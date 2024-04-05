Intel-patch toont eerste modelnaam Lunar Lake-processor: Core Ultra 5 234V

Een recente Intel-patch bevat details over een onaangekondigde Core Ultra 5 234V-processor op basis van Lunar Lake. Het is voor het eerst dat een concrete Lunar Lake-modelnaam ergens wordt vermeld. Intel brengt zijn Lunar Lake-cpu's later dit jaar officieel uit.

De details over de Intel Core Ultra 5 234V-cpu stond in een recente gpu-firmwarepatch, merkte @miktdt op. Het betreft een engineering sample, die volgens de patch is gebaseerd op de komende Lunar Lake-architectuur voor laptopprocessors. De cpu beschikt over acht cores, vermoedelijk verdeeld over vier P-cores en vier E-cores. De processor beschikt daarnaast over acht threads en ondersteunt dus geen hyperthreading. Daarover gaan al langer geruchten rond.

Met de vermelding lijkt bevestigd te worden dat Lunar Lake wordt geschaard onder de komende Core 200-serie van Intel. Naast Lunar Lake, verschijnen ook Arrow Lake-processors en een derde Raptor Lake-refresh in diezelfde serie, zo bleek uit eerdere geruchten. Vermoedelijk worden Lunar Lake-cpu's herkenbaar aan het 'V'-achtervoegsel achteraan de modelnaam, speculeert ook VideoCardz.

Intel bevestigde in januari al dat Lunar Lake later dit jaar verschijnt. Deze processors komen alleen beschikbaar voor laptops en bevatten onder meer een snellere npu voor AI-rekentaken. Voor desktops komt later dit jaar Arrow Lake beschikbaar, samen met een nieuw LGA1851-platform.