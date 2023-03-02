Realme toont softwarefunctie die net als iPhone 14 Pro info rond frontcamera zet

Smartphonemerk realme heeft Mini Capsule getoond, een softwarefunctie die informatie over de accustatus en gezette stappen in een rond element rond de frontcamera zet. Dat doet denken aan het Dynamic Island-concept dat Apple introduceerde op de iPhone 14 Pro.

De functie zit in realme UI 4.0 en verschijnt met de C55-telefoon die realme volgende week zal aankondigen. Vanaf de release toont de software als de accu bijna leeg is, de oplaadstatus en datagebruik. Na een software-update komen daar nog een stappenteller en afgelegde afstand bij.

Mini Capsule zit om een enkele frontcamera heen. Dat wijkt af van de iPhone 14 Pro, die meerdere uitsparingen in het scherm heeft waar het Dynamic Island omheen zit. Die frontcamera zit centraal boven in het scherm, zoals bij veel meer telefoons.

De functie is beperkt tegenover Dynamic Island, omdat zij beperkt nut heeft en apps er geen gebruik van kunnen maken met een API. Dynamic Island is een softwarefunctie van de iPhone 14 Pro van vorig jaar. Realme is een zustermerk van OPPO en OnePlus.

Realme C55 met Mini CapsuleRealme C55 met Mini Capsule

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 02-03-2023 10:06 50

02-03-2023 • 10:06

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Reacties (50)

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Mitchelll010 2 maart 2023 10:14
Stel je eens voor dat je zelfs eens iets bedenkt he...
n4m3l355 @Mitchelll0102 maart 2023 10:31
Want... wat Apple doet is innovatief? Apple hyped "Dynamic Island" maar uiteindelijk is dit niks meer dan hun ongekend lelijke notch dusdanig weg te werken met een leuke marketing term.

Waar letterlijk alle andere partijen enkel een pinhole als camera hebben, heeft Apple een complete array. Neemt niet weg dat zelfs het concept of een "Dynamic Island" niks nieuws is, namelijk de LG V10 had een soort gelijk "island" zij het minder mooi uitgewerkt.

Uiteindelijk komt het natuurlijk terug op het probleem dat Apple aan die notch blijft hangen, het zou toch mooi zijn als ze langzaam aan net zoals ieder ander merk gewoon een pinhole wisten toe te passen.
Master Chieftec @n4m3l3552 maart 2023 11:28
Apple heeft van nood een deugd gemaakt. Dat eilandje hebben ze goed uitgewerkt. Zo werkt dat met Apple, niet de eerste, wel meestal het beste uitgewerkt. En dat vinden miljoenen Apple gebruikers prima. Ik ook...
Pinhole of onder het scherm komt heus wel een keer op een iPhone. Het moet eerst in enorme aantallen te produceren zijn want Apple heeft een veel grotere afzetmarkt dan een LG of Oppo.

De notch vind ik ook ongekend lelijk op foto's. Binnen een paar uren gebruiken valt die notch niet meer op en dat doet hij al sinds de iPhone X al niet. Dankzij scrollen op een smartphone richt ik toch meer op het midden van het scherm. Als de notch verdwijnt, lost het niet echt een probleem op. Iets meer pixels erbij, nou mooi. Leuk dat andere innovatieve fabrikanten dat al wel gedaan hebben. Nu Apple nog..
GoldenLeafBird @Master Chieftec2 maart 2023 12:58
Apple heeft van nood een deugd gemaakt. Dat eilandje hebben ze goed uitgewerkt. Zo werkt dat met Apple, niet de eerste, wel meestal het beste uitgewerkt.
Mooi gezegd.

Dit soort ideeën om de ruimte rond de notch of de pinhole te benutten zijn niet nieuw. Op XDA zijn er meerdere mods te vinden die soortgelijke functionaliteit toevoegen. Maar het concept van Apple vind ik wel erg leuk uitgewerkt.
Cerberus_tm @GoldenLeafBird2 maart 2023 23:40
Wat is het verschil dan met de gewone statusbalk in Android?
GoldenLeafBird @Cerberus_tm3 maart 2023 09:11
Wat ik vooral zie is het dynamische gedeelte. De statusbalk, in ieder geval op mijn Pixel 5, is een vrij statisch geheel.
Cerberus_tm @GoldenLeafBird4 maart 2023 01:40
Wat is er dan dynamisch? Ik ken Apple niet.
motoruud @Master Chieftec6 maart 2023 13:03
Ja,wat Apple betreft wordt alles een beetje begrensd.
Metten @n4m3l3552 maart 2023 10:50
Het zou mooi zijn als ze de huidige notch/cutout wat kleiner zouden kunnen maken - al is die al wat kleiner dan voorheen - met behoud van functionaliteit. Door die hele array van sensoren werkt FaceID echter wel feilloos als unlockmechanisme in vrijwel alle omstandigheden - Die sensoren hebben wel degelijk een functie.
n4m3l355 @Metten2 maart 2023 10:59
Hoewel faceid veiliger mag klinken, als het om veiligheid gaat gebruik je specifiek faceid niet maar een paswoord. Dus hoewel het leuk is dat extra sensoren in de notch zitten is de meerwaarde enkel marketing technisch, niet veiligheids technisch. De hele notch is dus gewoon niet nodig maar omdat Apple blijft hangen aan een onnodige notch komen ze met een "island" wat op diens beurt weer leuk afgekeken is van LG. Het is uiteindelijk niets meer dan marketing op marketing om in de basis een inherente foute keuze weg te werken.

[Reactie gewijzigd door n4m3l355 op 23 juli 2024 15:13]

PhilipsFan @n4m3l3552 maart 2023 12:25
Ik weet niet waar je die wijsheid vandaan hebt. FaceID is aantoonbaar veiliger dan een passcode/password. Er zijn talloze eenvoudige manieren om iemand z'n password afhandig te maken. Meekijken (password wordt tientallen keren per dag ingetypt, ik heb op die manier zonder veel moeite de codes van m'n kinderen afgekeken), toetsaanslagen analyseren mbv een warmtecamera of door te kijken naar vetvlekken op het scherm. Desnoods gewoon raden, want de meeste mensen gebruiken een heel eenvoudige passcode als 1234 of 0000.

Er zijn daarentegen nauwelijks manieren om FaceID voor de gek te houden. Bij goedkopere Android toestellen lukt het misschien met een foto, maar bij Apple zul je echt met een 3D-model van iemands hoofd moeten aankomen.

[Reactie gewijzigd door PhilipsFan op 23 juli 2024 15:13]

bigbadbull @PhilipsFan2 maart 2023 12:40
Omdat Faceid geen unlock mechanisme is.
Als mij iphone weer eens traag werkt dan zie je zelfs dat faceid het paswoord ingeeft! en minstens om de 2 dagen komt het kreng toch vragen om het paswoord om faceID te kunnen gebruiken.
Zelfs indien FaceID, een unieke login manier zou zijn, heb je nog steeds een paswoord nodig in situaties waar FaeID niet werkt. Waardoor het NOOOIT veiliger kan zijn dan een paswoord, daar de fall back een paswoord is.
Weer een mooi voorbeeld van marketing "met FaceId veel veiliger" duuh je bent zo veilig als je zwakste schakel.
MrAcid @bigbadbull2 maart 2023 12:54
Door technieken als FaceID kun je veel langere passcodes instellen zonder het ongemak van het steeds invoeren. Dus ondanks dat wat je zegt klopt, de zwakste schakel telt, helpt FaceID/TouchID weldegelijk om toestellen veiliger te maken.
bigbadbull @MrAcid3 maart 2023 12:27
zonder het ongemak van het steeds invoeren.
Daar ik het minsten om de 2 dagen moet invoeren, ga ik nog steeds niet een super lang en gecompliceerde passcode maken.
PhilipsFan @bigbadbull2 maart 2023 14:19
Dat klopt niet. Door FaceID hoef je je wachtwoord veel minder vaak in te voeren. Je moet het inderdaad af en toe nog wel invoeren. Maar doordat het veel minder vaak hoeft, is het aantal gelegenheden om het af te kijken sterk verminderd.

Veiligheid is iets dat je over de hele keten moet bekijken. Het aanwezig zijn van een wachtwoord als fallback voor FaceID maakt het an sich minder veilig, maar over de hele keten veiliger, want minder vaak intypen = minder vaak afkijken.

Daarbij geldt natuurlijk dat je langere wachtwoorden kunt gebruiken omdat je ze niet zo vaak hoeft in te typen, maar het is de vraag of mensen dat daadwerkelijk doen.
bownbreaker @PhilipsFan2 maart 2023 13:35
Stel dat de politie informatie van je telefoon wil voor een bepaalde zaak en ze hebben je telefoon. Dan hoeven ze hem toch alleen maar voor je gezicht te houden om toegang te krijgen? In zo'n geval lijkt me een wachtwoord veiliger.
PhilipsFan @bownbreaker2 maart 2023 14:24
Klopt, en wettelijk gezien mag de politie je dwingen om bijvoorbeeld je vinger op de TouchID sensor te leggen om je telefoon te ontgrendelen, omdat een vingerafdruk geldt als 'iets dat je bij je hebt' en dat mag bij een arrestatie worden gebruikt. Voor een wachtwoord geldt dat niet.

Gelukkig heeft Apple speciaal voor die situatie dat je wordt gedwongen om je toestel te ontgrendelen, een paar veiligheidsmaatregelen geimplementeerd:
  • Als je op tijd doorhebt dat je gedwongen gaat worden, dan kun je de powerknop en 1 van de volume buttons ingedrukt houden tot je het uitschakelscherm ziet.
  • Je kunt Siri vragen 'van wie is deze telefoon?'
  • Je kunt je ogen dicht doen, dit moet je dan wel een paar pogingen volhouden (en 'require attention' moet aan staan).
  • De telefoon wordt 48 uur niet ontgrendeld (wellicht omdat iemand 'm heeft afgepakt).
In al deze situaties wordt FaceID uitgeschakeld en is de telefoon alleen nog te ontgrendelen via een wachtwoord.
Metten @n4m3l3552 maart 2023 12:22
Dat ligt maar geheel aan hoe je het bekijkt: Security features zijn alleen iets waard als ze ook daadwerkelijk gebruikt worden en daarvoor moeten ze de dagelijkse interactie met een device niet teveel hinderen. Biometrische authenticatie (dus vingerafdruk of gezichtsherkenning) is daarin echt een gamechanger geweest. En ten opzichte van een (makkelijk te raden en/of af te kijken) pincode vind ik het eigenlijk veiliger.

Er zullen best mensen zijn die het de moeite waard vinden om hun telefoon met een lang en complex wachtwoord te unlocken, maar dat kost voor veruit de meeste mensen (waaronder ikzelf) echt meer moeite dan het waard is.
Donstil
@n4m3l3552 maart 2023 10:53
Want... wat Apple doet is innovatief? Apple hyped "Dynamic Island" maar uiteindelijk is dit niks meer dan hun ongekend lelijke notch dusdanig weg te werken met een leuke marketing term.

Waar letterlijk alle andere partijen enkel een pinhole als camera hebben, heeft Apple een complete array. Neemt niet weg dat zelfs het concept of een "Dynamic Island" niks nieuws is, namelijk de LG V10 had een soort gelijk "island" zij het minder mooi uitgewerkt.
Nah je hele bericht ademt wel "Ik heb er zelf eigenlijk geen ervaring mee".
Want wat Apple doet met Dynamic Island is juist meer dan alleen een leuke marketing term, het softwarematige gedeelte van het Dynamic island is daadwerkelijk nuttig en goed uitgedacht.
Uiteindelijk komt het natuurlijk terug op het probleem dat Apple aan die notch blijft hangen, het zou toch mooi zijn als ze langzaam aan net zoals ieder ander merk gewoon een pinhole wisten toe te passen.
De techniek is daar nog niet klaar voor, Samsung is het nu aan het proberen met de Fold serie maar je ziet daar duidelijk dat de camera onder het scherm er nog niet is, hij is zichtbaar en de kwaliteit is niet optimaal en bij Apple zit er ook nog eens veel meer hardware in dan alleen een camera. Apple is veel meer een bedrijf wat daarin afwachtend is of iets "bedenkt" voor de beperkingen van het gat, zoals ze nu gedaan hebben met het Dynamic Island. Niet het bedrijf zoals Samsung wat iets ontwikkeld wat nog niet helemaal ready is, op de markt brengt en dan kijkt of het blijft plakken.

Voor ons als consument is het dan fijn dat wij tussen al die zaken kunnen kiezen :)
Argantonis @Donstil3 maart 2023 07:26
Ik ben wel benieuwd wat jij dan van het dynamic island gebruikt. Ik heb zelf een 14 pro en zou toch liever zien dat 't er gewoon niet was. Notificaties hadden ook getoond kunnen worden zonder dat gat daar.

Overigens heb ik er ook niet echt lást van ofzo, behalve bij 1 multi-player spel waarbij ik niet kan instellen dat het scherm gewoon wat minder breed is en dus gewoon wat beeld verlies terwijl daar wel een vijand kan lopen. En het voordeel van een veilige gezichtsscan is me ook wel wat waard.

[Reactie gewijzigd door Argantonis op 23 juli 2024 15:13]

Donstil
@Argantonis3 maart 2023 08:22
Ik ben wel benieuwd wat jij dan van het dynamic island gebruikt. Ik heb zelf een 14 pro en zou toch liever zien dat 't er gewoon niet was. Notificaties hadden ook getoond kunnen worden zonder dat gat daar.
De integratie van de audio API vind ik erg handig. Zo heb je overal snel toegang tot de audio die speelt zonder het bedieningspaneel in te hoeven.

Ook vind ik de kleine status updates van een app erin handig. Zoals bijvoorbeeld als ik een parkeer sessie heb lopen, de timer die daar actief blijft, etc.

Dingen die je prima kunt missen uiteraard maar wel een stuk handiger zijn dan hoe ze hiervoor met de notch waren.
SgtElPotato @n4m3l3552 maart 2023 11:00
Zodra de techniek er is dat alle sensoren en de camera achter het scherm kan zonder verlies van kwaliteit zullen ze dat als eerste gaan toepassen denk ik. Je ziet bij de concurrenten dat de techniek nog lang niet volwassen is. Het scherm is wat slechter in kwaliteit waar de camera zit en de camera zelf gaat ook achteruit in kwaliteit.

Daarnaast hebben andere fabrikanten alleen een pinhole camera omdat die verder geen sensoren hebben voor biometrische authenticatie (FaceID).
Byron010 @Mitchelll0102 maart 2023 10:24
Waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden?

Laat Realme (en Oppo/OP) zich maar lekker focussen waar ze goed in zijn, enorme stappen maken met snelladen bijvoorbeeld.

Liever goed gekopieerd dan slecht zelf ontworpen.

[Reactie gewijzigd door Byron010 op 23 juli 2024 15:13]

Donstil
@Byron0102 maart 2023 10:30
Liever goed gekopieerd dan slecht zelf ontworpen.
Probleem hier is dan alleen ook weer dat het niet goed gekopieerd is, dit voelt meer als 'Liever slecht gekopieerd dan slecht verzonnen'.
DirtyBird @Mitchelll0102 maart 2023 10:24
Dit is niks nieuws toch? Die fabrikanten doen elkaar allemaal na, Apple is daar geen uitzondering in.
oef! @DirtyBird2 maart 2023 10:37
Ik snap niet dat dit weggemod wordt. Alle fabrikanten "jatten" features van elkaar, inclusief Apple en Google. Dit hebben we keer op keer gezien en uiteindelijk is het alleen maar goed voor de consument.
MrMonkE @Mitchelll0102 maart 2023 10:39
Als je GUI designer bent en dit beeldscherm voor je neus krijgt als canvas (dus met camera in het scherm) dan is dit toch een van de eerste dingen waar je aan op uitkomt. na 2minuten ofzo.
Donstil
@MrMonkE2 maart 2023 10:54
Nah klaarblijkelijk niet, want Punch Holes zijn er op Android al jaren en niemand deed het.
GoldenLeafBird @Donstil2 maart 2023 12:59
Er zijn wel mods op XDA die dit soort dingen doen. Batterij-cirkel rond de camera, of een notificatiering bijvoorbeeld. Maar zo uitgewerkt als Apple, niemand.
nst6ldr @Mitchelll0102 maart 2023 10:27
Dan viel er niks te verdienen aan patenten.
PrimusIP @Mitchelll0102 maart 2023 10:30
De telefoon en daarvoor ook al de hele pc industrie is veelal ideeën van elkaar kopiëren en al dan niet ze te verbeteren. Ik vind er op zich niks mis mee (hoewel ik wel een beetje flauw word van die patent rechtszaken, van bedijven die anderen beschuldigen en dan zelf ook beschuldigd worden. Voelt beetje hypocriet).
MischaBoender @Mitchelll0102 maart 2023 10:38
Uiteindelijk komt het concept "graphical user interface" bij Xerox vandaan...
lilmonkey @MischaBoender2 maart 2023 11:01
Inderdaad, en dat is toen meteen door Steve Jobs gekopieerd in de Apple Lisa. "They just had no idea what they had".
Settler11 @Mitchelll0102 maart 2023 11:37
Hebben fabrikanten genoeg gedaan. Enkelingen zijn deels daardoor gestopt met smartphones. Denk maar aan een LG. Ken je de LG G5 nog met de funky verwijderbare modules? Of de Motorola moto z met al z'n leuke mods?

Probleem hiermee is dat het allemaal nieuwe kosten zijn die betaald moeten worden. Bendenken, testen, maken etc. En als het niet of nauwelijks verkocht wordt, zitten de partijen met een voorraad onderdelen (e-waste) en ook nog kosten.

tl;dr beter goed gejat, dan slecht bedacht.
ZeroMinded 2 maart 2023 10:18
Ik vind het een prima oplossing om een gat in t scherm nuttig te maken!

Laat maar komen op alle toestellen (optioneel)
Dorkiban @ZeroMinded2 maart 2023 10:21
Dit maakt het gat natuurlijk niet nuttig. Bij Apple zijn er meerdere camera elementen met daartussen een aantal pixels. Het dynamic island is dan een oplossing om deze ppixels nog te gebruiken. Maar bij een enkele camera heeft dit natuurlijk geen nut, hier kan net zo goed het normale scherm zaken tonen.
PrimusIP @ZeroMinded2 maart 2023 10:25
Het gat wordt er niet nuttiger op, het is vooral een esthetische manier om gaan met dat gat in het scherm. Mooier, niet nuttiger.
youridv1 @ZeroMinded2 maart 2023 10:44
Hoe maakt dit het gat in het scherm precies nuttiger? Android heeft al meer dan 10 jaar een balk bovenin het scherm om informatie op te tonen. Dat deze zichzelf nu een zwarte achtergrond kan geven en een beetje aansluit op de front camera is niet echt "nuttiger". Het ziet er anders uit en dat is het ook wel. De telefoon zou geen holepunch kunnen hebben, dus gewoon geen front camera of niet in het scherm verwerkt en dat zou helemaal niets aan dit "dynamic island" veranderen. Ik zie het raakvlak met de camera dus niet, behalve dat ze de pixels erop hebben uitgelijnd.

Ik hoop in ieder geval voor realme gebruikers dat het ook gewoon uit kan. Lijkt me een beetje zinloos om schermruimte te reserveren voor dit soort dingen. As it stands heb je in dat screenshotje nu twee maal een batterij status indicator in plaats van 1. En de tweede, die niets toevoegt, neemt bijna de hele rand van je scherm in... wat een feature
Vanaf de release toont de software als de accu bijna leeg is, de oplaadstatus en datagebruik. Na een software-update komen daar nog een stappenteller en afgelegde afstand bij
Accu bijna leeg en oplaadstatus staan dus allebei al in het batterijtje rechts bovenin...
Data gebruik heeft android ook al heel lang. Is bij sommige android skins optioneel (geweest) om de up en download snelheid live te tonen in de top bar. Was toen al een non feature.
Stappenteller en afgelegde afstand zijn de enige twee die dus echt nieuw zouden zijn, zodra ze er met een update komen, maar ik zou niet weten waarom die altijd in beeld moeten zijn. Zet ze op de Always On Display en/of lockscreen ofzo

Klinkt voor mij als een typische na-aap feature. "Wij kunnen het nu ook!" "Oh oke, wat gaan we daar precies tonen dan?" "... Oja"

Het ontbreken van de API geeft ook al aan dat het realme ook eigenlijk niet interesseert of deze feature ook echt meer is dan een buzzword en een vinkje op de feature lijst. Het is op deze manier dus onmogelijk voor apps van derden om dit dynamic island aan te spreken, dus blijft iedereen, terecht, gewoon de 10+ jaar oude top bar gebruiken.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 15:13]

djoenee @youridv12 maart 2023 17:09
Amai,kan je je zo druk maken om een balkje boven in je scherm?:)
Settler11 @ZeroMinded2 maart 2023 11:14
Persoonlijk ben ik nog altijd tegen de notches, gaten, eilanden e.d. Ik heb nooit behoefte gehad aan een selfiecamera. Mijn (vorige) toestel heeft een pop-up camera met grappige en leuke gimmicks maar ook oplossingen voor het vallen. Het is jammer dat die trend niet is doorgezet, maar wel begrijpelijk.

Wel zijn er wat meer toestelen met een selfiecam achter het scherm. imo ook prima oplossing.
Hardfreak @Settler112 maart 2023 12:17
Ik deel volledig je mening en volgens mij hebben we ook dezelfde telefoon :D

Onlangs kon ik op het werk een nieuwe gsm bestellen ik was zwaar teleurgesteld dat er maar één gsm was die geen gat in zijn scherm had, uiteindelijk is het die dan maar geworden, al ligt die nu nog ff in de kast te wachten totdat ik alles heb overgezet.
Settler11 @Hardfreak2 maart 2023 13:33
De welbekende Xiaomi 9T Pro? :P (redmi k20 pro in Azië)
Hardfreak @Settler112 maart 2023 17:02
De non-pro 😃
Maardiweb 2 maart 2023 10:15
Daar is ook al een appje voor: https://forum.xda-develop...ek-notifications.4496049/
Donstil
2 maart 2023 10:26
Wel erg minimaal in de features zeg. Als je het idee dan 'leent' van een concurrent zorg dan dat het in ieder geval net zo goed is.

Dus API's voor audio, eigen features erin, API waar developers mee aan de slag kunnen. Etc.
lordawesome 2 maart 2023 11:42
Juist ja. Doe maar maar een kleine zwarte stip in plaats van een zwarte balk.
NeverSettle 2 maart 2023 12:25
Niet zo heel bijzonder, je kan via Google Play Store ook een 3rd party app gebruiken die zo'm dynamic island toevoegd. DynamicSpot heeft het app, zowel links, recht of in het midden te verschuiven :)
Metallize 2 maart 2023 13:39
Mja je kan zeggen en vinden wat je wilt , zonder Apple hadden we waarschijnlijk nog een fysiek toetsenbord onder onze telefoon , of was Windows 10 en 11 nog steeds zo lelijk als windows 98 .
Er is een bedrijf nodig die de eerste stap durft te zetten kwa technologie , microsft probeerde het wel ... maar kon t nooit goed marketen

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