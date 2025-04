Intel kondigt 14th Gen Core-cpu's voor laptops en desktops aan

Intel kondigt tijdens CES 2024 de Raptor Lake-refresh onder de noemer 14th Gen Core aan, waaronder op prestaties gerichte HX-laptopchips en nieuwe 'mainstream'-desktopprocessors. Ook komen er enkele Raptor Lake U-refresh-cpu's onder de nieuwe merknaam Series 1 uit.

De veertiende generatie Intel Core-processors is weer op de Intel 7-node geproduceerd en komt daarom grotendeels overeen met de equivalenten uit de dertiende generatie Raptor Lake-cpu's. Er blijft daarom ook ondersteuning voor PCIe Gen 5.0, DDR4- en DDR5-geheugen en dezelfde 600- en 700-serie chipsets en bijbehorende sockets.

Nieuwe 14th Gen HX-serie

De vijf nieuwe mobiele cpu's hebben in de meeste gevallen enkele extra P- of E-cores en gaan er op boostklokfrequenties wat op vooruit. De processors behouden de tdp's van tussen de 55 en 157W en de ondersteuning van maximaal DDR5-5600- of DDR4-3200-geheugen. Verder is er voortaan ondersteuning mogelijk voor Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 en Thunderbolt 5, mits het systeem over de benodigde hardware beschikt. De chips hebben in ieder geval geïntegreerde ondersteuning voor Wi-Fi 6E, Thunderbolt 4 en Bluetooth 5.3.

De refresh bestaat onder andere uit vijf nieuwe mobiele cpu's binnen de HX-reeks, waaronder het topmodel, de Core i9-14900HX. De chip bevat acht prestatiecores en zestien energiezuinige kernen voor in totaal 32 threads, wat overeenkomt met het equivalent uit de oorspronkelijke Raptor Lake-serie uit 2023. De boostkloksnelheden van de P- en E-cores zijn daarentegen verhoogd van 5,4 naar 5,8GHz en van 3,9 naar 4,1GHz. De baseclock van de P-cores is met 200MHz afgenomen.

Intel voert iets grotere veranderingen door met de Core i7-14700HX en de i7-14650HX. Het hoogst gepositioneerde i7-model heeft voortaan acht prestatiecores en twaalf E-cores, ofwel vier extra energiezuinige kernen vergeleken met het oorspronkelijke 13th Gen-model. De Core i7-14650HX heeft zowel acht P- als acht E-cores, wat betekent dat er twee extra prestatiecores zijn toegevoegd. De boostkloksnelheden van de P-cores zijn met respectievelijk 500 en 300MHz toegenomen.

De twee nieuwe i5-modellen uit de veertiende generatie Intel-cpu's hebben dezelfde coreconfiguraties als voorheen, maar krijgen in de meeste gevallen onder dezelfde tdp een iets hogere boostklokfrequentie dan vorig jaar. De P-cores van de i5-14500HX en i5-14450HX hebben een 200MHz hogere boostclock. De E-cores van de chips behouden respectievelijk dezelfde klokfrequentie en gaan er met 100MHz op vooruit.

Processor Cores / threads Type cores Max Turbo P-cores Max Turbo E-core Base Freq. P-cores Base Freq. E-cores L3-cache Power

Base-Max i9-14900HX 24/32 8P + 16E 5,8GHz 4,1GHz 2,2GHz 1,6GHz 36MB 55W-157W i7-14700HX 20/28 8P + 12E 5,5GHz 3,9GHz 2,1GHz 1,5GHz 33MB 55W-157W i7-14650HX 16/24 8P + 8E 5,2GHz 3,7GHz 2,2GHz 1,6GHz 30MB 55W-157W i5-14500HX 14/20 6P + 8E 4,9GHz 3,5GHz 2,6GHz 1,9GHz 24MB 55W-157W i5-14450HX 10/16 6P + 4E 4,8GHz 3,5GHz 2,4GHz 1,8GHz 20MB 55W-157W

Aanvulling op 14th Gen desktopprocessors en nieuwe Processor 300

Tijdens de beurs kondigt Intel verder een aanvulling op de bestaande veertiende generatie desktopprocessors aan. In oktober kondigde het merk namelijk enkele K-varianten binnen de 14th Gen Core-reeks aan. Volgens het merk zijn de tijdens CES 2024 aangekondigde non-K-cpu's bedoeld voor 'mainstream-pc-gebruikers'. Er zijn in totaal achttien nieuwe processors voor desktops aangekondigd. In alle gevallen gaat het om cpu's met een tdp tussen de 35 en 65W, vergeleken met het een basepower van 125W voor de K-modellen.

Vooral de 14900-topmodellen die onlangs zijn aangekondigd, gaan er wat de basisklokfrequentie betreft sterk op achteruit om binnen de tdp van 65W te blijven. Waar de K-varianten een P-coreklokfrequentie van 3,2GHz hadden, hebben de i9-4900, 14900F en 14900T respectievelijke kloksnelheden van 2GHz, 2GHz en 1,1GHz. De boostklokfrequenties van deze chips worden minder beïnvloed, aangezien de maximale turbo-tdp's afgezien van het T-model niet veel lager zijn dan voorheen. De i5-14600-modellen uit de veertiende generatie krijgen daarnaast een cache-upgrade, want deze processors hebben voortaan 20MB aan L2-geheugen in plaats van de 11,5MB in de i3-13600.

Verder vallen de twee nieuwe basismodellen op. De Intel Processor 300 en Processor 300T hebben allebei slechts twee P-cores en in totaal vier threads. Er is op deze processors alleen een basisklokfrequentie van respectievelijk 3,9 en 3,4GHz beschikbaar, met tdp's van 46 en 35W.

Intel Core Cores P+E / Threads Max Turbo P+E Base Freq. P+E L2-cache L3-cache GPU (non-F) Power Base-Max i9-14900K(F) 8+16/32 6 / 4,4GHz 3,2 / 2,4GHz 32MB 36MB UHD 770 125-253W i9-14900 (F) 8+16/32 5,6 / 4,3GHz 2 / 1,5GHz 32MB 36MB UHD 770 65-219W i9-14900T 8+16/32 5,5 / 4GHz 1,1 / 0,8GHz 32MB 36MB UHD 770 35-106W i7-14700K 8+12/28 5,6 / 4,3GHz 3,4 / 2,5GHz 28MB 33MB UHD 770 125-253W i7-14700(F) 8+12/28 5,3 / 4,2GHz 2,1 / 2,0GHz 28MB 33MB UHD 770 65-219W i7-14700T 8+12/28 5,0 / 3,7GHz 1,3 / 0,9GHz 28MB 33MB UHD 770 35-106W i5-14600K(F) 6+8/20 5,3 / 4,0GHz 3,5 / 2,6GHz 20MB 24MB UHD 770 125-181W i5-14600 6+8/20 5,2 / 3,9GHz 2,7 / 2,0GHz 20MB 24MB UHD 770 65-154W i5-14500 6+8/20 5,0 / 3,7GHz 2,7 / 2,0GHz 11,5MB 24MB UHD 770 65-154W i5-14400(F) 6+4/16 4,7 / 3,5GHz 2,5 / 1,8GHz 9,5MB 20MB UHD 730 65-148W i5-14600T 6+8/20 5,1 / 3,6GHz 1,8 / 1,2GHz 20MB 24MB UHD 770 35-92W i5-14500T 6+8/20 4,8 / 3,4GHz 1,7 / 1,2GHz 11,5MB 24MB UHD 770 35-92W i5-14400T 6+4/16 4,5 / 3,2GHz 1,7 / 1,2GHz 9,5MB 20MB UHD 730 35-82W i3-14100(F) 4+0/8 4,7GHz / n.v.t. 3,4GHz / n.v.t. 5MB 12MB UHD 770 60-110W* i3-14100T 4+0/8 4,4GHz / n.v.t. 2,7GHz / n.v.t. 5MB 12MB UHD 730 35-69W Processor 300 2+0/4 n.v.t. 3,9GHz / n.v.t. 2,5MB 6MB UHD710 46W Processor 300T 2+0/4 n.v.t. 3,4GHz / n.v.t. 2,5MB 6MB UHD710 35W

*De Core i3-14100F heeft een iets lagere basis-tdp van 58 in plaats van 60 watt

Introductie Raptor Lake U-refresh Series 1

Tot slot kondigt Intel enkele vernieuwde Raptor Lake U-processors aan die de Series 1-noemer krijgen. Het gaat om de Intel Core 7 Processor 150U, Core 5 Processor 120U en Core 3 Processor 100U. Dit zijn de nieuwe modellen, die zoals eerder aangekondigd geen 'i'-merknaam meer gebruiken. De cpu's beschikken over verschillende configuraties Raptor Cove-prestatiecores en Gracemont-E-cores. De kloksnelheden van deze processors liggen wat hoger dan bij de oorspronkelijke equivalenten.

Deze Series 1-cpu's ondersteunen maximaal 96GB DDR5-5200- of DDR4-3200-geheugen en hebben een niet nader beschreven Intel Graphics-gpu aan boord. De basis- en turbo-tdp's zijn voor alle modellen hetzelfde: 15 en 55W.