen ze misschien intern een manager hiervoor een tik op de vingers geven, maar voor de paar honderd pond die het ze kost is dat irrelevant.

Het wordt pas interessant als nu honderden gebruikers hierom een klacht indienen, maar ik vraag me af of dat gebeurt. Uiteindelijk boeit >90% van de mensen zo'n bootloader niks.
TheVivaldi @FreezeXJ7 april 2024 18:06
Maar waarom zijn ze dan überhaupt de rechtszaal in gegaan? Als het niet de moeite waard was, hadden ze het toch ook zónder tussenkomst van de rechter kunnen oplossen?
FreezeXJ @TheVivaldi7 april 2024 18:09
Default procedure, niks zeggen tot er een juridische claim op de mat ligt vermoedelijk. Veel bedrijven beginnen pas te lopen zodra je ze een officiele claim geeft, want procedure zegt dat daar een antwoord op moet komen. Simpele mails van klanten kun je negeren, de rechtbank heeft methodes om weigerende bedrijven te overtuigen.
dgtazzman81 @TheVivaldi8 april 2024 01:35
Zoals eerder vermeld is dit waarschijnlijk een 'small claims' geweest. Hierbij gaat de procedure de rechtzaal eigenlijk niet in, het is meer een moderatie onder toezien van de rechtbank/rechter waarbij Asus waarschijnlijk toegifte heeft gedaan om de consument weer in z'n beginsituatie te brengen door het geld retour te geven. Dit zal dan door de rechtbank als acceptabel zijn gezien en leidt niet tot een eigenlijke uitspraak, dit zou pas gebeuren als ASUS niet betaald, dan zou het overgaan naar een CCJ (County Court Judgement).

De rol van de rechter/rechtbank is hier eigenlijk alleen om de nagekomen afspraken tussen de 2 partijen over hoe ze de situatie gaan oplossen bindend te maken. Als ze er niet uitkomen, dan zal de rechter ingrijpen om de impasse op te lossen.

[Reactie gewijzigd door dgtazzman81 op 23 juli 2024 19:26]

Coolstart @TheVivaldi8 april 2024 08:11
Het is idd wat naief om te denken dat Asus klanten zou terugbetalen bij elke mail of klacht over het ontbreken van de bootloader of andere ontbrekende features zonder tussenkomst van een rechter.

@FreezeXJ Advocaten kunnen we degelijk rechtlullen wat krom staat. Ze gaan om zijn minst veel twijfel zaaien om precedenten te voorkomen. Als ze geen tijd in deze kleine zaak zouden steken verliezen ze mss toekomstige zaken.

Twijfel zaaien is de beste tactiek: bijv door te claimen dat deze man niet weet van een bootloader is of dat datum van de publicatie van het marketingmateriaal mogelijk van na zijn aankoop zijn om die beïnvloedingsclaim van de tegenpartij te ontkrachten. Of door de marketingteksten via een alternatieve interpretatie te geven in een semantische discussie, of door te stellen dat de man reclame heeft gezien die bestemd was voor een andere markt of nooit op de officiële website heeft gestaan, of geen deel uitmaakte van de officiële sales briefing.
FatGoebbelsIM @TheVivaldi7 april 2024 18:05
En dat is al heel wat. ASUS heeft immers een leger advocaten in dienst,
Die hebben ze niet altijd in dienst, die huren ze enkel in als men denkt een zaak te winnen en/of hun belangen willen laten verdedigen en het budget die ze moeten spenderen aan die leger advaocaten wel de moeite waard is.

Je gooit alle rechtszaken op'n stapel en denkt dat bedrijven "altijd", in iedere zaak een leger aan advocaten gaan inhuren? Waarom? Das niet logisch, zoals in deze zaak. Asus heeft aantoonbaar iets beloofd maar is dat later niet nagekomen. Aan de hand van een kosten/baten analyse en om tijd en schade te beperken hebben ze de conclusie getrokken om de klant tegemoet te komen en de zaak zsm en voor relatief weing geld af te sluiten.

Het is ook jammer dat je blijft herhalen dat bedrijven altijd een leger aan advocaten inhuren, terwijl dat niemand hier beweert, het is gewoon zaak afhankelijk hoe een bedrijf handelt en anticipeert op rechtszaken.
ro8in @FatGoebbelsIM7 april 2024 20:12
Hele grote bedrijven hebben vaak wel een juristen team zitten, vaak omdat als je heel groot bent je hier aan de lopende band mee te maken krijgt en het uiteindelijk goedkoper wordt om zelf een intern advocatenbureau te hebben dan er telkens extern eentje in te huren.
Llopigat
@ro8in8 april 2024 00:16
Ik werk voor een heel groot bedrijf en we hebben inderdaad wel juristen in dienst maar over het algemeen (in sommige hele grote landen wellicht wel) geen advocaten die echt in de rechtbank staan. Zo vaak voeren we ook geen rechtszaken. Dus dan worden er inderdaad wel externen ingehuurd.

De interne juristen zijn veel meer bezig met dingen als het opstellen van algemene voorwaarden, bekijken van contracten die we tekenen met partners, aanbestedingsregels enzovoorts. Zelfs als ik een trialovereenkomst aanga waar ik echt iets moet tekenen om een produkt uit te proberen moet dat al door legal bekeken worden.

Een afgestuurdeerde jurist is ook niet automatisch een advocaat. Die moet eerst nog extra opgeleid worden voor de rol van advocaat in de rechtbank, en beedigd worden. De meeste juristen in dienst bij grote bedrijven hebben dat niet omdat ze dat ook helemaal niet nodig hebben voor hun dagelijkse werk. Dat is een heel specialisme waarbij je dagelijks in de rechtbank staat en zelfs bij een groot bedrijf (behalve wellicht Oracle :+ ) komt dat zo weinig voor dat dat geen zin heeft om daar mensen speciaal voor aan te nemen.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 23 juli 2024 19:26]

FatGoebbelsIM @ro8in7 april 2024 21:29
Hele grote bedrijven hebben vaak wel een juristen team zitten, ...
Klopt, dat hebben ze om niemand op de tenen te trappen (belangen van andere bedrijven en/of het rechtssyteem), om ervoor te zorgen dat alles rechtmatig gebeurd, om patenten die ze indienen enz... Dat zijn advocaten die aan de interne structuur ve bedrijf verweven zijn.

Maar, als men gaat procederen en/of aangeklaagd worden gaat men specifiek op zoek naar advocaten die bekend zijn met de issue en al vaker met dat bijltje gehakt hebben maw bij complexe zaken huurt men advocaten(-bureaus) om de bestaande team bij te staan of te versterken. Het is dus niet zo dat ieder bedrijf een "leger" aan advocaten heeft, die constant geld zuigen, geld dat men liever aan R&D of andere zaken besteed. Dus'n aantal advocaten zodat'n bedrijf rechtsgeldige conclusies kan trekken, Ja. Een leger aan advocaten? Nee.
Greatsword 7 april 2024 11:04
Wat heeft hij nou gewonnen dan? Ik lees alleen dat hij zijn aankoopbedrag terugkrijgt en dat ASUS de gerechtskosten moet betalen maar niet dat ze alsnog de tools moeten uitbrengen om de bootloaders te ontgrendelen.
Robbierut4 @Greatsword7 april 2024 11:11
Dit gaat natuurlijk verder dan alleen het aankoopbedrag en de gerechtskosten.

Dit zet een enorm precedent, niet alleen voor alle anderen ASUS Zenfone eigenaren die nu relatief makkelijk het geld terug kunnen krijgen, maar ook voor bedrijven dat ze beter moeten letten op hun marketing.
Frame164 @Robbierut47 april 2024 11:56
Dat betekent dus dat je je bedrijf (en daaruit volgende voor ons allemaal als werknemers van bedrijven) je geen enkele fout meer kunt permitteren. Ik weet niet of dat een hele leuke samenleving wordt. Als je dat wilt bereiken moet dus alles en iedereen binnen een bedrijf intern worden gecontroleerd om fouten te voorkomen. Een foutje op je roadmap en je hangt. Als je dit 100% waterdicht wilt krijgen belandt je in onwerkbare situaties.
Croga @Frame1647 april 2024 12:08
Dit gaat niet over een foutje op de roadmap en ik zie ook geen enkele projectie van deze uitspraak naar een roadmap.

Asus heeft actief geadverteerd met "Koop deze telefoon en je kunt er op zetten wat je wilt". Dat is heel wat anders dan stellen "We verwachten over een half jaar een 1Thz CPU uit te brengen".
JakkoFourEyes @Frame1647 april 2024 12:25
Dit is geen foutje. Ze hadden eerst een bootloader tool, maar hadden later verwijderd met de belofte dat ze het later weer zouden terug zouden zetten wegens een grote aanpassing. Zelfs met een timeline.
Dit is nooit gebeurd. Dus dat is geen foutje, dat is gewoon liegen.
FaiQ @Frame1647 april 2024 12:45
Niet mee eens. Asus customer support is super slecht. En als zij high end producten met een torenhoge prijs verkopen, dan mag je ook wel wat van verwachten. Als individu is het lastig om tegen dit soort bedrijven te vechten. Ze settelen en dan kan er niet echt sprake zijn van precedentwerking.

Ik heb zelf het initiatief genomen om o.a. ACM te benaderen en een melding gemaakt. Als er meer mensen dat doen, dan pas gaat er wat veranderen.

Bovendien reageert Asus niet eens op bootloader vragen, of waarom ze de firmware updates niet meer online zetten. En ga zo maar door.
m-vw @Frame1647 april 2024 12:47
Leuk dat je over waterdicht begint.

Hier zijn volgens mij ook rechtzaken over geweest. Reklames met aktiefoto's onder water en als toestellen van gebruikers vervolgens stuk gaan claimen dat het toestel wel aan de genoemde certificering voldoet. (Een stilligende telefoon op ongeveer 0,5m diepte.)
CAPSLOCK2000
@Frame1647 april 2024 13:20
Dat betekent dus dat je je bedrijf (en daaruit volgende voor ons allemaal als werknemers van bedrijven) je geen enkele fout meer kunt permitteren.
Fouten zijn niet erg als je ze maar goed maakt, dat heeft Asus niet gedaan.
Arokh @Frame1647 april 2024 15:24
Nee hoor. Dit is al lang en breed zo, als je in promotiemateriaal beloftes doet, dan moet je die waarmaken. En dat is een hele goede zaak.

En natuurlijk moeten bedrijven voorzichtig zijn en geen leugens doen die ze niet nakomen. Waarom zou je in een samenleving willen leven waarin fabrikanten geen verantwoording hoeven af te leggen dat producten niet overeenkomen met wat beloofd is? Zou het ook niet zo erg zijn als er maar 80% van de Cudacores zouden werken in je 4090? Ik zou dat wel problematisch vinden.
kuurtjes @Frame1647 april 2024 16:03
Het landschap is de laatste jaren zo kapitalistisch geworden dat elke overwinnining mooi meegepakt is :)

Dit brengt de samenleving juist meer samen, want bedrijven moeten niet voor de mensen staan.
ro8in @Frame1647 april 2024 20:17
Dit is wel wat anders dan een foutje he? Of jij vind het prima om een auto te kopen waar op het plaatje bij de dealer 4 wielen aan zitten, maar wanneer je hem komt ophalen hij er maar 3 heeft en daardoor jij er niet mee kan wat je wilde?
Dat er wetten zijn dat bedrijven geen onwaarheden mogen adverteren lijkt mij heel goed. Ik zou juist niet in een samenleving willen leven waarin bedrijven maar kunnen adverteren wat ze willen en jij als consument geen enkel recht zou hebben als dit allemaal niet waar is.
Verwijderd @Frame1648 april 2024 08:50
Wordt het dan wel een leuke samenleving als partijen die "foutjes" maken ze niet corrigeren?

Het is toch van de zotte men bij de rechter gelijk moet komen halen voor iets dat asus uit zichzelf had moeten doen?
Oon @Robbierut47 april 2024 11:26
Ik denk dat dat wel meevalt, dergelijke zaken zijn er wel eerder geweest. Het komt alleen zelden voor dat een consument een fabrikant voor de rechter sleept om marketing
TheVivaldi @Oon7 april 2024 11:55
Het verbaast me ook dat hij gewonnen heeft. Ik bedoel: normaal is de consensus onder tweakers dat niemand zo gek is om zo'n rechtszaak te starten, enerzijds vanwege de hoge kosten en anderzijds omdat je volgens menigeen tweaker “niet kan winnen van een leger advocaten van een groot bedrijf”.
Ludewig @TheVivaldi7 april 2024 12:28
Uiteraard kun je wel gelijk krijgen, maar je krijgt de advocaatskosten niet terug, dus deze persoon is er ongetwijfeld op achteruit gegaan door deze rechtszaak. Heb je werkelijk gewonnen als je er slechter uit komt, zelfs als je gelijk krijgt van de rechter?

Ik denk ook dat veel mensen er in levensgeluk achteruit gaan door al het gedoe rond zo'n rechtszaak.

In Nederland hebben we wel de kantonrechter, waardoor je met simpele claims zonder advocaat je gelijk kan proberen te krijgen. Dat is minder ingrijpend dan een volledige rechtszaak beginnen.
TheVivaldi @Ludewig7 april 2024 12:30
Probleem is alleen dat ASUS het na de kantonrechter ook weer kan aanvechten en dan zit je met hetzelfde probleem. Maar goed, laten we het van de positieve kant bekijken: hij heeft gelijk gekregen, ondanks het leger advocaten van ASUS - alleen al daarom zou hij een pluim moeten krijgen! 8-)
Cergorach @Ludewig7 april 2024 12:54
Uiteraard kun je wel gelijk krijgen, maar je krijgt de advocaatskosten niet terug, dus deze persoon is er ongetwijfeld op achteruit gegaan door deze rechtszaak. Heb je werkelijk gewonnen als je er slechter uit komt, zelfs als je gelijk krijgt van de rechter?
Er staat letterlijk:
ASUS heeft de kostprijs van de smartphone en de gerechtskosten terugbetaald.
Ludewig @Cergorach7 april 2024 13:00
Gerechtskosten en advocaatskosten zijn niet hetzelfde. Het is een beetje onduidelijk wat voor soort rechtszaak dit was en of ook zijn advocaatskosten teruggekregen heeft.

[Reactie gewijzigd door Ludewig op 23 juli 2024 19:26]

Xfade @Ludewig7 april 2024 13:03
Hij heeft ze terug gekregen. Daarnaast zou ik er wel levensgeluk aan overhouden als ik een groot bedrijf als Asus kan laten verliezen om zo iets.
CAPSLOCK2000
@Ludewig7 april 2024 13:19
Heb je werkelijk gewonnen als je er slechter uit komt, zelfs als je gelijk krijgt van de rechter?
Geen enkele rechtszaak ga je ooit echt beter uitkomen.
Het hoogst haalbare is dat je je schade vergoed krijgt, winst maak je nooit.
vrilly @Ludewig7 april 2024 15:42
Dit was in de UK, dus dat zal dan wel door de small claims court gedaan zijn. Dat is nog vrij toegankelijk in vergelijking met nederlandse kantongerecht.
Voor een claim tot 300£ betaal je 35£, tot 500£ is de fee 50£. Advocaat is optioneel en de claim kan gewoon online gedaan worden, als je een beetje goed uit je woorden kan komen en onrecht voelt dan kan het geen kwaad om zo een rechter te laten oordelen.

Omdat het small claims court is de financiele risico bij verliezen ook 0, advocaten worden niet vergoed, alleen de griffiekosten.
OriginalFlyingdutchman @Ludewig7 april 2024 13:00
Advocaatskosten krijg je zo goed als altijd terug als je wint.
m_snel @OriginalFlyingdutchman7 april 2024 19:16
Nee dat is helemaal niet waar, je krijgt een norm bedrag terug van de verliezer. Dat kan gewoon een fractie zijn van de werkelijke kosten.
CH4OS @TheVivaldi7 april 2024 12:21
Hiezo verbaasd het? Als je iets verkoopt en daarbij adverteert dat bootloader unlocks er aan komen op een later tijdstip, maar je dat uiteindelijk toch niet doet heb je gewoon vals geadverteerd, klanten kunnen om die reden een product gekocht hebben. Als dat dan vervolgens niet nagekomen wordt....
TheVivaldi @CH4OS7 april 2024 12:22
Het verbaast me omwille van de redenen die ik erna heb genoemd.
Nico Klus @TheVivaldi7 april 2024 13:01
Ik zie geen reden waarom het je verbaasd dat hij gewonnen heeft. Wel redenen waaarom het je verbaasd dat hij de rechtzaak gestart is.
TheVivaldi @Nico Klus7 april 2024 14:46
Dus dat je volgens velen hier niet kan winnen van een leger advocaten maakt niet dat ik het verbazingwekkend vind dat hij gewonnen heeft? Oké, dan niet. Of heb je mijn reactie gewoon niet goed gelezen?
Verwijderd @TheVivaldi7 april 2024 18:51
In de wereld van free software / open source zijn er best veel mensen die redelijk ver gaan en daar ook gepassioneerd mee bezig zullen zijn al was het maar voor ideologische reden, als hobby of gewoon om ook eens iets te leren over (consumenten)recht in de paar uren dat ze niet aan het programmeren zijn.

Als bedrijf kom je best gewoon tegemoet aan die lui. Want die stoppen niet tot ze gekregen hebben waar ze recht toe hebben. Ga je ze afdreigen dan is de kans ongeveer 5000% zeker dat ze een groep vormen die desnoods geld samenleggen om je zelfs individueel aan te klagen voor afpersing of roekeloos juridisch dreigen of wat dan ook.

En dat is maar goed ook. Bedrijven moeten zich gewoon aan de wet houden. Indien ze dat niet doen dan horen er zware straffen te zijn. Liggen ze consumenten af te dreigen, dan bovendien effectieve gevangenisstraffen voor individueen die zich daaraan wagen.

Sommigen hier beweren dat we niet in zo'n samenleving willen leven. Toch wel. Het is nu nl. veel te veel omgekeerd het geval dat consumenten bang gemaakt worden door geldwolven die iedereen en alles voor hun winst willen uitpersen. Dan moeten we die wolven maar eens wat terug uitpersen in de rechtbank. Dat zet de zaak terug in evenwicht.
dmantione @Robbierut47 april 2024 12:27
Ik zie het als een pyrrusoverwinning: Het doel van de man was waarschijnlijk ASUS tot gedragsverandering te bewegen. Het is zeker een precedent en als meerderen dit doen zal ASUS alsnog de bootloader weer vrij moeten gaan geven, anders wordt het te duur. Maar, tegelijkertijd is iedere rechtzaak individueel. Uit het gedrag van ASUS zou je kunnen opmaken dat ze de kont tegen de krib gooien en gewoon doorgaan zoals altijd, wachtende op de volgende consument die een rechtszaak uit principe gaat voeren.
FreezeXJ @dmantione7 april 2024 18:14
Mwa, als je met jurisprudentie en 10 minuutjes copy-pasten van een brief de aankoopkosten terug kunt krijgen, waarom niet?

Ik weet inmiddels dat er hier op het forum ook zoiets speelt als je van je gas-aansluiting af wilt zonder kosten... en ook daar is het pad gebaand door een paar doorpakkers, en hebben we nu een recept om uit te voeren, wat de meeste grote bedrijven lijkt te overtuigen (kost soms een jaartje, maar dan heb je ook wat).

Wat ik verwacht is dat Asus geen reclame meer gaat maken voor hun bootloader-tools, en de rest afkoopt waar nodig. Dan kloppen de verwachtingen in elk geval weer, ook al blijft de service brak.
Jaerie @Greatsword7 april 2024 11:08
Je beantwoordt je eigen vraag toch al? Hij heeft zijn aankoopbedrag terug, dat is de schade die hij geleden heeft door de misleidende advertentie.
kodak @Jaerie7 april 2024 13:39
Dat aankoopbedrag is niet de schade maar de wettelijke compensatie. Gevolgen van de valse claims en beloften van het bedrijf zijn de schade. Alleen lijkt de wet geen mogelijkheid te geven die gevolgen te stoppen (wel gaan leveren) en vergoeden (geld voor niet kunnen gebruiken), of wil de rechter daar niet aan beginnen.

Als we doen alsof de schade zich beperkt tot het aankoopgedrag dan stellen we dat het bedrijf niet meer schade dan het aankoopbedrag zou veroorzaken met het doen van valse belofte. Wat niet realistisch is met de vele mogelijkheden die een bootloaderontgrendeling de gebruikers geeft om de controle van het apparaat en de software bij de bedrijven weg te halen. Die bootloadervergrendeling houden ze namelijk niet in stand omdat het ze geld kost, juist omdat het veel waard is.
Ryunoru @Greatsword7 april 2024 16:08
Hij heeft de telefoon nu gratis in zijn bezit en jurisprudentie geschept voor soortgelijke scenarios. Of je dat genoeg vindt of niet is een ander verhaal, hij heeft wel degelijk iets gewonnen.
BHD294 @Ryunoru7 april 2024 18:28
Geen idee of hij die mag houden, word niet vermeld.
Het zou kunnen omdat hij het geld heeft terug gekregen, dat hij het toestel misschien heeft moeten inleveren, terug brengen of hoe je het wil omschrijven.
Ben ik wel benieuwd naar idd of hij het toestel mag houden?
lord taken1 @Greatsword7 april 2024 11:21
De consument;

Door jurisprudentie kunnen veel Britse klanten nu hun geld terug claimen via de rechter. De slaagkans in nu enorm om de uitspraak er al ligt en als genoeg mensen dat doen komen die bootloader's vanzelf wel online.
Frame164 @lord taken17 april 2024 11:57
Dan lever je je telefoon in, krijg je je geld terug en kan je voor meer geld een nieuwe telefoon kopen (prijzen zijn immers omhoog geschoten bij alle merken). Ik denk dat het wel mee gaat vallen hoeveel mensen hier gebruik van gaan maken.
PalingDrone
@Frame1647 april 2024 14:44
Een S23 is zowel qua maat, specs en huidige prijs een prima alternatief voor mn unlockte Zenfone 9 die ASUS al sinds juni vorig jaar EOL verklaard heeft en niet meer op een normale manier te updaten valt.
ASUS geeft namelijk de benodigde roms ook niet meer vrij.
Alpha- @PalingDrone7 april 2024 16:49
Heb je hier een bron voor? Ik heb een Zenfone 9 maar krijg nog steeds updates.
PalingDrone
@Alpha-7 april 2024 17:14
Dan heb je je bootloader niet unlocked toen dat nog kon...
Jij krijgt gewoon nog OTA updates, toen ik de bootloader unlockte moest ik dat updaten handmatig doen door rom updates van de ASUS site te downloaden en zelf te flashen, wat overigens geen probleem was tot ASUS eenzijdig en zonder aankondiging stopte met ondersteuning te geven aan unlockte toestellen.
Om bijvoorbeeld naar Android 14 te gaan moest er eerst een minimale softwareversie op je toestel staan om die update uit te kunnen voeren en ik liep toen al een paar versies achter omdat ze toen al even niks meer vrijgaven.
Bron ben ik zelf samen met een aantal andere knap sjacherijnige en door ASUS opgelichtte ZF9 bezitters o.a. op XDA.
Begrijp me niet verkeerd, ik vind het een enorm fijn toestel op vrijwel alle vlakken(hardware/cleane Android), het enige jammere is dit gedoe. (en de kapitaalvernietiging/e-waste maargoed dit is dus een vrij dure les om echt nooit meer iets van ASUS aan te schaffen.)

[Reactie gewijzigd door PalingDrone op 23 juli 2024 19:26]

Alpha- @PalingDrone8 april 2024 11:04
Begrijpbaar ja, dan zou ik me ook genaaid voelen. Misschien proberen geld terug te krijgen obv deze uitspraak? Een mail sturen kan altijd
cracking cloud @Greatsword7 april 2024 11:08
De winst is dat hij zijn telefoon weer kan inleveren en zijn geld terugkrijgt.
Triblade_8472 @Greatsword7 april 2024 12:43
Naast het eerdergenoemde aankoopbedrag, zet dit een precedent.

Gezien hij xda lid is kan ik mij indenken dat dit een groot goed is voor hobbyisten.
Vlizzjeffrey @Greatsword7 april 2024 16:04
De grootste winst is dat Asus nu weet dat er grote mogelijkheid is dat ze in de toekomst soortgelijke rechtzaken ook zullen verliezen, en er dus kans is dat ze alsnog de tools gaan uitbrengen waarmee je de bootloader kan unlocken. Denk niet dat ze zin hebben in een grootschaligere rechtzaak met mogelijk honderden/duizenden klanten die meedoen.
smoove @Greatsword7 april 2024 11:07
hij heeft 1 ding zeker verloren, dat is tijd :)
TheDudez @smoove7 april 2024 11:36
En tijd is je belangrijkste bezit. Of hij nou echt gewonnen heeft. Of iedereen moet nu zijn geld terug krijgen maar dat betwijfel ik.
watercoolertje
@TheDudez8 april 2024 04:45
Iedereen kan met deze uitspraak wel makkelijker zijn geld terug krijgen lijkt me.
RaJitsu 7 april 2024 11:42
Sowieso is het onverstandig om op basis van beloftes iets te kopen. Je weet nooit of het daadwerkelijk komt. Het motief om nog te investeren in uitbreiding van functionaliteit is vaak verdwenen op het moment dat de verkoop al gerealiseerd is, tenzij er een motief is om klanten als deel te houden van een ecosysteem wat alleen voor de grotere fabrikanten geldt. En zelfs dan zou ik altijd afraden om op basis van beloften iets te kopen als de betreffende feature ook daadwerkelijk belangrijk voor je is.
Tonerider @RaJitsu7 april 2024 12:50
Dat is toch een beetje een rare redenering. Ik koop ook m'n smartphone op basis van de beloftes qua updatebeleid. Het is toch aan de producten om zich te houden aan hun beloften en dit valt onder contractuele overeenkomst. Dat is toch ook wat deze rechtszaak duidelijk maakt. Als producenten vanalles mogen beloven en je als klant maar moet raden welke beloftes men gaat houden wordt het moeilijk om keuzes te maken.
RaJitsu @Tonerider7 april 2024 17:46
Ik zou in deze toch een verschil maken tussen beloftes en toezeggingen. In principe hetzelfde, met het verschil dat het laatste meer vast ligt. Die updates zijn al een ding in de markt, zijn in het verleden al verzorgd en is dus iets wat je redelijkheidshalve kan verwachten met vergaande zekerheid. Een belofte voor een specifieke, opzichzelfstaande feature waarvan het raar is dat het niet al beschikbaar is, geldt wat anders voor.

Nu maakt dit geval met Asus het eea wel anders omdat ze in het verleden de tool natuurlijk wel hadden. Maar ik zeg ook nergens dat beloftes nooit waargemaakt worden, ik zeg alleen dat als je iets perse wil als onderdeel van iets wat je koopt, je er beter voor kan kiezen om voor de optie te gaan die die specifieke feature al heeft, omdat je anders altijd een risico neemt.

Een Samsung of Apple is een meer zekere partij dan een merk dat nog niet jarenlang updates verzorgt maar het wel toegezegd heeft.
PalingDrone
@RaJitsu7 april 2024 12:14
Niks beloftes, er was gewoon een tijdje die offieciele ASUS unlocktool beschikbaar voor de ZF9, mensen die een ZF10 gekocht hebben zijn helemaal misleid omdat de tool toen alleen maar met vage leugens beloofd werd en ondertussen al lang en breed offline gehaald was.
Ze hebben gewoon gelogen om omzet te halen uit verkoop onder valse voorwendselen.
Pure misleiding van de consument.
DvanRaai89 @RaJitsu7 april 2024 17:35
Tje, dan kun je beter helemaal niets kopen. Het komt ook ontzettend vaak voor dat er achteraf functionaliteit stopt met werken wordt weggehaald door middel van updates; het apparaat beoordelen zoeals 'ie nu is, en ervan uitgaan dat dat zo blijft, is ook niet reël. Als ze iets beloven zijn ze wettelijk (meestal) verplicht het waar te maken. Maar alsnog: gelijk hebben is anders dan gelijk krijgen.
BHD294 @RaJitsu7 april 2024 18:23
Dan kun je niks meer kopen dus?
CrimInalA 7 april 2024 11:21
Heeft hij het toestel moeten teruggeven om zijn aankoopbedrag van Asus terug te krijgen ?

Staat niet duidelijk uit het artikel .
Frame164 @CrimInalA7 april 2024 12:01
Als het resultaat van de uitspraak is dat de verkoop ontbonden moet worden dan is het gebruikelijk dat het product terug gaat naar de verkoper.
pmeter @Frame1647 april 2024 12:21
Als de rechtzaak tegen Asus liep en Asus de verkoper was kan dat kloppen. Maar als de verkoper een winkel was die geen partij was in de zaak, dan kan de rechter de koop niet ontbinden. Ik vermoed dat de terugbetaling gewoon een schadevergoeding is. Hij mag de telefoon dan houden.
PalingDrone
@pmeter7 april 2024 15:12
ASUS verkoopt hun toestellen (ook) rechtsteeks aan de consument via hun eigen site, mijn Zenfone 9 is ook bij ASUS (.nl) gekocht en dat toestel kwam direct uit Ierland.
DvanRaai89 @PalingDrone7 april 2024 17:28
Dus? Apple&Samsung verkopen ook direct aan de consument, maar als 'm daar niet gekocht hebt doet dat er totaal niet toe. Ik geloof niet dat de meeste mensen hun telefoon direct bij de 'fabrikant' kopen, maar eerder bij een MediaMarkt/CoolBlue/Amazon/provider/whatever.

[Reactie gewijzigd door DvanRaai89 op 23 juli 2024 19:26]

PalingDrone
@DvanRaai897 april 2024 19:22
De meeste mensen kopen ook geen ASUS Zenfone of ROG phone, dat zijn toch wel behoorlijke niche producten.
700 euo voor een klein telefoontje wat niemand kent, het gros gaat voor de bekendere merken die je bij wijze van spreken op iedere straathoek kan vasthouden en aanschaffen.

Wanneer je een geschil hebt over een product met een (online) retailer dan regel je de non conformiteit met de winkelier en hoef je je ook niet als consument tot de fabrikant te wenden.
DvanRaai89 @PalingDrone7 april 2024 22:41
De meeste mensen kopen ook geen ASUS Zenfone of ROG phone, dat zijn toch wel behoorlijke niche producten.
700 euo voor een klein telefoontje wat niemand kent, het gros gaat voor de bekendere merken die je bij wijze van spreken op iedere straathoek kan vasthouden en aanschaffen.
Het ging mij ook niet echt om het merk; Samsung en Apple waren alleen voorbeelden van 'fabrikanten' die ook direct aan de consument verkopen.
Wanneer je een geschil hebt over een product met een (online) retailer dan regel je de non conformiteit met de winkelier en hoef je je ook niet als consument tot de fabrikant te wenden.
Exact!
PalingDrone
@DvanRaai897 april 2024 23:17
ASUS moet in deze zaak terugbetalen dus weten we ook gelijk wie hier de verkopende partij was.
DvanRaai89 @PalingDrone7 april 2024 23:22
Is dat zo? ASUS loog over bepaalde aspecten van het apparaat (namelijk dat je de bootloader zo mogen unlocken). Deze persoon persoon heeft deze telefoon gekoch ervan uitgaande dat hij de bootloader zou kunnen unlocken. Dat bleek niet mogelijk dus stapte hij naar de rechte. Dat heeft ASUS twee opties: of tòch, zoals belooft, de bootloader laten unlocker of een schadevergoeding betalen. (De schade van een telefoon hebben waarvan de bootloader niet van ontgrendeld kan worden.)
heian 7 april 2024 11:20
Goed dat deze man er de tijd en moeite in heeft gestoken om dit voor te laten komen. Hij verwachte vermoedelijk niet dat ze nu opeens een unlock tool zouden vrijgeven, maar het is een principekwestie. En geen goede reklame voor Asus onder de Xda fans.

Je weet toch al nooit echt of een telefoon favourite wordt in de custom rom gemeenschap. Dan zoek je toch naar een model waarvan de bootloader unlocked kan worden. Als blijkt dat ze dat niet doen voel je je toch een beetje (ben je) bedrogen.
The Zep Man @heian7 april 2024 11:34
Je weet toch al nooit echt of een telefoon favourite wordt in de custom rom gemeenschap. Dan zoek je toch naar een model waarvan de bootloader unlocked kan worden. Als blijkt dat ze dat niet doen voel je je toch een beetje (ben je) bedrogen.
Daarom koop ik vaak een iets oudere smartphone die al goede ondersteuning heeft. Het enige risico bij aanschaf is dan dat de fabrikant stopt met het ondersteunen van bootloader unlocking.
PalingDrone
@The Zep Man7 april 2024 12:09
ASUS stond wel bekend om hun unlockbare bootloaders, net als bijvoorrbeeld Sony, Google en Xiaomi.
Dat was ook de reden dat ik destijds de Zenfone 9 heb aangeschaft, prima hardware en vooral een unlockable bootloader zodat het toch al beroerde updatebeleid van ASUS na verloop van tijd opgevangen kon worden door een custom rom.
Met dit soort kwalijke fratsen hebben ze de community ondersteuning ook grondig om zeep geholpen.
Ik heb op mijn Xiaomi Mi5 uit 2016 een actuelere (Lineage) rom staan dan op de Zenfone, (stock, rooted), die is door ASUS vastgezet op de secuity update van juni 2023, updaten en relocken is zonder unlocktool ook onmogelijk.
Waardeloos bedrijf om continu te liegen en om tijdens de wedstrijd (seviceperiode) eenzijdig de regels te wijzigen en mijn toestel al na een jaar EOL te verklaren.
Die Mi5 draait met inmiddels de 3e accu al bijna 8 jaar mee. De afschijving van zo'n ASUS is gewoon 700 euro in 1 jaar, op die manier is een iPhone van 1400 euro een koopje aangezien die wel heel wat langer meegaat dan 2 jaar :(
Alxndr 7 april 2024 11:12
Zoals Apple en Google hun software open moeten stellen, is er niet ook al regelgeving (in de maak) die zegt dat bootloaders beschikbaar moeten zijn?
Frame164 @Alxndr7 april 2024 12:00
Daar gaat deze rechtzaak niet over. En laten we hopen dat het niet zo ver komt dat de wetgever alles gaat bepalen wat een bedrijf moet doen. Iedereen klaagt over regeldruk maar zodra er een regeltje bij verzonnen kan worden staat iedereen vooraan.

Dit is nu typisch een onderwerp waar de markt het prima kan regelen. Als een bedrijf open bootloaders als een gat in de markt zien zullen ze die pakken. Als je leeft van de hardwareverkoop dan is immers geen reden om het te blokkeren. Het resultaat zal wel zijn dat de A-merken die eco-systemen leveren dit niet gaan doen, maar er zijn genoeg fabrikanten die geen eigen eco-systeem hebben, dus die hebben niet te verliezen door de boel open te gooien. En een beetje tweaker vindt het niet erg om niet met een A-merk rond te lopen.
dmantione @Frame1647 april 2024 12:33
Ik ben het niet met je eens, en wel vanwege het maatschappelijk belang. De kwestie aan de markt overlaten betekent dat fabrikanten blijvend apparaten op de markt blijven gooien waar ze zelf de stekker uit kunnen trekken door met updates te stoppen. De apparaten zullen dan blijvend snel verouderen en dat zorgt voor ongewenste afvalbergen. Daarom is hier sprake van marktfalen en dus is regelgeving wenselijk.
Miglow @dmantione7 april 2024 15:51
Sterker nog, dan zouden ze zelfs een killswitch inbouwen.
CAPSLOCK2000
@Frame1647 april 2024 13:39
Als je leeft van de hardwareverkoop dan is immers geen reden om het te blokkeren.
Helaas is het niet zo simpel. Fabrikanten moeten er actief iets voor doen. Het is niet veel, maar wel wat.
Als een bedrijf open bootloaders als een gat in de markt zien zullen ze die pakken.
Helaas is de trend nogal de ander kant op, Google & Co leggen juist druk op fabrikanten om het onmogelijk te maken want dat zou maar gebruikt worden voor piraterij zoals adblockers.
PalingDrone
@CAPSLOCK20007 april 2024 15:49
Vreemdgenoeg is de bootloader van een Google Pixel dan weer heel eenvoudig te unlocken, hebben ze een pima updatebeleid en is een custom rom draaien en rooten totaal geen probleem op die toestellen.

Niemand heeft ook maar het flauwste vemoeden wat ASUS met deze actie wil bereiken en waarom ze dit zo lomp doen.
Btw adblockes en piraterij zijn twee totaal verrschillende zaken, het gaat erom dat wanneer je iets koopt je ook zelf eigenaar bent van het product en er mee mag/kan doen wat je wil.
Zoals Linux draaien op een Microsoft Surface laptop, zou wat worden als Microsoft opeens die mogelijkheid actief blokkeert nadat het eerst een tamelijk USP was, vervolgens zegt dat ze het ooit weer mogelijk maken en verder vooral zwijgen en dan een jaar later naar buiten laten duppelen dat je het lekker uit mag zoeken terwijl je juist dat ding gekocht hebt toen ze adverrteerden dat je er ook Linux op kan draaien.

Wat ASUS verder geflikt heeft is dat iedereen die voordat die tool offline ging z'n toestel unlocked had nu totaal geen ondersteuning meer krijgt en geen mogelijkheid meer heeft om zijn telefoon in de originele staat terug te brengen of te updaten.
ASUS publiceert namelijk om totaal onbekende redenen ook geen updates meer op hun site, wanneer je je bootloader unlocked verlies je OTA, ok prima dan update je wel handmatig en dat was ook geen probleem tot afgelopen zomer toen ze ook opeens stopten met het beschikbaar stellen van die roms.
Ze leveren daar ook geen oplossing voor aan. Heb je je toestel unlocked met de officiele ASUS unlocktool dan heb je nu feitelijk een paperweight met al sinds afgelopen zomer geen updates meer.
Dat is nogal grof voo een toestel wat ze zelf gewoon nog verkopen vandaag de dag.

Er was recent heel kort een loophole nadat iemand ontdekte dat er nog ergens een server endpoint was via welke je toch nog kon unlocken, toen ASUS daar achter kwam (feest heeft maar een paar dagen geduurd) heeft ASUS die hele server offline getrokken en actief het unlocken definitief onmogelijk gemaakt.

[Reactie gewijzigd door PalingDrone op 23 juli 2024 19:26]

Alxndr @Frame1647 april 2024 13:18
Het gaat er niet direct over, maar het is een vraag van mij die logischerwijs voortkomt uit deze zaak?
Dit is nu typisch een onderwerp waar de markt het prima kan regelen.
Uhuh, net als bij de app stores, dat hebben we gezien. Of de verwisselbare batterij? Afwijkende lader? Formaat? Koptelefoon jack?

Als er een industrie is waarin er niet naar klanten geluisterd wordt, is het wel de smartphonemarkt.
ro8in @Frame1647 april 2024 20:23
Er kunnen ook nog dingen spelen als in dat Google in de achterkamer met de fabrikant bespreekt dat android gratis is als de bootloader locked is, maar 5 euro per install kost als ze deze verkopen met een unlocked bootloader etc. Ook een puur hardware maker kan hierin wellicht wat te verliezen hebben.
bartvincke @Alxndr7 april 2024 11:21
Nee zolang je niet zegt dat het kan hoeft dat niet.
Je weet wat je koopt.
The Zep Man @Alxndr7 april 2024 11:22
Bootloader unlocking is slechts één stap van wat nodig is om duurzamer met smartphones om te gaan. Het is ook nodig om bijvoorbeeld broncode van de kernel en modificaties vrij te geven zodat men deze zelf kan bouwen. Deze is doorgaans wel beschikbaar voor Qualcomm SoC's, maar bijvoorbeeld niet voor die van MediaTek. Dan nog steeds heb je met Qualcomm SoC's binary blobs die maar met een bepaalde major version van de kernel werken, maar het is in ieder geval iets in de juiste richting.

Er is al regelgeving die zegt dat fabrikanten deze broncode moeten aanleveren, want de Linux kernel wordt onder GPLv2 uitgegeven. Helaas is er niemand die dit afdwingt of handhaaft, met geplande veroudering tot gevolg.

Qua ondersteuning in Linux mainline heeft veel wat gebaseerd op ARM gemaakt wordt nog een lange weg te gaan ten opzichte van x86.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 19:26]

Smokeyy_TR 7 april 2024 13:15
Het is fijn om te zien dat het rechtssysteem toegankelijk is voor Jan Modaal en dat men kan winnen van een groot bedrijf in een juridische strijd. Het is ook goed dat bedrijven niet zomaar wegkomen met claims die ze niet kunnen waarmaken.
SuperDre
7 april 2024 19:30
Nou, dus de rechtzaak voor de man is op een flop uitgekomen. Hij hoopte natuurlijk dat de rechter van ASUS zou eisen dat ze alsnog de tools zouden verstrekken, maar nu dus alleen de aanschafkosten en rechtzaak kosten, dus sund van zijn tijd, want die heeft die er niet mee teruggekregen, en die is wel heel wat meer waard dan de aanschafwaarde van de telefoon.
Roel1966 7 april 2024 22:42
Ergens klopt het toch niet helemal dat die man de rechtszaak gewonnen heeft want uiteindelijk ging het om tools om de bootloader vrij te maken van de Zenfones. Leuk dat Asus dan die man de telefoon en de rechtszaak heeft betaald maar het doel is totaal voorbij geschoten. Dus ja in die zin denk ik dat die rechter in kwestie blijkbaar toch niet helemaal technisch onderlegd is geweest. Anders had deze denk ik anders moeten handelen en Asus verplicht stellen die tools alsnog dan aan te bieden.

Gek eigenlijk dat Asus met zijn smartphones moeilijk doet terwijl ze b.v. met routers weer heel open zijn en de firmware als open source aanbieden.
CPV 7 april 2024 12:24
Off topic:
in dit verhaal lees ik een paar zinnen, waarbij ik me afvraag hoe de oorspronkelijke tekst vertaald is:
- dat ASUS valse beloftes heeft gemaakt (made promises)
- waardoor klanten beslissingen maken (make decisions)
- zou de terugbetalingen ondertussen hebben doorgevoerd (uitgevoerd)
- dat de tool tijdelijk onbeschikbaar (unavailable)

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