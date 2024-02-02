Intel stelt opening chipfabrieken in Ohio uit van 2025 tot 'eind 2026'

De opening van Intels eerste twee chipfabrieken op zijn Ohio-campus is uitgesteld van 2025 tot eind 2026. Het bedrijf wil wachten op subsidie van de Amerikaanse overheid, die chipfabrikanten op eigen bodem de komende jaren extra wil ondersteunen.

De fabrieken zouden aanvankelijk in 2025 beginnen met hun productie. De bouw van de fabrieken duurt echter langer dan verwacht. Daarom gaat Intel er nu van uit dat de productielocaties rond eind 2026 in gebruik genomen kunnen worden, schrijven onder andere The Wall Street Journal en Reuters. Een woordvoerder van Intel wil niet zeggen wanneer de fabrieken precies open moeten gaan.

De twee chipfabrieken maken deel uit van een complex waarin Intel naar eigen zeggen tot 100 miljard dollar kan investeren. Ze moeten drieduizend permanente banen opleveren. De bouw van de fabrieken, die in september 2022 van start is gegaan, levert zo'n zevenduizend banen op.

Hoewel Intel zich richtte op het openen van de fabrieken in 2025, werd niet uitgesloten dat de bouw langer ging duren. Keyvan Esfarjani, die toezicht houdt op de productieactiviteiten van Intel, heeft in 2022 tegen The Wall Street Journal gezegd dat de omvang en het tempo van de uitbreiding 'sterk zouden afhangen van overheidsfinanciering'.

In de zomer van 2022 ondertekende de Amerikaanse president Joe Biden de zogenaamde Chips and Science Act. Via deze wet wil de Amerikaanse overheid de Amerikaanse afhankelijkheid van internationale chipproducenten en producten terugdringen. In totaal is 52,7 miljard dollar vrijgemaakt voor de Amerikaanse chipsector, waaronder miljardensubsidies voor de bouw van nieuwe chipfabrieken. Er zijn tot nu toe nog geen grote subsidies toegekend. Naar verwachting maakt de Amerikaanse regering hier in de komende weken meer over bekend en krijgt Intel ook een miljardensubsidie, aldus The Wall Street Journal.