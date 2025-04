Intel brengt Application Optimization-techniek toch naar oudere cpu's

Intel brengt zijn Application Optimization-techniek ook naar 'bepaalde' Alder Lake- en Raptor Lake-cpu's. APO werd vorig jaar geïntroduceerd voor de 14th Gen Raptor Lake-refresh. Intel zei toen dat het niet beschikbaar zou komen voor oudere cpu's.

APO zal beschikbaar zijn voor 'bepaalde' modellen uit de twaalfde en dertiende generatie Core-cpu's, vertelt het bedrijf tijdens de CES volgens PC Gamer. Welke processors dat precies zijn, meldt het bedrijf vooralsnog niet. Tweakers heeft daarover vragen uitstaan bij Intel. Intel kondigt daarnaast nieuwe games aan die ondersteund gaan worden door APO. Volgens de chipmaker krijgt de volgende release ondersteuning voor in totaal zeventien games. De techniek wordt onder meer toegevoegd aan World of Warcraft, Dirt 5 en F1 22. APO ondersteunde al titels als Metro Exodus en Rainbow Six: Siege.

Intel Application Optimization werd vorig jaar geïntroduceerd voor de Core i7-14700K en Core i9-14900K. Deze softwarelaag optimaliseert de toewijzing van programmathreads aan de verschillende soorten cores. Tweakers heeft APO vorig jaar getest en noteerde daarbij prestatieverbeteringen tot negentien procent in bepaalde ondersteunde games.

Intel zei vorig jaar tegen Tweakers dat de techniek niet beschikbaar zou komen voor 12th Gen- en 13th Gen-cpu's. Dat terwijl de 14th Gen die APO wel ondersteunen, een refresh zijn van de dertiende generatie, gebaseerd op dezelfde Raptor Lake-architectuur. Het bedrijf komt daar nu dus op terug. Wanneer APO precies wordt toegevoegd aan deze oudere cpu's, is niet duidelijk.