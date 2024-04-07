Man wint rechtszaak tegen ASUS wegens uitblijven van bootloaderontgrendelaar

Een Britse man heeft een rechtszaak tegen ASUS gewonnen omdat de smartphonefabrikant nog geen tools heeft uitgebracht waarmee de bootloaders van Zenfone-smartphones kunnen worden ontgrendeld. ASUS heeft de kostprijs van de smartphone en de gerechtskosten terugbetaald.

De Britse man, die tevens lid is van het XDA-forum, claimt op het forum dat ASUS valse beloftes heeft gedaan wat betreft het uitbrengen van dergelijke tools. De man was in maart daarom naar een lokale rechtbank gestapt en verwees in zijn aanklacht naar een Britse wet die bedrijven verbiedt om valse claims over producten te maken waardoor klanten beslissingen nemen die ze anders niet zouden nemen.

De rechtbank gaf de man gelijk en ASUS werd verplicht om de aankoopprijs van het telefoontoestel terug te betalen, alsook de gerechtskosten te vergoeden. De smartphonefabrikant zou de terugbetalingen ondertussen hebben doorgevoerd. Het is niet duidelijk of er ook in andere landen rechtszaken tegen ASUS lopen.

In de zomer van 2023 raakte via techwebsite Android Authority bekend dat de bootloaders van sommige recente ASUS-smartphones niet meer ontgrendeld konden worden, ondanks het feit dat ASUS deze functie wel zou hebben vermeld in promotiemateriaal. De fabrikant stelde tegenover Android-leaker Mishaal Rahman dat de tool tijdelijk onbeschikbaar was en gaf geen verdere informatie. Begin dit jaar doken er berichten van gebruikers op waarin ASUS-klanten claimden dat vragen en discussies op het ZenTalk-forum over de bootloader tools actief werden verwijderd.