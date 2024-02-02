OPPO A18-budgettelefoon krijgt betere soc en helderder scherm en kost 169 euro

OPPO heeft de A18 aangekondigd, een lowrangesmartphone met een MediaTek Helio G85-soc en een accu van 5000mAh. Het apparaat lijkt in veel opzichten op zijn voorganger, de A17, maar heeft een sterkere cpu en een helderder scherm.

De OPPO A18 is een lowrangemodel met ruwweg hetzelfde ontwerp als het vorige model: de A17. De A18 heeft een matzwarte achterkant en een dunne behuizing van 8,16mm dik. Er zit een vingerafdrukscanner aan de zijkant van het toestel. Het apparaat heeft opnieuw een 6,56"-display met dezelfde resolutie van 1612x720 pixels als het vorige model, maar de verversingssnelheid is omhooggegaan naar 90Hz. Ook de maximale helderheid is hoger geworden: van 600 naar 720cd/m². De display geeft 96 procent van het DCI-P3-kleurenspectrum weer.

Het apparaat heeft verder een snellere soc: de MediaTek Helio G85. Daar komen 4GB ram en 128GB opslagcapaciteit bij. Dat laatste kan worden uitgebreid met een microSD-kaart. Van het opslaggeheugen kan nog eens 4GB extra worden gebruikt om meer virtueel ram te creëren. De telefoon heeft een accu van 5000mAh, maar OPPO zegt niet hoe snel het apparaat kan laden.

De telefoon heeft verder een 8-megapixelhoofdcamera en een 2-megapixelbokehcamera, maar OPPO noemt daar verder weinig details bij. Aan de voorkant zit nog een 5-megapixelselfiecamera. De telefoon is per direct te koop en kost 169 euro.

OPPO A17

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 02-02-2024 14:39 40

02-02-2024 • 14:39

40

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OPPO A18

vanaf € 144,17

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Reacties (40)

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FeareX 2 februari 2024 14:56
Zo aan de foto te zien vind ik het toch wel mooi hoeveel telefoon je kan kopen voor dit bedrag. Wil je nog goedkoper dan kom je in “dumbphone” gebied en daar zou 720p 90Hz wel heel luxe zijn :D
wow7 @FeareX2 februari 2024 15:01
Voor 40 Euries meer heb je de A77 5G 128 GB ( 90 Hz ) , maar voor budget is de prijs denk wel ok voor de A18.
Xfade @wow72 februari 2024 15:30
Voor 1200 euries meer heb je een S24 5G 512 GB ( 120 Hz ) , maar voor budget is de prijs denk wel ook voor de A18.
iqcgubon @Xfade2 februari 2024 17:19
Ik snap de -1 niet want je hebt een punt. Die "40 euro meer" duwt de prijs boven de 200 euro wat voor veel mensen te veel is. Je kan ALTIJD "x meer" opleggen voor iets beter.

[Reactie gewijzigd door iqcgubon op 22 juli 2024 19:18]

MrFax @iqcgubon3 februari 2024 01:49
Ja maar 40 euro in hedendaagse tijd is niet zo heel veel
iqcgubon @MrFax3 februari 2024 08:59
40 euro is voor veel gezinnen het verschil tussen een week wel of niet eten.
MrFax @iqcgubon3 februari 2024 16:44
Als dat zo is, is het dan slim om uberhaupt een smartphone te kopen?

In praktijk zie je dat zelfs minimagezinnen kinderen hebben met iPhone's en duurdere telefoons. Omdat je in Nederland zoveel regelingen en subsidies hebt dat ze het vaak onder de streep beter hebben dan full-time werknemers. In Nederland loont werken niet.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 22 juli 2024 19:18]

phantom09 @MrFax3 februari 2024 17:04
Klopt, breken het verschil maar eens tussen een echtpaar die een bijstandsuitkering krijgt met de nodige toeslagen en vergelijk dit met een echtpaar waarvan 1 persoon werkt en het minimumloon verdient.
Verschilt nauwelijks.

Lijkt of de regering juist mensen ontmoedigen wil om te gaan werken.
iqcgubon @MrFax3 februari 2024 23:38
Een smartphone is al lang geen luxeproduct meer.
Vlizzjeffrey @MrFax3 februari 2024 23:55
Tegenwoordig heb je toch wel een smartphone nodig, hoe wil je anders bijvoorbeeld inloggen in je digid? email ontvangen? Eigen pc hebben ook veel mensen niet meer.
Cerberus_tm @MrFax4 februari 2024 02:45
Er zijn enorme verschillen tussen minima. Het ene huishouden houdt misschien veel geld over terwijl het andere tekort komt, b.v. omdat het een veel meer huur betaalt, of het ander in de schuldsanering zit.

[Reactie gewijzigd door Cerberus_tm op 22 juli 2024 19:18]

MrFax @Cerberus_tm4 februari 2024 04:40
Meer huur = meer huurtoeslag, en zelfs in de vrjie sector krijg je sinds dit jaar huurtoeslag als je inkomen laag genoeg is.

Schuldsanering snap ik wel, want dan wordt alles tot de sociale norm ingehouden, en ik vind dan ook dat schuldsanering moet verdwijnen (omdat de uitvoering meer geld kost dan de meeste schulden, wat heel erg krom is).

[Reactie gewijzigd door MrFax op 22 juli 2024 19:18]

Cerberus_tm @MrFax4 februari 2024 11:40
Huurtoeslag is slechts een deel van de huur, de helft b.v. En mensen kunnen ook andere kosten hebben, zoals een gezin zonder vader die meebetaalt, wia met kosten voor chronische ziekten, iemand die geld naar het buitenland stuurt omdat anders zijn moeder daar sterft zonder medicijnen en eten, enz. Zoals ik zei zijn er grote verschillen tussen verschillende minima.
Vlizzjeffrey @MrFax4 februari 2024 12:41
Meer huur betekend alsnog meer huur betalen, de toeslag vang niet alles op. Iemand in de minima die 500 euro huur betaald houdt meer over dan iemand die 400 euro huur betaald, die van 500 krijgt niet 100 euro meer huurtoeslag dan die van 400 euro.
tunnelforce1 @MrFax4 februari 2024 21:16
Men krijgt al heel lang huursubsidie bij vrije sector mits de maandhuur onder de 600,- is of daaromtrent
MrFax @tunnelforce15 februari 2024 00:46
Sinds 1 januari 2024 is deze norm dus weg. Er is geen maximumbedrag meer.

Edit: Dit blijkt uitgesteld te zijn en komt pas in 2025. Het leek er lange tijd op dat het 2024 zou worden, maar dat is dus niet zo:
https://aedes.nl/huurbele...t-hogere-huurtoeslag-2024

[Reactie gewijzigd door MrFax op 22 juli 2024 19:18]

phantom09 @MrFax3 februari 2024 06:35
Zeg dat maar aan iemand die 40 euro tekort komt. Wat voor de 1 weinig is, is voor de andere veel.
MrFax @phantom093 februari 2024 16:35
Ik bedoel dat 40 euro 15 jaar geleden een stuk meer waard was dan nu. Met alle inflatie is de hedendaagse 40 euro nog maar 25 euro van 15 jaar geleden waard.

Als je zo weinig geld hebt dat je zelfs 40 euro niet kan spenderen aan iets betere kwaliteit, dan kan je beter helemaal geen smartphone kopen. 40 euro is met de huidige minimumloon letterlijk maar 3 uurtjes werken.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 22 juli 2024 19:18]

Cerberus_tm @MrFax4 februari 2024 02:44
dan kan je beter helemaal geen smartphone kopen
Dit vind ik wel een gekke uitspraak.
djwice @wow73 februari 2024 08:18
Dan is een uitvoering: Redmi 12, 8GB ram, 256GB opslag Blauw wellicht interessanter, die ligt op €159,- op dit moment.
Ook 90Hz, maar dan twee keer zoveel opslag en hogere schermresolutie en 8GB 6GB intern geheugen (er staat 8, maar het is 6+2 waarvan 2 virtueel geheugen is op de nvme).
En er zijn meer aanbieders dan alleen bol.com.

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 19:18]

MrFax @djwice3 februari 2024 16:37
Dat is toch gewoon misleiding in Nederland? Volgens mij mag je in Nederland echt niet zeggen dat er 8GB ram inzit als er maar werkelijk 6GB inzit. Ik vind dan ook dat Tweakers dit moet aanpassen, want anders zou ik ook een pagefile van 100GB kunnen maken en zeggen dat er 100GB RAM in mijn computer zit.

Edit: Ik heb het even opgezocht, maar volgens mij zit er gewoon 8GB LPDDR4X in deze telefoon. Waarom? Omdat in sommige markten ze "16GB* (including 8GB extended RAM)" zeggen, maar in Nederland staat er gewoon 8GB.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 22 juli 2024 19:18]

djwice @MrFax3 februari 2024 16:55
Oh, dan was ik in de war met de POCO M4 Pro m.b.t. 6+2: uitvoering: Poco M4 Pro, 6GB ram, 128GB opslag Blauw
Thanks!


De Xiaomi is een stuk mooier. 🤗

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 19:18]

djwice @FeareX3 februari 2024 08:16
Deze kan wellicht ook interessant zijn:
uitvoering: Redmi 12, 8GB ram, 256GB opslag Blauw

€159,- op dit moment.
Vlizzjeffrey @FeareX3 februari 2024 23:52
Genoeg toestellen met een 1080p scherm in dit prijs segment.
pauldaytona 2 februari 2024 14:59
nu lees ik:
"De A18 heeft een matzwarte achterkant"

ik maar denken dat ie blauw is.
k995 @pauldaytona2 februari 2024 15:07
Je hebt zwart en dit blauw

https://www.gsmarena.com/oppo_a18-pictures-12591.php
Settler11 @k9952 februari 2024 16:23
Apart dat Tweakers aangeeft dat de A18 is aangekondigd terwijl die al per 2023 oktober is uitgekomen. Ze zullen vast een nieuwe A18 bedoelen vermoed ik. :D
CLB
@k9952 februari 2024 18:01
Hier op onze markt komt alleen (officieel) het matzwarte model uit :)
Ben Idioot 2 februari 2024 15:22
Prijs en spec's vergelijkbaar als Samsung galaxy A05s.
Samsung heeft hogere display resolutie en Oppo betere CPU.
Loller1 @Ben Idioot2 februari 2024 15:42
Ik denk dat de Snapdragon 680 4G in de A05s over het algemeen als de betere SoC gezien wordt van de twee? Marginaal beter, maar toch beter.

De A05s heeft ook - ondanks al een half jaar oud te zijn - nog dubbel zoveel ondersteuning als deze voor de deur staan (tot Android 15 vs de A18 die maar tot Android 14 gaat gaan), de betere camera, NFC ondersteuning, fast charging, etc.
PrimusIP 2 februari 2024 15:37
Hoelang krijgt deze telefoon software upgrades en updates?
Loller1 @PrimusIP2 februari 2024 15:43
Loller1 in 'OPPO A18-budgettelefoon krijgt betere soc en helderder scherm en kost 169 euro'

Krijgt enkel een update naar Android 14 (komt uit met Android 13). Ach, het is tenminste 1 upgrade meer dan dat de A17 kreeg.

[Reactie gewijzigd door Loller1 op 22 juli 2024 19:18]

nietorigineel @Loller12 februari 2024 19:35
OS upgrades zijn niet zo belangrijk, zeker niet in deze prijsklasse. Security updates wel belangrijk, weet niet hoe dat zit bij oppo budget toestellen maar ik heb wel het idee dat tegenwoordig dat toch wel beter is dan zeg 3 of 4 jaar geleden in het algemeen.
Loller1 @nietorigineel2 februari 2024 21:49
OPPO geeft echter geen beloftes voor beveiligingsupdates. Ze geven "tot maximaal 3 jaar ondersteuning" maar hoe vaak die updates komen is op goed geluk. Sterker nog, ze kunnen dat niet eens ook al zouden ze willen; Google ondersteund Android versies maar voor een dikke 3 jaar, de ondersteuning voor Android 14 vanuit Google eindigt al (volgens het huidige schema) nog voor dit toestel überhaupt zijn 3de verjaardag viert.

Over het algemeen is het "OS upgrades zijn niet zo belangrijk" argument natuurlijk ook gewoon onzin ongeacht of er beveiligingsupdates naar komen of niet, en in dit geval zou een extra OS upgrade zelfs vereist zijn als ze hun aangeboden beveiligingsupdate beleid willen kunnen naleven.
Loller1 2 februari 2024 15:38
De A18 krijgt 1 OS upgrade blijkbaar. De A18 komt ook uit met Android 13, dus de enige upgrade die het krijgt is naar Android 14. Wat een trieste bedoening. Had op zijn minst de tijd genomen om dit te lanceren met Android 14.

[Reactie gewijzigd door Loller1 op 22 juli 2024 19:18]

Xaphod 3 februari 2024 07:06
Ik denk dat de tijd voor goedkope en goede Chinese telefoons op zijn eind loopt als ik het zo zie.
Ik heb jarenlang Telefoons van Redmi en Poco (beide van Xiaomi) en nog een paar andere merken gekocht via Banggood of AliExpress.
Xiaomi telefoons hebben gewoon teveel bloatware die moeilijk uit te schakelen / te verwijderen is en ze zijn tegenwoordig ook niet meer te unlocken zodat je er een schone Android op kan zetten.
Andere goedkope merken hebben gewoon een te korte ondersteuningsduur.
De specs van deze Oppo zijn gewoon te min in vergelijking met bv de Samsung A05, die ook nog een stuk goedkoper is.
Phadron 2 februari 2024 16:03
Dat gaat vrij rap bij Oppo.. Niet zo lang geleden kwam de A17 uit.
structx 2 februari 2024 16:37
In die prijsklasse heb je bijvoorbeeld de Moto G54, die kocht ik voor m'n zoon.
Dat lijkt mij in zowat alles beter (CPU, 8GB, 256GB, Display, Main camera, enz.)
Zeg het maar gerust als ik het mis heb.
haam @structx2 februari 2024 17:18
Ligt eraan wat jij als 'die prijsklasse' definieert. Zeker op dit niveau heb je voor een paar tientjes meer direct veel meer telefoon voor je geld (qua specificaties). Wat ik altijd mis is in hoeverre de telefoon een fabrikant specifieke software overlay heeft (met bv. ongewenste reclame).

Dat vond ik een van de pluspunten van Motorola. Relatief kale android.
Roel1966 2 februari 2024 21:30
Op zich lijkt het mij voor die prijs best een leuk toestel zeker al wanneer je je smartphone puur gebruikt voor telefoneren en wat simpele dingetjes te doen. Enigste punt voor mij persoonlijk zouden wel de camera's zijn die ik toch best wel vaak gebruik op mijn smartphone. Het hoeft dan niet meteen de allerbeste kwaliteit te zijn maar toch wel op niveau van b.v. mijn huidige S20+.

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