Intel stelt opening chipfabrieken in Ohio uit van 2025 tot 'eind 2026'

De opening van Intels eerste twee chipfabrieken op zijn Ohio-campus is uitgesteld van 2025 tot eind 2026. Het bedrijf wil wachten op subsidie van de Amerikaanse overheid, die chipfabrikanten op eigen bodem de komende jaren extra wil ondersteunen.

De fabrieken zouden aanvankelijk in 2025 beginnen met hun productie. De bouw van de fabrieken duurt echter langer dan verwacht. Daarom gaat Intel er nu van uit dat de productielocaties rond eind 2026 in gebruik genomen kunnen worden, schrijven onder andere The Wall Street Journal en Reuters. Een woordvoerder van Intel wil niet zeggen wanneer de fabrieken precies open moeten gaan.

De twee chipfabrieken maken deel uit van een complex waarin Intel naar eigen zeggen tot 100 miljard dollar kan investeren. Ze moeten drieduizend permanente banen opleveren. De bouw van de fabrieken, die in september 2022 van start is gegaan, levert zo'n zevenduizend banen op.

Hoewel Intel zich richtte op het openen van de fabrieken in 2025, werd niet uitgesloten dat de bouw langer ging duren. Keyvan Esfarjani, die toezicht houdt op de productieactiviteiten van Intel, heeft in 2022 tegen The Wall Street Journal gezegd dat de omvang en het tempo van de uitbreiding 'sterk zouden afhangen van overheidsfinanciering'.

In de zomer van 2022 ondertekende de Amerikaanse president Joe Biden de zogenaamde Chips and Science Act. Via deze wet wil de Amerikaanse overheid de Amerikaanse afhankelijkheid van internationale chipproducenten en producten terugdringen. In totaal is 52,7 miljard dollar vrijgemaakt voor de Amerikaanse chipsector, waaronder miljardensubsidies voor de bouw van nieuwe chipfabrieken. Er zijn tot nu toe nog geen grote subsidies toegekend. Naar verwachting maakt de Amerikaanse regering hier in de komende weken meer over bekend en krijgt Intel ook een miljardensubsidie, aldus The Wall Street Journal.

Render Intel-chipfabrieken in Ohio
Render van de Intel-chipfabrieken in Ohio

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 02-02-2024 14:54 7

02-02-2024 • 14:54

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Reacties (7)

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vanaalten 2 februari 2024 15:11
Dat is wel - wat mij betreft - een mooi voorbeeld dat subsidies niet persé gaan naar bedrijven die het hard nodig hebben. Want een gigant als Intel zal toch echt geen moeite hebben met het zelf financieren, als je het mij vraagt.
https://companiesmarketcap.com/intel/cash-on-hand/
$25 miljard in directe reserve. Nou vermoed ik dat dit ook niet bedoeld is om meteen uit te geven aan een fabriek, maar het geeft wel een indicatie dat ze geld hebben.

Maar wat ik mij ook afvraag: een fabriek die ruim een jaar later pas gaat draaien gaat dus ook pas een jaar later renderen. Dus blijkbaar weegt het binnenhalen van de subsidie zwaarder dan pas ruim een jaar later geld binnenhalen met chips verkopen. Ofwel: Intel heeft deze capaciteit gewoon nog niet zo hard nodig en kan met de bestaande fabrieken al voldoende aan de vraag van klanten voldoen en verwacht dus dat de vraag tot en met 2025 niet enorm gaat stijgen?
MarkHart @vanaalten2 februari 2024 15:31
Bedrijven proberen investeringen die uitkomen te maken. De hoeveelheid cash die een bedrijf heeft maakt een investering niet beter. Die subsidie is niks anders dan een betaling van de staat om een chipfabriek op Amerikaanse grond goedkoper te maken waarmee die investering beter wordt dan gewoon een fabriek in Taiwan.
Timmiejj @vanaalten2 februari 2024 15:32
De subsidie is volgens mij bedoeld om het voor bedrijven als Intel aantrekkelijk te maken om meer van hun fabrieken in de US te hebben, in een hoop Aziatische landen zijn de kosten voor intel veel lager, dus als je Intel over wilt halen om meer fabs in US neer te zetten zal je toch met iets moeten komen, in dit geval subsidie.

Dus nee, ze hebben het niet nodig om te blijven voorbestaan of iets dergelijks, maar het is wel degelijk nodig om deze fabs in US te krijgen.
champion16 @vanaalten2 februari 2024 16:15
Dat is toch een beetje vergelijkbaar met subsidies die er waren/zijn voor elektrische autos. Iemand die 40-50k+ kan uitgeven, zal het ook zonder subsidies kunnen kopen.
Het idee erachter is om de adoptie te verhogen.

In het geval van Intel om belangrijke productie naar je toe te trekken.
bilgy_no1 @vanaalten2 februari 2024 16:23
Je hebt wel een punt hoor. Als Intel een goede business case heeft voor een nieuwe fabriek, dan zijn er zat banken die daarin mee zouden willen investeren. Desondanks, er worden wereldwijd allerlei vormen van stimulering verleend om investeringen te landen.

En in het geval van Chips gaat het om een strategische sector waar de wereld nu enorm afhankelijk is van Taiwan. China wordt steeds dreigender richting Taiwan en dat is ook een kwetsbaarheid voor de VS. Als het erop aankomt moet bijvoorbeeld ook de militaire industrie daar aan chips kunnen komen. Dus hoewel een subsidieregeling van $52 miljard veel geld is, vergeleken met het het militaire budget ($900 miljard per jaar) en het risico dat hele industrieën (niet alleen militair) stil komen te liggen valt dat eigenlijk nog wel mee. Bovendien levert het simpelweg werkgelegenheid op en economische groei.

Zelfde ook bij de "Inflation Reduction Act" waarin subsidies worden toegekend voor de productie van batterijcellen op Amerikaanse bodem. Dat leidt ertoe dat de Amerikaanse auto-industrie straks gebruik kan maken van een hele supply chain voor batterijen en daarvoor niet afhankelijk wordt van China. Die belangen wegen zwaarder dan de kosten/investeringen in subsidies voor deze projecten.
T-Forever @vanaalten2 februari 2024 15:49
Maar als de marge op de chips die wel verkocht worden 30% hoger zullen zijn (door vraag en aanbod), dan heb ik daar meer aan, dan overal 30% productie opvoeren.(met hogere vaste lasten als gevolg)
hikashuri @vanaalten4 februari 2024 05:11
Een regering gaat altijd investeren in een bedrijf waar ze rendement uit kunnen halen en die ook het meeste kunnen doen met dat geld. Het is vrij logisch dat het meeste van het budget naar de grootste namen in de tech industrie zullen gaan.

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