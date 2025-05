Realme presenteert over twee weken Realme 12 Pro-serie van smartphones

Smartphonefabrikant Realme, zustermerk van OPPO en OnePlus, presenteert over twee weken zijn belangrijkste serie van het jaar, de Realme 12 Pro-telefoons. De smartphones zijn gericht op portretfotografie.

De smartphone krijgt een periscopische telecamera met een 80mm-brandpuntsafstand in 35mm-equivalent, zo blijkt uit de evenementpagina. Gezien de render gaat het om een relatief grote camerasensor. De primaire camera is groter en daarnaast zit nog een camera met ultragroothoeklens. De behuizing vermeldt ‘120x camera’, wat erop wijst dat gebruikers in de software 120x kunnen zoomen.

Het ontwerp is geïnspireerd op horloges, met onder meer een optie voor vegan leer en ontwerpelementen die in horloges terug te vinden zijn. Andere details houdt Realme vooralsnog onder de pet. De presentatie is op 29 januari in de ochtend Nederlandse tijd. De presentatie is gericht op de Indiase markt, hoewel de Realme 11 Pro-telefoons later wel uitkwamen in de Benelux.