OPPO haalt Duitse website leeg

OPPO heeft alle informatie over zijn telefoons en andere producten van de Duitse website gehaald. Er gaan al langer geruchten dat het Chinese bedrijf diverse Europese landen wil verlaten. Het bedrijf ontkent dat.

OPPO-telefoons zijn door een juridische strijd met Nokia al langer niet te koop in Duitsland, maar nu is alle productinformatie ook verdwenen van de site, meldt Android Police. Op de site staat alleen nog dat sommige van de nieuwere telefoons, zoals de vouwbare Find N2 Flip, niet in Duitsland te koop zullen zijn. Sites in Nederland en Frankrijk staan wel nog steeds vol met productinformatie over de smartphones van het merk.

Er gingen onlangs ook geruchten dat OPPO zijn vertrek uit Frankrijk voorbereidt. Frandroid meldde dat het contract met een derde partij voor het maken van marketingmaterialen niet verlengd wordt. Dat zou erop duiden dat OPPO deze zomer zou weggaan uit het land.

OPPO ontkent dat het Europese landen zou verlaten. "OPPO blijft zich inzetten voor alle bestaande Europese markten. We hadden een goede start in 2023 met succesvolle lanceringen van verschillende producten in Europa en hebben een line-up van aankomende producten voor de rest van het jaar. OPPO zal blijven doorgaan met het leveren van meer innovatieve producten en de beste service voor gebruikers in de toekomst."