ASUS introduceert oledgamingmonitor met zowel 240Hz- als 480Hz-refreshrate

ASUS heeft vier nieuwe oledmonitors aangekondigd. Een van de twee nieuwe 32”-modellen ondersteunt 240Hz op 4k-resolutie en 480Hz op 1080p-weergave. ASUS komt ook met een 27”-oledscherm met een refreshrate van 480Hz, 1440p-resolutie en ondersteuning voor Dolby Vision.

Het 32”-oledscherm dat kan schakelen tussen twee resoluties, kreeg de productnaam ROG Swift OLED PG32UCDP mee. Het apparaat is volgens ASUS gericht op gamers die zowel singleplayergames willen spelen in 4k-resolutie als e-sporttitels willen spelen met een hogere verversingssnelheid. In 4k-modus haalt de PG32UCDP een refreshrate van 240Hz, terwijl dat in 1080p-modus 480Hz bedraagt. Gebruikers die van modus willen wisselen, kunnen dat volgens de fabrikant via het osd-menu doen. Het scherm ondersteunt G-SYNC en FreeSync Premium, krijgt een HDR 10-certificering mee en heeft een maximale helderheid van 1300cd/m². De responstijd van het paneel bedraagt 0,03ms. De monitor komt in de tweede helft van 2024 op de markt. Het is niet duidelijk hoeveel het scherm zal kosten.

ASUS brengt ook een ander 32”-oledscherm op de markt: de ROG Swift OLED PG32UCDM. Dit paneel telt 3840x2160 pixels en beschikt dus over een 4k-resolutie. Het oledscherm heeft een refreshrate van 240Hz en een Dolby Vision- en HDR 10-certificering. Het toestel bevat ook een ingebouwde kvm-functionaliteit. De maximale helderheid van dit paneel bedraagt 1000cd/m². ASUS heeft dit oledscherm vorige zomer tijdens de gamescom in Keulen al getoond en zal het model tijdens het eerste kwartaal van 2024 op de markt brengen. De prijs is nog niet bekend.

ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM

De fabrikant introduceerde ook een 27”-oledmonitor: ROG Swift OLED PG27AQDP. Dit scherm heeft een 1440p-resolutie en een verversingssnelheid van 480Hz. De PG27AQDP kan een helderheid van 1300cd/m² aan en ondersteunt 99 procent van de DCI P3-kleurruimte. Hoe dat bij de andere monitors zit, is niet duidelijk. Dit scherm zal volgens de fabrikant vanaf de tweede helft van 2024 te koop zijn. Hoeveel ASUS ervoor zal vragen, is nog niet duidelijk.

Ten slotte is er nog de ROG Swift OLED PG39WCDM. Het betreft een 39”-ultrawidescherm met een resolutie van 1440p en refreshrate van 240Hz. Deze monitor heeft een kromming van 800R. Dat betekent dat de curve overeenkomt met die van een cirkel met een straal van 800mm. De beeldverhouding van deze monitor bedraagt 21:9. De responstijd van het paneel ligt op 0,03ms en het scherm ondersteunt een helderheid van maximaal 1300cd/m². Dit scherm heeft ook een ingebouwde kvm-functionaliteit en zal tijdens het eerste kwartaal van 2024 op de markt komen. Hoeveel het apparaat zal kosten, is niet duidelijk.