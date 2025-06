Foto toont Honor 90 en 90 Pro-telefoons

Het Chinese smartphonemerk Honor zal op 29 mei zijn Honor 90-telefoons presenteren, zo meldt een nieuw gerucht. Dat is een half jaar na de Honor 80-modellen. Het merk brengt zijn telefoons doorgaans uit in de Benelux.

Honor 90 en 90 Pro

De Honor 90 Pro zal net als zijn voorganger zeshoekige elementen hebben voor de camera’s, blijkt uit de foto van ITHome. Bij de reguliere versie gaat het om ronde elementen. Verder bestaat de achterkant ogenschijnlijk uit twee helften met een verschillende textuur.

Eerdere geruchten vermelden dat de telefoons een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 als soc hebben. Upgrades zitten onder meer in sneller laden. Het scherm is wederom een oledscherm van 6,78” met 2700x1228 pixels.

Honor was ooit een merk van Huawei, maar is nu sinds een paar jaar in handen van een consortium onder leiding van de overheid van de Chinese stad Shenzhen. Op de telefoons staan Google-diensten en ze kunnen op 5G, in tegenstelling tot Huawei-telefoons.