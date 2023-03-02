Realme toont softwarefunctie die net als iPhone 14 Pro info rond frontcamera zet

Smartphonemerk realme heeft Mini Capsule getoond, een softwarefunctie die informatie over de accustatus en gezette stappen in een rond element rond de frontcamera zet. Dat doet denken aan het Dynamic Island-concept dat Apple introduceerde op de iPhone 14 Pro.

De functie zit in realme UI 4.0 en verschijnt met de C55-telefoon die realme volgende week zal aankondigen. Vanaf de release toont de software als de accu bijna leeg is, de oplaadstatus en datagebruik. Na een software-update komen daar nog een stappenteller en afgelegde afstand bij.

Mini Capsule zit om een enkele frontcamera heen. Dat wijkt af van de iPhone 14 Pro, die meerdere uitsparingen in het scherm heeft waar het Dynamic Island omheen zit. Die frontcamera zit centraal boven in het scherm, zoals bij veel meer telefoons.

De functie is beperkt tegenover Dynamic Island, omdat zij beperkt nut heeft en apps er geen gebruik van kunnen maken met een API. Dynamic Island is een softwarefunctie van de iPhone 14 Pro van vorig jaar. Realme is een zustermerk van OPPO en OnePlus.