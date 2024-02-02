OPPO A18-budgettelefoon krijgt betere soc en helderder scherm en kost 169 euro

OPPO heeft de A18 aangekondigd, een lowrangesmartphone met een MediaTek Helio G85-soc en een accu van 5000mAh. Het apparaat lijkt in veel opzichten op zijn voorganger, de A17, maar heeft een sterkere cpu en een helderder scherm.

De OPPO A18 is een lowrangemodel met ruwweg hetzelfde ontwerp als het vorige model: de A17. De A18 heeft een matzwarte achterkant en een dunne behuizing van 8,16mm dik. Er zit een vingerafdrukscanner aan de zijkant van het toestel. Het apparaat heeft opnieuw een 6,56"-display met dezelfde resolutie van 1612x720 pixels als het vorige model, maar de verversingssnelheid is omhooggegaan naar 90Hz. Ook de maximale helderheid is hoger geworden: van 600 naar 720cd/m². De display geeft 96 procent van het DCI-P3-kleurenspectrum weer.

Het apparaat heeft verder een snellere soc: de MediaTek Helio G85. Daar komen 4GB ram en 128GB opslagcapaciteit bij. Dat laatste kan worden uitgebreid met een microSD-kaart. Van het opslaggeheugen kan nog eens 4GB extra worden gebruikt om meer virtueel ram te creëren. De telefoon heeft een accu van 5000mAh, maar OPPO zegt niet hoe snel het apparaat kan laden.

De telefoon heeft verder een 8-megapixelhoofdcamera en een 2-megapixelbokehcamera, maar OPPO noemt daar verder weinig details bij. Aan de voorkant zit nog een 5-megapixelselfiecamera. De telefoon is per direct te koop en kost 169 euro.