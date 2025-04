OPPO en OnePlus ontkennen gerucht dat ze zouden stoppen in Nederland

OPPO en OnePlus ontkennen het gerucht dat ze zich zouden terugtrekken uit Nederland en dus zouden stoppen met de verkoop van producten. Het gerucht kwam maandag eerder naar buiten via een redacteur van AllAboutSamsung.

Een woordvoerder namens OPPO laat aan Tweakers weten dat het niet van plan is de Nederlandse markt te verlaten. "OPPO blijft zich inzetten voor alle bestaande Europese markten. We hadden een goede start in 2023 met succesvolle lanceringen van verschillende producten in Europa en hebben een line-up van aankomende producten voor de rest van het jaar. OPPO zal blijven doorgaan met het leveren van meer innovatieve producten en de beste service voor gebruikers in de toekomst."

OnePlus ontkende het gerucht ook al met ongeveer dezelfde woorden, zo zegt een redacteur van XDA-Developers. Het gerucht is afkomstig van Max Jambor van AllAboutSamsung. Volgens hem zouden OPPO en OnePlus in elk geval enkele Europese landen verlaten, waaronder naast Nederland Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Er zijn verder ook geen aanwijzingen voor het vertrek van beide merken. OnePlus heeft volgende week een aankondiging van een nieuwe Nord-telefoon en heeft dat ook op de Nederlandse site gezet. OPPO bracht maandag nog een nieuw model uit in Nederland, de Reno 8T. Het merk kondigde wel aan dat het nieuwe high-end model Find X6 Pro aan, maar brengt die alleen uit in China. Voorgangers Find X5 Pro, X3 Pro, X2 Pro en X kwamen wel uit in Nederland.