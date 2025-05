IDC: 1,2 procent van geleverde smartphones is vouwbaar model

Ongeveer 1,2 procent van de wereldwijd geleverde smartphones is een vouwbare telefoon, zo heeft analistenbureau IDC becijferd. Dat percentage zal vermoedelijk dit jaar groeien door het grote aantal vouwbare modellen dat dit jaar verschijnt.

De markt voor vouwbare smartphones groeit flink, terwijl de smartphonemarkt juist kromp, claimt IDC. Volgens het analistenbureau zijn er vorig jaar 14,2 miljoen exemplaren verkocht van vouwbare telefoons. Het bedrijf splitst de leveringen niet uit per fabrikant.

IDC merkt op dat de prijzen voor vouwbare smartphones aan het dalen zijn, maar nog niet enorm. Dat zit hogere verkopen vooralsnog in de weg. Wel komen er modellen aan van veel meer merken. Op telecombeurs Mobile World Congress kondigden veel merken vouwbare smartphones aan. Vouwbare smartphones zijn al enkele jaren verkrijgbaar, maar in het westen zijn vooral de modellen van Samsung goed verkrijgbaar. In andere landen zijn er onder meer vouwbare telefoons van Huawei, Xiaomi, OPPO en Honor. Later dit jaar komt er in elk geval een vouwbare smartphone van OnePlus aan en mogelijk ook van realme en Google.