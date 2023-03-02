Realme toont softwarefunctie die net als iPhone 14 Pro info rond frontcamera zet

Hoe maakt dit het gat in het scherm precies nuttiger? Android heeft al meer dan 10 jaar een balk bovenin het scherm om informatie op te tonen. Dat deze zichzelf nu een zwarte achtergrond kan geven en een beetje aansluit op de front camera is niet echt "nuttiger". Het ziet er anders uit en dat is het ook wel. De telefoon zou geen holepunch kunnen hebben, dus gewoon geen front camera of niet in het scherm verwerkt en dat zou helemaal niets aan dit "dynamic island" veranderen. Ik zie het raakvlak met de camera dus niet, behalve dat ze de pixels erop hebben uitgelijnd.
Ik hoop in ieder geval voor realme gebruikers dat het ook gewoon uit kan. Lijkt me een beetje zinloos om schermruimte te reserveren voor dit soort dingen. As it stands heb je in dat screenshotje nu twee maal een batterij status indicator in plaats van 1. En de tweede, die niets toevoegt, neemt bijna de hele rand van je scherm in... wat een feature
Vanaf de release toont de software als de accu bijna leeg is, de oplaadstatus en datagebruik. Na een software-update komen daar nog een stappenteller en afgelegde afstand bij
Accu bijna leeg en oplaadstatus staan dus allebei al in het batterijtje rechts bovenin...
Data gebruik heeft android ook al heel lang. Is bij sommige android skins optioneel (geweest) om de up en download snelheid live te tonen in de top bar. Was toen al een non feature.
Stappenteller en afgelegde afstand zijn de enige twee die dus echt nieuw zouden zijn, zodra ze er met een update komen, maar ik zou niet weten waarom die altijd in beeld moeten zijn. Zet ze op de Always On Display en/of lockscreen ofzo
Klinkt voor mij als een typische na-aap feature. "Wij kunnen het nu ook!" "Oh oke, wat gaan we daar precies tonen dan?" "... Oja"
Het ontbreken van de API geeft ook al aan dat het realme ook eigenlijk niet interesseert of deze feature ook echt meer is dan een buzzword en een vinkje op de feature lijst. Het is op deze manier dus onmogelijk voor apps van derden om dit dynamic island aan te spreken, dus blijft iedereen, terecht, gewoon de 10+ jaar oude top bar gebruiken.
[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 15:13]