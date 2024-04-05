Intel-patch toont eerste modelnaam Lunar Lake-processor: Core Ultra 5 234V

Een recente Intel-patch bevat details over een onaangekondigde Core Ultra 5 234V-processor op basis van Lunar Lake. Het is voor het eerst dat een concrete Lunar Lake-modelnaam ergens wordt vermeld. Intel brengt zijn Lunar Lake-cpu's later dit jaar officieel uit.

De details over de Intel Core Ultra 5 234V-cpu stond in een recente gpu-firmwarepatch, merkte @miktdt op. Het betreft een engineering sample, die volgens de patch is gebaseerd op de komende Lunar Lake-architectuur voor laptopprocessors. De cpu beschikt over acht cores, vermoedelijk verdeeld over vier P-cores en vier E-cores. De processor beschikt daarnaast over acht threads en ondersteunt dus geen hyperthreading. Daarover gaan al langer geruchten rond.

Met de vermelding lijkt bevestigd te worden dat Lunar Lake wordt geschaard onder de komende Core 200-serie van Intel. Naast Lunar Lake, verschijnen ook Arrow Lake-processors en een derde Raptor Lake-refresh in diezelfde serie, zo bleek uit eerdere geruchten. Vermoedelijk worden Lunar Lake-cpu's herkenbaar aan het 'V'-achtervoegsel achteraan de modelnaam, speculeert ook VideoCardz.

Intel bevestigde in januari al dat Lunar Lake later dit jaar verschijnt. Deze processors komen alleen beschikbaar voor laptops en bevatten onder meer een snellere npu voor AI-rekentaken. Voor desktops komt later dit jaar Arrow Lake beschikbaar, samen met een nieuw LGA1851-platform.

Intel
Het nieuwe naamgevingssysteem van Intel.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 05-04-2024 17:07 19

05-04-2024 • 17:07

19

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Reacties (19)

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Tomislav 5 april 2024 17:59
Ongetwijfeld is er een heel marketing team aan te pas gekomen dat verschillende namen heeft bedacht, overwogen en gepresenteerd heeft aan een testpubliek. Ik heb er echter (vooralsnog) niks mee.

Persoonlijk zou ik zaken als 'core ultra' gewoon schrappen. Dat klinkt over tien jaar misschien weer stoer maar op het moment doet het mij meer denken aan de eeuwwisseling waarbij men '2000' of '3000' achter productnamen plakte. Ik zou ook 'brand level' in de ban doen en gewoon direct met cijfers aangeven hoeveel P en E cores er in de desbetreffende processor zitten.
gamezfreak @Tomislav5 april 2024 23:52
Ongetwijfeld is er een heel marketing team aan te pas gekomen dat verschillende namen heeft bedacht, overwogen en gepresenteerd heeft aan een testpubliek. Ik heb er echter (vooralsnog) niks mee. Persoonlijk zou ik zaken als 'core ultra' gewoon schrappen. Dat klinkt over tien jaar misschien weer stoer maar op het moment doet het mij meer denken aan de eeuwwisseling waarbij men '2000' of '3000'
Tuurlijk willen ze meeliften op de "ultra" namen (ehem, Galaxy Sxx Ultra, iPhone Pro Max), want hoe meer "ultra" er in de naam zit, des te meer mensen zullen denken dat het goed is.
achter productnamen plakte. Ik zou ook 'brand level' in de ban doen en gewoon direct met cijfers aangeven hoeveel P en E cores er in de desbetreffende processor zitten.
Ik denk niet dat de consument wil weten hoeveel P en E cores de CPU heeft. DIe wil alleen weten of de CPU geschikt is voor hun gebruik. Die gaan echt niet via Intel ARK op zoek naar de desbetreffende CPU om uit te zoeken hoeveel P&E cores het heeft. Voor ons is het juist wel relevant om goede advies te geven. Naast de P&E cores, is ook het aantal threads wisselend, gezien je het trucje met x2 niet meer kan uithalen bij nieuwe CPU's. Zo kon je vaak weten dat een quad core CPU 8 threads had. Daarnaast vind ik dat Intel het gewoon bij de oude naamgeving moest blijven, want dan kon je al in een oogopslag zien om welke gen het ging.

Kortom, ze willen alleen meeliften met de Ultra naamgebruik, ondanks dat het product niet altijd per definitie als Ultra gezien kan worden.
dabronsg @gamezfreak6 april 2024 09:05
Ik stel voor om optimus prime te gaan gebruiken om de eindbaas van een processorreeks aan te geven. Om de desktop variant te duiden kan dan bijvoorbeeld rodimus prime gebruikt worden.
Jaïr.exe 5 april 2024 23:03
Volgende lek gaat zeker over de Intel Core Ultra 9 678V
Alfa1970 @Jaïr.exe6 april 2024 17:17
volgens mij krijgen we eerst de 386V variant, moet je wel even 3 fasen aanvragen bij het energie bedrijf, maar dat heb je uiteindelijk voor die 678V ook weer nodig, dus ben je op de toekomst voorbereid zal ik maar zeggen ;)
Microwilly 7 april 2024 10:56
Oude namen waren gewoon top.

14100 instap en 14900 sterkste van 14 serie. Volgende serie. 15xxx , 16xxx etc.
uiltje @Microwilly8 april 2024 02:48
Idd. Ik hoor Intel en AMD steeds zeggen dat de naamgeving niet handig was, maar iedereen vind de oude naamgeving beter - en ik denk niet dat dat komt omdat we er aan moeten wennen. De nieuwe schema's voor naamgeving zijn ronduit ruk.
spokje 5 april 2024 17:23
Wat is dit voor naamgeving :D Core Ultra 5 234V LOL
vinkjb @spokje6 april 2024 19:40
LOL wat zou dat voor type aanduiding zijn dan
uiltje 5 april 2024 17:38
Gelukkig is er geen enkele manier waarop 234V op een andere manier kan worden geïnterpreteerd. Als ik een CEO was dan ik een een regel introduceren dat marketing lui samen moeten werken met de architecten om een model naam te introduceren.

Je zou bijna een "common sense validation department" oprichten om dit soort idioterie te voorkomen. Maar waarschijnlijk zou zo'n department zich binnen de kortste keren manifesteren als de Ministry of Truth binnen een bedrijf als Intel.
BlueTooth76 @uiltje5 april 2024 17:40
Ik vermoed ook dat als ik de vcore op 234 volt zet dat er weinig van overblijft.
bantoo @BlueTooth765 april 2024 17:45
Gewoon een mooie custom loop bouwen met een redelijk grote radiator ;)
P47-Thunderbolt @bantoo5 april 2024 21:42
Lekker old skool gaan en koelkast motor gebruiken om te koelen!! :)
Ché Mig 5 april 2024 17:48
Het gaat helemaal niet over de lettertjes, of cijfertjes, of de bijbehorende vooringenomen hokjes.
Het gaat duidelijk over kleurtjes in deze (wanstaltige) presentatie.
Mooi inclusief en duidelijk. Oh wacht.. :o
DennisH82 5 april 2024 17:51
Nu is er helemaal geen touw meer aan vast te knopen... 8)7
Dus een (i)5, serie 2, sku 34 ? en waar staat de V voor ?
Denk dat iemand een flinke paddotrip heeft genomen toen dit werd bedacht...
Rarz 5 april 2024 19:32
Nou ja, dan weet je meteen hoeveel volten dat ding wil hebben.
JacOwns7 8 april 2024 10:25
234V, als in hij draait op 234 volt?
Het enige wat nog Ultra is aan Intel CPU's is het stroomverbruik..
svideo 5 april 2024 17:24
Quantum all in one nano mega super
Met ingebouwd t.a.e.d systeem , pinto floeps en flinke korrel zout.

Wat zullen ze balen bij intel dat ze ultra niet kunnen claimen als trade mark......

De duitsers kennen dit als Superaffentittengeil

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